Al simplificar algunas partes del proceso creativo y optimizar los flujos de trabajo, Creative Assistant ayuda a los equipos de marketing de IBM a centrarse en lo que más importa: crear materiales creativos de gran calidad y acordes con la imagen de marca, al tiempo que allana el camino para el futuro.

Aunque la adopción sigue evolucionando y también se están aprovechando otras herramientas para mejorar el flujo de trabajo, Creative Assistant representa un importante paso adelante a la hora de abordar los retos en torno a la velocidad, la coherencia y la escala. Con plantillas prediseñadas y compatibles con la marca, Creative Assistant puede reducir significativamente el tiempo que los profesionales del marketing dedican al formato y la estructura, lo que les permite ampliar su ámbito creativo. En el primer año de lanzamiento, la herramienta incorporó a más de 1010 usuarios activos que generaron más de 7000 borradores de activos en diez formatos de contenido diferentes.

Creative Assistant ha supuesto un cambio especialmente significativo para el área de trabajo dedicada a las historias de los clientes. Un pequeño equipo de contenidos, dedicado a dar voz a los clientes y partners y a responder con rapidez a las oportunidades del mercado con historias atractivas, se veía a menudo frenado por una capacidad de banda ancha variable y por prioridades contrapuestas. Con la herramienta ahora integrada en su flujo de trabajo, los miembros del equipo pueden generar rápidamente borradores iniciales de historia de alta calidad y alineados con la marca, sin depender de los gestores de proyecto o redactores publicitarios. En el primer año de su lanzamiento, en 2025, el flujo de trabajo produjo más de 2400 borradores y versiones de historias de clientes para ayudar a iterar durante el proceso creativo inicial. Los esquemas iniciales se elaboran en aproximadamente cuatro horas. Además, los borradores de las historias de clientes listas para su revisión, pulidos por redactores y editores para garantizar el cumplimiento normativo y los estándares de la marca IBM, ahora pueden completarse en tan solo unos cinco días, frente a los diez días que se tardaba anteriormente, lo que supone una mejora estimada del 50 %. El equipo también agilizó la creación de resúmenes de historias de clientes, recursos vitales para ventas, partners y ejecutivos que muestran rápidamente el impacto e impulsan un compromiso significativo. Lo que antes tardaba aproximadamente una hora ahora lleva solo unos 12 minutos, lo que supone un aumento de la eficiencia de alrededor del 80 %. Este cambio permite al equipo responder a las oportunidades del mercado con mayor rapidez y coherencia, sin comprometer la calidad ni la voz de la marca.

Más allá de la velocidad y la escala, Creative Assistant también ofrece soporte editorial integrado para la gramática, la claridad y el tono. Un asistente de productos integrado facilita el acceso a las perspectivas sobre los productos, lo que permite a todos los miembros del equipo crear contenidos precisos y bien fundamentados sin tener que depender de conocimientos especializados aislados ni realizar investigaciones exhaustivas.

De cara al futuro, el equipo de creatividad y contenidos de IBM planea agilizar aún más el ciclo de vida de los contenidos añadiendo funciones adicionales, como capacidades de traducción y herramientas de flujo de trabajo diseñadas para introducir una automatización más inteligente en el proceso creativo. Cuando se combina con un amplio conjunto de soluciones agénticas de IA y automatizaciones innovadoras actualmente implementadas y en desarrollo, Creative Assistant ayudará a avanzar en la visión de IBM de una división de marketing más estratégica.