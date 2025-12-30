Impulsar la innovación financiera con Microsoft Dynamics 365

Les Mills es una empresa global de fitness que ofrece entrenamientos en grupo respaldados por la ciencia, soluciones de fitness digitales inmersivas y programas con resultados probados.

Para respaldar su rápida expansión global, la compañía buscó modernizar y consolidar los sistemas fragmentados. Los equipos financieros dependían de Microsoft Dynamics AX 2009 funcionando sobre una infraestructura on-premises obsoleta con flujos de trabajo manuales en papel. El procesamiento manual de pagos entre múltiples proveedores generaba informes incoherentes, lo que provocaba retrasos, omisión de detalles y problemas de conciliación. Además, la facturación de suscripciones y el reconocimiento de ingresos se gestionaban fuera del sistema, lo que aumentaba el riesgo de errores y auditorías desfavorables.

Todas estas ineficiencias (e insatisfacción) aumentaron a medida que crecía la base de usuarios de la empresa tras la adquisición de franquicias. Les Mills vio la necesidad urgente de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) escalable y en la nube para estandarizar las finanzas globales, mejorar la gestión del cumplimiento e impulsar la eficiencia.

Basándose en una asociación de más de siete años, IBM entregó una plataforma financiera moderna y automatizada para Les Mills, desbloqueando la eficiencia, el cumplimiento y la escalabilidad para impulsar un impacto medible.
Reforzar la automatización y la innovación

Al asociarse con IBM Consulting, Les Mills se embarcó en una transformación financiera global reemplazando su sistema Microsoft Dynamics AX 2009 existente por la nueva solución Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, estandarizando los procesos y permitiendo la escalabilidad en múltiples geografías.

Sobre esta base, Les Mills automatizó la contabilidad de devengo de fin de mes NIIF 15 mediante la integración fluida de la facturación por suscripción de Les Mills Plus (LM+), mejorando la gestión del cumplimiento y la precisión. Además, la empresa automatizó las conciliaciones bancarias a través de las integraciones bancarias HSBC y ASB, acelerando los cierres de fin de mes y reduciendo el esfuerzo manual.

Siguiendo su viaje hacia la innovación, la empresa introdujo métodos modernos de conciliación y Microsoft Copilot para ofrecer conocimientos impulsados por IA y una mayor productividad. Las mejoras continuas, como la integración de los pagos de ventas web y la automatización de los recargos por pagos atrasados, reforzaron aún más su ecosistema de finanzas digitales.
Con IBM, usted obtiene experiencia demostrada, eficiencia en costes y una plataforma para la innovación.
Lograr reducción de costes y mejora de la productividad

Como resultado de la transformación de sus sistemas financieros, Les Mills consiguió sólidos resultados operativos y financieros.

  • La transición de la gestión de su Microsoft Dynamics AX 2009 on-premises a IBM supuso un ahorro de costes de casi el 50 % y opciones de licencia optimizadas.

  • Microsoft Dynamics 365 con funciones estandarizadas simplificó las implementaciones, redujo el coste total de propiedad e impulsó la eficiencia en todas las operaciones globales.

  • La automatización de los procesos de facturación de suscripciones, reconocimiento de ingresos y conciliación bancaria con importaciones automatizadas de extractos redujo el tiempo de procesamiento hasta en un 70 %, aceleró el cierre de fin de mes y mejoró la precisión y la gestión del cumplimiento.

  • La habilitación de informes en tiempo real proporcionó visibilidad financiera instantánea a los centros de costes, reforzó los controles y redujo el trabajo manual.

  • La racionalización de los procesos de cierre financiero mejoró la agilidad operativa y condujo a una eficiencia del 50 % en los asientos contables de fin de mes.

  • Minimizar la complejidad de la conciliación redujo el esfuerzo contable dentro de la empresa en un 50 % y mejoró la transparencia interempresarial.

  • La aceleración de las operaciones de ingresos mediante la automatización de los servicios de ingresos en LM+ mejoró la utilización de los recursos y supuso un ahorro de tiempo del 50 %.

Con el apoyo de la experiencia y el enfoque basado en la automatización de IBM, Les Mills opera ahora con mayor agilidad, escalabilidad y confianza para impulsar la innovación y el crecimiento continuos.
Acerca de Les Mills

Les Mills es una empresa global de fitness que colabora con más de 20 000 clubes en todo el mundo. Ofrecen entrenamientos grupales respaldados por la ciencia, soluciones de fitness digitales inmersivas y programas icónicos como BODYPUMP y BODYCOMBAT. Con la misión de crear un planeta más en forma, Les Mills combina música, movimiento y tecnología para inspirar a millones de personas en todo el mundo.

Componentes de la solución IBM Consulting Servicios de consultoría financiera de IBM
Ampliación de la automatización y conocimientos de IA

IBM Consulting empodera a las empresas con estrategias de datos y análisis basadas en IA, así como con servicios de externalización de finanzas y contabilidad. Desde arquitecturas de datos modernas hasta procesos e informes automatizados de compras a pagos, IBM Consulting ofrece información fiable, eficiencia, gestión del cumplimiento e innovación escalable en todas las operaciones.

 Más información sobre IBM Consulting
