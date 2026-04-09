Transformar el análisis de datos de RR. HH. con agentes de inteligencia empresarial generativa

Cómo RR. HH. de IBM busca ampliar el uso del análisis del personal mediante la adopción de watsonx BI
En el corazón de IBM, el departamento de recursos humanos se enfrenta a un reto: escalar una cultura basada en datos en toda la empresa.
La organización de RR. HH. de IBM ya había sentado una base sólida para el análisis de personal. Los datos se habían consolidado en un lakehouse y se implementaron paneles de control de autoservicio para los usuarios autorizados de toda la empresa. Como resultado, la adopción creció de manera constante, más del 20 % cada año, a medida que los IBMers se sentían cada vez más cómodos utilizando informes de inteligencia empresarial (BI) para acceder a los datos de las personas. Pero el crecimiento trajo consigo un nuevo reto.
A medida que su uso se extendió más allá de los analistas de recursos humanos hasta llegar a los directivos, gerentes y otros usuarios sin conocimientos técnicos, quedó claro que los paneles de control por sí solos no eran suficientes. Estos usuarios no se dedicaban a analizar datos de RR. HH. a diario. No siempre sabían qué filtros aplicar, cómo se definían las métricas o qué panel de control abrir para qué pregunta. Y las preguntas sobre el personal rara vez son unidimensionales; dependen del contexto y presentan matices, por lo que a menudo requieren múltiples datos para poder interpretarlas.
Los equipos de recursos humanos siguen dedicando un tiempo valioso a interpretar los datos para otros, mientras que los líderes tienen dificultades para navegar por los complejos paneles de control. La necesidad es clara: hacer que los datos del personal sean accesibles, intuitivos, interactivos e integrados en los flujos de trabajo cotidianos, sin depender excesivamente de los analistas. Sin este cambio, IBM corre el riesgo de sufrir flujos de trabajo más lentos, ya sea por ineficiencias operativas o por una toma de decisiones menos informada.
El piloto comenzó en el tercer trimestre de 2025 y logró una tasa de precisión del 89,26 % en una muestra de preguntas enviadas por los usuarios, lo que dio a la organización una gran confianza en la calidad de los análisis. Gracias a un razonamiento transparente y a una aclaración clara de las ambigüedades, los usuarios podían comprender cómo se generaba cada respuesta y precisar sus preguntas, lo que generaba confianza en los resultados del sistema.
Los primeros usuarios empresariales indican que el tiempo de respuesta de los datos de talento a nivel resumido se ha reducido de días a minutos, gracias a la interfaz conversacional intuitiva que permite acceder a los datos, sin la complejidad de las herramientas tradicionales de BI estáticas.
IBM comenzó a transformar su enfoque de la inteligencia empresarial y el análisis de datos mediante la adopción de watsonx BI en un proyecto piloto. El producto watsonx BI ofrece agentes de inteligencia empresarial generativa (BI generativa) que pueden desbloquear el valor de los datos. Con su interfaz conversacional, los líderes y gestores empresariales podían simplemente hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas explicables.
La base detrás de watsonx BI es su arquitectura: una capa semántica gobernada que integra la lógica de RR. HH., definiendo métricas, filtros, poblaciones y contexto empresarial para ofrecer análisis consistentes y explicables alineados con la estructura de gobierno de datos de la organización. Un catálogo de métricas centralizado y potenciado por IA actúa como única fuente fiable, lo que elimina los cálculos puntuales y permite acceder con confianza a los datos en toda la empresa.
Y lo que es igual de importante, watsonx BI aprovechó las inversiones anteriores de IBM: los datos que ya residían en el lakehouse de la empresa y los marcos de elaboración de informes existentes, como Cognos, se reutilizaron de manera fluida, lo que redujo la duplicación y aceleró la adopción. Esto permitió la continuidad entre herramientas, convirtiendo la infraestructura fundacional en un habilitador estratégico para el análisis de personas escalable.
watsonx BI acelera la inteligencia empresarial con una IA que muestra su trabajo, para que pueda entender el ‘por qué’ detrás del ‘qué’. Ofrece un recorrido claro y lógico desde la pregunta hasta la explicación, mostrando cómo interpreta tu consulta, incluyendo las fuentes de datos consultadas, las columnas utilizadas, los filtros aplicados e incluso la consulta SQL completa ejecutada.
Los primeros resultados de los primeros seis meses de uso han sido prometedores: los líderes empresariales ya no tienen que esperar días para obtener informes; obtienen respuestas rápidamente. Los equipos de RR. HH. dedican menos tiempo a atender solicitudes de datos repetitivas y más tiempo al asesoramiento estratégico. Por último, el análisis del personal gana productividad a medida que watsonx BI automatiza el enriquecimiento y las explicaciones siguen la lógica empresarial gobernada.
Nuestro piloto de análisis de personal de watsonx BI ha provocado un cambio en la forma en la que IBM explora nuevas formas de abordar los datos de las personas. Los usuarios iniciales de IBM ahora pueden recibir datos rápidamente, gracias a la preparación de los datos Por ejemplo, los directivos pueden solicitar comparativas de la distribución de competencias críticas entre las distintas unidades de negocio y zonas geográficas, y recibir respuestas contextualizadas. Este enfoque transformador no es específico de los recursos humanos y se puede aplicar a otras áreas en el futuro. He aquí por qué.
Al convertirse en su propio cliente cero, IBM valida que la inteligencia empresarial generativa gobernada puede servir a los flujos de trabajo empresariales, no solo como una herramienta, sino como una nueva forma de pensar con los datos. El viaje de RR. HH. de IBM con un piloto de watsonx BI no es solo una historia de éxito; es un plan para el futuro de analytics empresarial.
IBM es una empresa multinacional de tecnología con una rica historia que se remonta a 1911. Presta servicio a una amplia gama de clientes en todo el mundo, ofreciendo una gran variedad de productos y servicios en los campos del cloud computing, la IA, el análisis de datos y la consultoría. IBM es reconocida por su compromiso con la innovación, con un enfoque significativo en la investigación y el desarrollo. El personal de la empresa está formado por profesionales con talento, que contribuyen a sus importantes ingresos y a su influencia en el sector tecnológico.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.