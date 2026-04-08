Modernizar la banca digital con API

Karnataka Bank moderniza la integración para acelerar los servicios digitales
Karnataka Bank necesitaba modernizar su infraestructura de banca digital para acelerar la implementación de servicios como pagos digitales, procesamiento de préstamos e integraciones de terceros, al mismo tiempo que mantenía conexiones seguras a través de múltiples sistemas internos y externos. El banco pretendía alejarse de las plataformas de integración heredadas y adoptar una arquitectura preparada para el futuro que pudiera soportar casos de uso avanzados de IA y requisitos normativos en evolución.
Para lograrlo, Karnataka Bank se asoció con IBM para implementar IBM® Cloud Pak for Integration en Red Hat OpenShift, creando una plataforma API segura, escalable y ágil que reduce el coste total de propiedad y fortalece su base digital.
Karnataka Bank colaboró con IBM para migrar de la tecnología de integración heredada a IBM Cloud Pak for Integration, una plataforma nativa de contenedores que unifica las mejores soluciones de su clase para API, eventos, mensajería y aplicaciones bajo un único plano de control. Esta modernización alejó al banco de la infraestructura basada en VMware a microservicios en contenedores en Red Hat OpenShift para una mayor agilidad.
La solución aprovecha IBM App Connect Enterprise como motor central para la integración y orquestación. Junto con IBM MQ e IBM API Connect, crea una plataforma unificada donde API Connect gestiona llamadas externas y las enruta a App Connect. Mediante una arquitectura basada en API, App Connect automatiza las complejas transformaciones de datos y la orquestación necesarias antes del enrutamiento a los sistemas posteriores. Esto permite interacciones bancarias centrales fluidas, pagos digitales y admite servicios regulatorios como GST, CBDT, UIDAI y CERSAI.
Después de la transformación, Karnataka Bank ejecuta una plataforma API segura basada en contenedores en Red Hat OpenShift con IBM Cloud Pak for Integration. Las pasarelas digitales gestionan el tráfico de API y permiten una implementación más rápida de los pagos digitales, el procesamiento de préstamos y las integraciones de terceros, al mismo tiempo que mantienen una conectividad interna y externa segura. El banco reforzó la seguridad, aumentó la escalabilidad en un 50 % y redujo los costes operativos en un 30 %, lo que permitió reducir el coste total de propiedad. La plataforma facilita una comunicación fluida entre los sistemas internos, externos y en la nube, así como una integración sin problemas con los servicios de la UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech y CBDT, lo que ayuda al banco a adaptarse más rápidamente a los requisitos normativos y de mercado en constante evolución.
Fundado en 1924 y con sede en Mangaluru, Karnataka Bank (KBL) es un banco privado líder en India que atiende a más de 13 millones de clientes minoristas, pymes y corporativos. Con operaciones en 22 estados y dos territorios de la Unión, el banco ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros, desde banca personal y empresarial hasta productos digitales y servicios NRI.
IBM App Connect Enterprise es una plataforma de integración con IA que unifica aplicaciones, API y datos en entornos híbridos. Proporciona capacidades no-code, low-code y pro-code que permiten a los usuarios empresariales y a los especialistas en Integración diseñar, implementar y gestionar Integraciones con rapidez y control.
Al admitir patrones basados en API, impulsados por eventos y de mensajería, IBM App Connect Enterprise ayuda a las organizaciones a acelerar la automatización, modernizar los sistemas heredados y conectar de forma segura las implementaciones en entornos on-premises, en la nube y en contenedores. También está disponible como parte de IBM Cloud Pak for Integration, junto con IBM MQ e IBM API Connect, lo que permite a las organizaciones integrar aplicaciones, datos y API en entornos híbridos.
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Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.