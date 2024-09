Acerca de Japan Airlines Co., Ltd.

Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) (enlace externo a ibm.com) fue fundada en 1951 como la primera aerolínea privada del país en la posguerra. Hoy en día, la empresa ofrece servicios tanto de pasajeros como de carga. Con sede en Tokio, JAL emplea a más de 12 700 personas y vuela en un total de 191 rutas tanto nacionales como internacionales.