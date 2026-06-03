Jaime Câmara, filial de Globo, reduce costes y gana visibilidad para impulsar el crecimiento digital
El Grupo Jaime Câmara, una de las principales filiales de Globo y una de las redes de medios de comunicación regionales más grandes de América Latina, gestiona varias cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos y plataformas digitales. Como parte de su transformación digital, el grupo comenzó a migrar sus sistemas centrales a la nube, una medida que marcó el inicio de un proceso de modernización más amplio. Pero ese cambio trajo consigo un aumento de los costes y una mayor complejidad. Sin una visibilidad clara ni una responsabilidad clara, el gasto en la nube se volvió impredecible, lo que puso en riesgo tanto los presupuestos como el rendimiento. El reto: crear una estrategia de nube sostenible y escalable que alineara los objetivos de TI y de negocio, a la vez que evolucionaba hacia un gobierno, una responsabilidad financiera y una observabilidad de las aplicaciones más profundos, sentando las bases para la innovación futura, incluidas las experiencias con IA.
Para superar la complejidad y el aumento de los costes, el Grupo Jaime Câmara se asoció con IBM y su ecosistema para crear un modelo de gobierno de la nube más inteligente. El proceso comenzó con IBM® Turbonomic, ahora parte de la plataforma Concert, que automatizó la gestión de recursos y optimizó continuamente las cargas de trabajo para garantizar el rendimiento de las aplicaciones a la vez que se controlaban los costes. A medida que evolucionaban las necesidades de gobierno, IBM Cloudability introdujo prácticas de FinOps, como el etiquetado y la elaboración de informes estandarizados, lo que mejoró la transparencia financiera y la responsabilidad operativa en todas las unidades de negocio. Al mismo tiempo, IBM Instana, que ahora forma parte de la plataforma Concert, proporcionó observabilidad de las aplicaciones en tiempo real, lo que permitió a los equipos de operaciones de TI e ingeniería de sistemas monitorizar los servicios críticos y actuar de forma proactiva ante los problemas de rendimiento. Con el apoyo de los IBM Business Partners TD SYNNEX y 4US Tecnologia, este enfoque integrado sentó las bases para unas operaciones escalables y eficientes, lo que posicionó a la organización para avanzar hacia modelos de gobierno financiera más maduros y prepararse para la innovación futura, incluidas las iniciativas impulsadas por IA.
Los resultados hablan por sí solos Grupo Jaime Câmara ha logrado una mayor transparencia en los costes, eficiencia operativa y responsabilidad financiera en todos sus entornos en la nube. Con IBM Turbonomic, las cargas de trabajo se optimizan de forma continua en cuanto a rendimiento y costes, lo que ha supuesto una reducción estimada del 25–35 % en los gastos de infraestructura tras el redimensionamiento y la optimización de la capacidad. IBM Cloudability introdujo prácticas de FinOps y estrategias de etiquetado que mejoraron la visibilidad por unidad de negocio, reduciendo los recursos en la nube no identificados en aproximadamente un 20–30 % y permitiendo una asignación de costes más precisa. Por su parte, IBM Instana reforzó el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones mediante la observabilidad en tiempo real, mejorando la capacidad de los equipos de operaciones de TI e ingeniería de sistemas para detectar y resolver incidentes de forma más eficiente. En conjunto, estas capacidades también redujeron las solicitudes de capacidad adicional en aproximadamente un 20–30 %, lo que permitió un mejor uso de los recursos existentes y estableció un modelo de gobierno que se adapta al crecimiento del negocio, a la vez que prepara a la organización para la innovación de próxima generación, incluida la IA.
Grupo Jaime Câmara es una de las redes de medios de comunicación regionales más grandes de Brasil y una de las principales filiales de Globo. Con sede en la región Centro-Oeste, el grupo opera once canales de televisión, nueve emisoras de radio y múltiples periódicos y plataformas digitales. Fundado hace más de seis décadas, llega a millones de espectadores y lectores a diario, ofreciendo noticias y entretenimiento de confianza a través de todos sus canales. Conocido por su compromiso con la innovación, el grupo continúa modernizando sus operaciones para mantenerse a la vanguardia en un panorama mediático en rápida evolución.
4US Tecnologia es una empresa brasileña de TI fundada en 2020, especializada en gobierno de la nube, FinOps, ciberseguridad y optimización de infraestructuras. Con un posicionamiento centrado en la IA, la empresa aprovecha los agentes de IA para mejorar las operaciones, la gestión financiera y la seguridad del cliente. Como partner de IBM, Microsoft y Google, 4US acelera la transformación digital en sectores como los servicios públicos, el comercio minorista y la agroindustria.
TD SYNNEX es un distribuidor global líder en TI constituido en 2021 mediante la fusión de Tech Data y SYNNEX Corporation. Con presencia en más de 100 países y más de 23 000 empleados, la empresa ofrece soluciones tecnológicas integrales en los ámbitos de la nube, la IA, la seguridad y la gestión de datos. Como el mayor distribuidor global de valor añadido de IBM y Red Hat, TD SYNNEX permite a sus partners y clientes implementar soluciones IBM a medida a través de su acuerdo de soluciones integradas (ESA). Además, actúa como proveedor global exclusivo de formación de IBM, ofreciendo certificaciones de primer nivel y formación técnica para reforzar las capacidades del ecosistema.
Descubra cómo IBM Cloudability aporta transparencia financiera a través de prácticas de FinOps y cómo IBM Instana ofrece observabilidad impulsada por IA para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Junto con IBM Turbonomic, estas soluciones permiten la optimización de costes, la garantía del rendimiento y un gobierno escalable en entornos híbridos y multinube.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM Cloudability, Instana y Turbonomic son marcas registradas de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos se presentan únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.