Transformar el análisis de datos de RR. HH. con agentes de inteligencia empresarial generativa

En el corazón de IBM, el departamento de recursos humanos se enfrenta a un reto: escalar una cultura basada en datos en toda la empresa.

La organización de RR. HH. de IBM ya había sentado una base sólida para el análisis de personal. Los datos se habían consolidado en un lakehouse y se implementaron paneles de control de autoservicio para los usuarios autorizados de toda la empresa. Como resultado, la adopción creció de manera constante, más del 20 % cada año, a medida que los IBMers se sentían cada vez más cómodos utilizando informes de inteligencia empresarial (BI) para acceder a los datos de las personas. Pero el crecimiento trajo consigo un nuevo reto.

A medida que su uso se extendió más allá de los analistas de recursos humanos hasta llegar a los directivos, gerentes y otros usuarios sin conocimientos técnicos, quedó claro que los paneles de control por sí solos no eran suficientes. Estos usuarios no se dedicaban a analizar datos de RR. HH. a diario. No siempre sabían qué filtros aplicar, cómo se definían las métricas o qué panel de control abrir para qué pregunta. Y las preguntas sobre el personal rara vez son unidimensionales; dependen del contexto y presentan matices, por lo que a menudo requieren múltiples datos para poder interpretarlas.

Los equipos de recursos humanos siguen dedicando un tiempo valioso a interpretar los datos para otros, mientras que los líderes tienen dificultades para navegar por los complejos paneles de control. La necesidad es clara: hacer que los datos del personal sean accesibles, intuitivos, interactivos e integrados en los flujos de trabajo cotidianos, sin depender excesivamente de los analistas. Sin este cambio, IBM corre el riesgo de sufrir flujos de trabajo más lentos, ya sea por ineficiencias operativas o por una toma de decisiones menos informada.