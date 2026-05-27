Crear una experiencia de IA diseñada para llevar la Semana de la Moda al comercio cotidiano
Las presentaciones en pasarela generan una fuerte resonancia emocional, atraen la atención de la prensa y tienen relevancia cultural, pero convertir ese impulso en una interacción en línea sostenida y en confianza a la hora de comprar sigue siendo un reto constante en el mundo de la moda. En el comercio electrónico tradicional, las prendas de alta costura, caracterizadas por su estructura, sus líneas y su efecto óptico, siguen transmitiéndose en gran medida a través de imágenes estáticas y tablas de tallas, lo que deja aspectos crítico, como el ajuste, las proporciones y el movimiento, abiertos a la interpretación. Para una marca como Kate Barton, una firma de diseño con sede en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta confección, esta brecha solía generar dudas en el proceso de compra, ya que la intención del diseño depende en gran medida de cómo se ve y se mueve una prenda sobre el cuerpo.
Al mismo tiempo, las expectativas sobre las experiencias de moda digital están cambiando. Las páginas de productos tradicionales se quedaban cada vez más cortas para los compradores que buscaban claridad, mientras que los socios y patrocinadores buscaban formas de ampliar el compromiso más allá de un único momento. Para KATE BARTON, esto significaba encontrar la manera de trasladar la esencia de la pasarela (el aspecto y el movimiento reales de las prendas) a un entorno más participativo y preparado para la venta. Permitir que los clientes visualicen mejor las prendas en su propio cuerpo surgió como un próximo paso, sin obligar a justificar la experiencia únicamente mediante métricas inmediatas de ventas ni comprometer la integridad del diseño de la marca.
Una iniciativa llevada a cabo durante la Semana de la Moda de Nueva York supuso la primera implementación en el mundo real de este enfoque, convirtiendo el desfile de moda en el formato inicial de un sistema destinado a extenderse al comercio electrónico. Ofrecer una experiencia de prueba virtual creíble requería outputs visuales realistas, rendimiento de baja latencia y acceso fluido entre dispositivos, junto con reconocimiento visual con interacción basada en voz y texto en casi cualquier idioma, en un entorno en directo. Estos requisitos superaban lo que se podía gestionar únicamente con las herramientas internas existentes, lo que llevó a KATE BARTON a asociarse con Fiducia AI, una empresa dedicada a crear experiencias de IA de nivel industrial para la interacción visual y conversacional, y con IBM para desarrollar una solución.
para desarrollar la campaña de KATE BARTON, orientada tanto a la Semana de la Moda de Nueva York como al comercio electrónico
para llevar la experiencia en directo de la Semana de la Moda de Nueva York a la tienda online de Shopify
se han interesado por la experiencia de prueba virtual en menos de dos meses de uso del comercio electrónico
KATE BARTON, Fiducia AI e IBM colaboraron para crear una experiencia basada en la inteligencia artificial concebida como una plataforma duradera que abarca tanto las presentaciones en directo como el comercio digital, en lugar de una iniciativa puntual. Aunque la experiencia se presentó por primera vez durante la Semana de la Moda de Nueva York, se diseñó expresamente para dar el salto a un entorno de comercio electrónico permanente. El sistema debía permitir la interacción en tiempo real en un entorno de gran visibilidad y, al mismo tiempo, seguir siendo estable, seguro y escalable una vez integrado en el canal de ventas principal de la marca.
Fiducia AI se encargó de la orquestación y el desarrollo de aplicaciones, mientras que IBM aportó la infraestructura empresarial necesaria para hacer posible la plataforma tecnológica, la fiabilidad y el gobierno. Implementada en IBM Cloud y desarrollada sobre IBM watsonx.ai, la solución utilizó un enfoque multimodelo para soportar diferentes funciones dentro de la experiencia: combinando flujos de trabajo estructurados impulsados por IBM Granite, procesamiento visual soportado por Llama e interacción conversacional habilitada mediante modelos OpenAI. Estos componentes se coordinaron a través de los servicios Model Gateway de watsonx para equilibrar el rendimiento, la experiencia del usuario y el gobierno, mientras que los servicios de IBM Cloud, incluido IBM Cloud Object Storage, respaldaron la gestión y entrega de activos visuales en contextos en vivo y digitales.
