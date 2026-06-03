Los resultados hablan por sí solos Grupo Jaime Câmara ha logrado una mayor transparencia en los costes, eficiencia operativa y responsabilidad financiera en todos sus entornos en la nube. Con IBM Turbonomic, las cargas de trabajo se optimizan de forma continua en cuanto a rendimiento y costes, lo que ha supuesto una reducción estimada del 25–35 % en los gastos de infraestructura tras el redimensionamiento y la optimización de la capacidad. IBM Cloudability introdujo prácticas de FinOps y estrategias de etiquetado que mejoraron la visibilidad por unidad de negocio, reduciendo los recursos en la nube no identificados en aproximadamente un 20–30 % y permitiendo una asignación de costes más precisa. Por su parte, IBM Instana reforzó el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones mediante la observabilidad en tiempo real, mejorando la capacidad de los equipos de operaciones de TI e ingeniería de sistemas para detectar y resolver incidentes de forma más eficiente. En conjunto, estas capacidades también redujeron las solicitudes de capacidad adicional en aproximadamente un 20–30 %, lo que permitió un mejor uso de los recursos existentes y estableció un modelo de gobierno que se adapta al crecimiento del negocio, a la vez que prepara a la organización para la innovación de próxima generación, incluida la IA.