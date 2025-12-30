Les Mills es una empresa global de fitness que ofrece entrenamientos en grupo respaldados por la ciencia, soluciones de fitness digitales inmersivas y programas con resultados probados.

Para respaldar su rápida expansión global, la compañía buscó modernizar y consolidar los sistemas fragmentados. Los equipos financieros dependían de Microsoft Dynamics AX 2009 funcionando sobre una infraestructura on-premises obsoleta con flujos de trabajo manuales en papel. El procesamiento manual de pagos entre múltiples proveedores generaba informes incoherentes, lo que provocaba retrasos, omisión de detalles y problemas de conciliación. Además, la facturación de suscripciones y el reconocimiento de ingresos se gestionaban fuera del sistema, lo que aumentaba el riesgo de errores y auditorías desfavorables.

Todas estas ineficiencias (e insatisfacción) aumentaron a medida que crecía la base de usuarios de la empresa tras la adquisición de franquicias. Les Mills vio la necesidad urgente de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) escalable y en la nube para estandarizar las finanzas globales, mejorar la gestión del cumplimiento e impulsar la eficiencia.