La plataforma SaaS inicial se desarrolló en IBM Cloud durante aproximadamente cuatro semanas, estableciendo una base diseñada para respaldar un compromiso con el cliente amplio y multiformato. Para hacer posible la experiencia KATE BARTON, tanto la presentación en la Semana de la Moda de Nueva York como las ventas en línea se configuraron e implementaron en tan solo 5 días. Una vez concluida la presentación en directo, la misma arquitectura permitió ampliar la experiencia al escaparate de Shopify de KATE BARTON en aproximadamente dos días, con una reelaboración mínima. SpeedShotX, la lente de IA visual de Fiducia, se integró directamente en determinadas páginas de productos, lo que permite a los clientes acceder a la función de prueba virtual desde el navegador sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Esta implementación permitió mover la experiencia de un entorno de semana de la moda en vivo a un comercio electrónico continuo sin reestructuraciones, preservando la continuidad de la marca y apoyando una capa de interacción con el cliente más inteligente.
Uno de los principales resultados del proyecto ha sido el paso de una puesta en marcha con plazos fijos a una capacidad comercial operativa. Lo que comenzó como una experiencia en la Semana de la Moda de Nueva York ya está disponible en la tienda digital de KATE BARTON, lo que permite a los clientes interactuar con el mismo sistema básico más allá de la Semana de la Moda de Nueva York. El cambio de la interacción basada en eventos a una disponibilidad permanente supuso un paso de la presentación a la infraestructura, sentando las bases para un uso continuado en lugar de limitarse al desfile. Pocas iniciativas de las semanas de la moda logran dar el salto al comercio cotidiano; en este caso, la experiencia se prolongó más allá del desfile.
Las señales tempranas de compromiso reflejan cómo los clientes interactúan con la experiencia en la práctica. Desde mediados de febrero, más de 2500 usuarios han utilizado la capacidad de prueba virtual, y los clientes dedican tiempo a explorar las páginas de productos habilitados para la prueba para comprender mejor el ajuste y la silueta antes de la compra. Aunque el impacto comercial completo aún se está evaluando, estas interacciones indican un interés significativo del cliente y una disposición a involucrarse más profundamente con prendas complejas en un contexto digital.
Desde la perspectiva de la marca, la colaboración demuestra cómo puede aplicarse la IA avanzada sin diluir la autoría creativa. La experiencia apoya el lenguaje de diseño de la colección al hacer que la estructura, la proporción y el movimiento sean más legibles en Internet, lo que reduce la confianza en la interpretación o la explicación. La experiencia también permite el descubrimiento multilingüe, ya que responde a las preguntas sobre la marca y la colección en cualquier idioma mediante interacciones basadas en texto y voz en contextos digitales y en directo. Como resultado de esta implementación, KATE BARTON ha establecido una capa digital repetible que puede evolucionar con el tiempo, proporcionando una experiencia de compra más inmersiva para los clientes y una plataforma para el aprendizaje continuo a medida que la capacidad continúa escalando.
La marca KATE BARTON, dirigida por la diseñadora de moda neoyorquina Kate Barton, reconocida por Forbes en su lista 30 Under 30 de 2025, es conocida por su moda femenina escultórica basada en un diseño experimental y orientado al proceso. Basándose en la ingeniería de formas y el drapeado de vanguardia, la etiqueta equilibra la artesanía, la innovación y la sostenibilidad. Sus diseños han sido lucidos por figuras destacadas del mundo de la cultura en actos de gran repercusión mediática y en diversos contextos mediáticos.
Fiducia AI es un IBM Business Partner que crea experiencias de IA a escala global, de nivel empresarial, combinando inteligencia visual e interacción conversacional. En colaboración con marcas y organizaciones deportivas, transforma la narración y la interacción en sistemas digitales duraderos que operan de manera fluida en experiencias en vivo, comercio y marketing digital.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM Cloud, Granite, watsonx.ai y watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.