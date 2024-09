Gary Law y su colega, Lance Elston, son Gerentes de Análisis de Negocios de Insperity y dirigen conjuntamente un grupo de 20 analistas de negocios (BA), cada uno de los cuales sirve como enlace entre los 17 gerentes de línea de negocio/propietarios de productos de Insperity y los equipos de desarrolladores de aplicaciones de la compañía. El trabajo de los BA consiste en ayudar a garantizar que los productos finales de todos los equipos de desarrollo se ajusten a los requisitos empresariales de los propietarios del producto.

Law y Elston reconocieron que sus BA, aunque conocían bien la tecnología y las prácticas de desarrollo ágil de Insperity, necesitaban una comprensión más profunda de los procesos empresariales. Como resultado, instituyeron un programa llamado Putting the Business Back in Business Analysis. “Somos un grupo ágil, por lo que nuestros BA se reunían una o dos veces por semana con los dueños de negocios para conocer sus requisitos. Sin embargo, no sabían exactamente qué procesos empresariales se ejecutaban a diario, por lo que los BA no contaban con la información que necesitaban, lo que dificultaba la creación de software", afirma Mr. Legislan.

Según Law, el entorno informal de flujo de trabajo de Insperity producía a veces una comprensión fragmentada de los procesos empresariales. "Nuestros equipos suelen tener una comprensión parcial de los puntos de contacto e interfaces en sus cabezas". El modelado de procesos de negocio a menudo se limitaba a dibujos en pizarras de borrado en seco, y la documentación era informal y ad hoc.