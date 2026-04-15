IBM crea un asistente creativo con IA para ayudar a estandarizar el contenido y potenciar la innovación
Las campañas y los activos de marketing no son solo colaterales. Son la voz, la cara y la esencia de una marca. En IBM, los profesionales del marketing pueden encontrarse empantanados por el ajetreo de la creación incesante de contenidos. Los equipos de marketing de la empresa se encargan de producir una amplia gama de activos creativos, como entradas de blog, historias de clientes, fichas técnicas y publicaciones en las redes sociales.
El proceso de intercambio de ideas, investigación, redacción, estructuración, edición y validación de cada artículo para mayor claridad, precisión, legibilidad y alineación con la marca puede consumir una cantidad significativa de la semana laboral de un profesional de marketing.
El coste de oportunidad es un reto aún mayor. Con tanta atención a la producción, los profesionales del marketing no siempre pueden dedicar tanto tiempo a la planificación estratégica, lo que pone en riesgo su capacidad de prepararse para los grandes momentos del mercado.
Otra brecha clara es la falta de plantillas estandarizadas y compatibles con la marca para algunos de los activos de marketing comunes de IBM. La necesidad de contar con marcos de contenido reutilizables es especialmente evidente en programas de gran volumen, como las historias de clientes, en los que un pequeño retraso puede ralentizar considerablemente la producción.
Con determinación y urgencia, y en consonancia con los objetivos de IBM de simplificar y automatizar los flujos de trabajo mediante soluciones de IA agéntica, el equipo de creatividad y contenidos de IBM se propuso desarrollar una solución que ayudara a los creativos de marketing a producir contenidos. Querían crear una solución con IA que acelerara el proceso creativo, democratizara las perspectivas sobre los productos y permitiera a todos los miembros del equipo elaborar contenidos inteligentes y estratégicos. Así nació Creative Assistant.
Creative Assistant se creó para ser algo más que una interfaz de usuario. Se diseñó como una herramienta diseñada especialmente, con IA, para impulsar la creación de contenido con precisión, velocidad e integridad de marca.
El proceso comenzó con una instrucción de usuario. Con esa instrucción, entró en acción una sofisticada red de microservicios, API y agentes inteligentes. El sistema utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) con Elasticsearch para enriquecer la instrucción y extraer el contexto tanto de los datos proporcionados por el usuario como de las fuentes de conocimiento de confianza de IBM.
A continuación, se añadió un servicio de reordenación para priorizar la información más relevante para la generación, con el fin de ayudar a que cada respuesta se base en la relevancia y la precisión. La entrada enriquecida se pasó a un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) entrenado y alojado en IBM watsonx.ai, que ofrecía flexibilidad en la selección de modelos y el entrenamiento en función de la tarea en cuestión. Aunque los modelos fundacionales de IBM Granite se utilizan habitualmente por su rendimiento de nivel empresarial, también se emplean otros modelos, cuando procede, para ayudar a impulsar resultados óptimos. El modelo elegido transforma los datos sin procesar en contenidos personalizados de alta calidad que se entregan en plantillas preestablecidas para correos electrónicos, presentaciones, entradas de blog, historias de clientes y páginas de productos. El sistema se optimiza periódicamente para mejorar la calidad de las respuestas.
Entre bastidores, los agentes de IA desglosan las tareas y coordinan las búsquedas y la generación. El resultado final se transfiere a una interfaz de usuario de React desarrollada a medida, que presenta la respuesta en plantillas claras y legibles, listas para su revisión.
El punto fuerte de Creative Assistant reside en su base: un amplio ecosistema de fuentes de datos fiables de IBM, entre las que se incluyen IBM.com, documentación de productos, directrices de marca, estudios de la competencia, IBM RedBooks y repositorios privados como Seismic. Un proceso automatizado que utiliza IBM Cloud Object Storage ayuda a garantizar que estas fuentes de datos se indexen y almacenen periódicamente en IBM Cloud Databases for Elasticsearch y Milvus en el almacén de datos IBM watsonx.data. La indexación y el almacenamiento de datos ayudan a impulsar una consulta precisa basada en vectores y una recuperación de datos rápida y escalable en conjuntos de datos públicos y privados.
