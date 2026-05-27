Las presentaciones en pasarela generan una fuerte resonancia emocional, atraen la atención de la prensa y tienen relevancia cultural, pero convertir ese impulso en una interacción en línea sostenida y en confianza a la hora de comprar sigue siendo un reto constante en el mundo de la moda. En el comercio electrónico tradicional, las prendas de alta costura, caracterizadas por su estructura, sus líneas y su efecto óptico, siguen transmitiéndose en gran medida a través de imágenes estáticas y tablas de tallas, lo que deja aspectos crítico, como el ajuste, las proporciones y el movimiento, abiertos a la interpretación. Para una marca como Kate Barton, una firma de diseño con sede en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta confección, esta brecha solía generar dudas en el proceso de compra, ya que la intención del diseño depende en gran medida de cómo se ve y se mueve una prenda sobre el cuerpo.

Al mismo tiempo, las expectativas sobre las experiencias de moda digital están cambiando. Las páginas de productos tradicionales se quedaban cada vez más cortas para los compradores que buscaban claridad, mientras que los socios y patrocinadores buscaban formas de ampliar el compromiso más allá de un único momento. Para KATE BARTON, esto significaba encontrar la manera de trasladar la esencia de la pasarela (el aspecto y el movimiento reales de las prendas) a un entorno más participativo y preparado para la venta. Permitir que los clientes visualicen mejor las prendas en su propio cuerpo surgió como un próximo paso, sin obligar a justificar la experiencia únicamente mediante métricas inmediatas de ventas ni comprometer la integridad del diseño de la marca.

Una iniciativa llevada a cabo durante la Semana de la Moda de Nueva York supuso la primera implementación en el mundo real de este enfoque, convirtiendo el desfile de moda en el formato inicial de un sistema destinado a extenderse al comercio electrónico. Ofrecer una experiencia de prueba virtual creíble requería outputs visuales realistas, rendimiento de baja latencia y acceso fluido entre dispositivos, junto con reconocimiento visual con interacción basada en voz y texto en casi cualquier idioma, en un entorno en directo. Estos requisitos superaban lo que se podía gestionar únicamente con las herramientas internas existentes, lo que llevó a KATE BARTON a asociarse con Fiducia AI, una empresa dedicada a crear experiencias de IA de nivel industrial para la interacción visual y conversacional, y con IBM para desarrollar una solución.