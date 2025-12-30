Les Mills e IBM impulsan la eficiencia y la automatización a través de la transformación del ERP
Les Mills es una empresa global de fitness que ofrece entrenamientos en grupo respaldados por la ciencia, soluciones de fitness digitales inmersivas y programas con resultados probados.
Para respaldar su rápida expansión global, la compañía buscó modernizar y consolidar los sistemas fragmentados. Los equipos financieros dependían de Microsoft Dynamics AX 2009 funcionando sobre una infraestructura on-premises obsoleta con flujos de trabajo manuales en papel. El procesamiento manual de pagos entre múltiples proveedores generaba informes incoherentes, lo que provocaba retrasos, omisión de detalles y problemas de conciliación. Además, la facturación de suscripciones y el reconocimiento de ingresos se gestionaban fuera del sistema, lo que aumentaba el riesgo de errores y auditorías desfavorables.
Todas estas ineficiencias (e insatisfacción) aumentaron a medida que crecía la base de usuarios de la empresa tras la adquisición de franquicias. Les Mills vio la necesidad urgente de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) escalable y en la nube para estandarizar las finanzas globales, mejorar la gestión del cumplimiento e impulsar la eficiencia.
Al asociarse con IBM Consulting, Les Mills se embarcó en una transformación financiera global reemplazando su sistema Microsoft Dynamics AX 2009 existente por la nueva solución Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, estandarizando los procesos y permitiendo la escalabilidad en múltiples geografías.
Sobre esta base, Les Mills automatizó la contabilidad de devengo de fin de mes NIIF 15 mediante la integración fluida de la facturación por suscripción de Les Mills Plus (LM+), mejorando la gestión del cumplimiento y la precisión. Además, la empresa automatizó las conciliaciones bancarias a través de las integraciones bancarias HSBC y ASB, acelerando los cierres de fin de mes y reduciendo el esfuerzo manual.
Siguiendo su viaje hacia la innovación, la empresa introdujo métodos modernos de conciliación y Microsoft Copilot para ofrecer conocimientos impulsados por IA y una mayor productividad. Las mejoras continuas, como la integración de los pagos de ventas web y la automatización de los recargos por pagos atrasados, reforzaron aún más su ecosistema de finanzas digitales.
Como resultado de la transformación de sus sistemas financieros, Les Mills consiguió sólidos resultados operativos y financieros.
Con el apoyo de la experiencia y el enfoque basado en la automatización de IBM, Les Mills opera ahora con mayor agilidad, escalabilidad y confianza para impulsar la innovación y el crecimiento continuos.
Les Mills es una empresa global de fitness que colabora con más de 20 000 clubes en todo el mundo. Ofrecen entrenamientos grupales respaldados por la ciencia, soluciones de fitness digitales inmersivas y programas icónicos como BODYPUMP y BODYCOMBAT. Con la misión de crear un planeta más en forma, Les Mills combina música, movimiento y tecnología para inspirar a millones de personas en todo el mundo.
IBM Consulting empodera a las empresas con estrategias de datos y análisis basadas en IA, así como con servicios de externalización de finanzas y contabilidad. Desde arquitecturas de datos modernas hasta procesos e informes automatizados de compras a pagos, IBM Consulting ofrece información fiable, eficiencia, gestión del cumplimiento e innovación escalable en todas las operaciones.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM y IBM Consulting son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos, en otros países o en ambos.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.