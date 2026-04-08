Modernizar la banca digital con API

Karnataka Bank necesitaba modernizar su infraestructura de banca digital para acelerar la implementación de servicios como pagos digitales, procesamiento de préstamos e integraciones de terceros, al mismo tiempo que mantenía conexiones seguras a través de múltiples sistemas internos y externos. El banco pretendía alejarse de las plataformas de integración heredadas y adoptar una arquitectura preparada para el futuro que pudiera soportar casos de uso avanzados de IA y requisitos normativos en evolución.

Para lograrlo, Karnataka Bank se asoció con IBM para implementar IBM® Cloud Pak for Integration en Red Hat OpenShift, creando una plataforma API segura, escalable y ágil que reduce el coste total de propiedad y fortalece su base digital.