Sobre esta base, el equipo creativo y de contenido de IBM ha desarrollado la próxima generación de Creative Assistant desde el lanzamiento inicial. La versión mejorada incluye una experiencia de chat dirigida por agentes, monitorización en tiempo real con IBM Instana Observability, capacidades de revisión de la calidad y del cumplimiento de la guía de estilo, y un historial de chat.
Al simplificar algunas partes del proceso creativo y optimizar los flujos de trabajo, Creative Assistant ayuda a los equipos de marketing de IBM a centrarse en lo que más importa: crear materiales creativos de gran calidad y acordes con la imagen de marca, al tiempo que allana el camino para el futuro.
Aunque la adopción sigue evolucionando y también se están aprovechando otras herramientas para mejorar el flujo de trabajo, Creative Assistant representa un importante paso adelante a la hora de abordar los retos en torno a la velocidad, la coherencia y la escala. Con plantillas prediseñadas y compatibles con la marca, Creative Assistant puede reducir significativamente el tiempo que los profesionales del marketing dedican al formato y la estructura, lo que les permite ampliar su ámbito creativo. En el primer año de lanzamiento, la herramienta incorporó a más de 1010 usuarios activos que generaron más de 7000 borradores de activos en diez formatos de contenido diferentes.
Creative Assistant ha supuesto un cambio especialmente significativo para el área de trabajo dedicada a las historias de los clientes. Un pequeño equipo de contenidos, dedicado a dar voz a los clientes y partners y a responder con rapidez a las oportunidades del mercado con historias atractivas, se veía a menudo frenado por una capacidad de banda ancha variable y por prioridades contrapuestas. Con la herramienta ahora integrada en su flujo de trabajo, los miembros del equipo pueden generar rápidamente borradores iniciales de historia de alta calidad y alineados con la marca, sin depender de los gestores de proyecto o redactores publicitarios. En el primer año de su lanzamiento, en 2025, el flujo de trabajo produjo más de 2400 borradores y versiones de historias de clientes para ayudar a iterar durante el proceso creativo inicial. Los esquemas iniciales se elaboran en aproximadamente cuatro horas. Además, los borradores de las historias de clientes listas para su revisión, pulidos por redactores y editores para garantizar el cumplimiento normativo y los estándares de la marca IBM, ahora pueden completarse en tan solo unos cinco días, frente a los diez días que se tardaba anteriormente, lo que supone una mejora estimada del 50 %. El equipo también agilizó la creación de resúmenes de historias de clientes, recursos vitales para ventas, partners y ejecutivos que muestran rápidamente el impacto e impulsan un compromiso significativo. Lo que antes tardaba aproximadamente una hora ahora lleva solo unos 12 minutos, lo que supone un aumento de la eficiencia de alrededor del 80 %. Este cambio permite al equipo responder a las oportunidades del mercado con mayor rapidez y coherencia, sin comprometer la calidad ni la voz de la marca.
Más allá de la velocidad y la escala, Creative Assistant también ofrece soporte editorial integrado para la gramática, la claridad y el tono. Un asistente de productos integrado facilita el acceso a las perspectivas sobre los productos, lo que permite a todos los miembros del equipo crear contenidos precisos y bien fundamentados sin tener que depender de conocimientos especializados aislados ni realizar investigaciones exhaustivas.
De cara al futuro, el equipo de creatividad y contenidos de IBM planea agilizar aún más el ciclo de vida de los contenidos añadiendo funciones adicionales, como capacidades de traducción y herramientas de flujo de trabajo diseñadas para introducir una automatización más inteligente en el proceso creativo. Cuando se combina con un amplio conjunto de soluciones agénticas de IA y automatizaciones innovadoras actualmente implementadas y en desarrollo, Creative Assistant ayudará a avanzar en la visión de IBM de una división de marketing más estratégica.
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© Copyright IBM Corporation Marzo de 2026
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.
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