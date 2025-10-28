Imagine un vasto océano de datos repleto de conocimientos potenciales que no se aprovecha al máximo debido a su estado desordenado. La organización del director de información (CIO) de IBM se enfrentaba a un reto similar. Esta almacenaba enormes cantidades de datos operativos de TI relacionados con aplicaciones, dispositivos, redes, infraestructura y herramientas empresariales. Estos datos se encontraban dispersos en fuentes dispares, incluidos siete data lakes creados con diferentes tecnologías.

Esta fragmentación dio lugar a varios problemas. En primer lugar, el equipo de CIO no podía acceder a grandes volúmenes de datos, lo que dificultaba su capacidad para obtener conocimientos valiosos y tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, el gobierno, los controles de acceso y los procesos eran incoherentes en los distintos repositorios, lo que comprometía la seguridad de datos. Por último, la duplicación desenfrenada de datos y procesos de extracción, transformación y carga (ETL) no solo reducía la calidad de los datos, sino que también incrementaba los costes operativos, agotaba los recursos y frenaba la innovación.

El equipo reconoció la necesidad urgente de un cambio radical en su estrategia de gestión de datos. Imaginaron una plataforma de datos centralizada y unificada diseñada para desmantelar los silos de datos existentes, establecer un gobierno sólido y dotar a los usuarios de capacidades de autoservicio. Esta plataforma democratizaría los datos, y los haría más accesibles y fáciles de combinar para su análisis, lo que, en última instancia, impulsaría el ahorro de costes, la eficiencia y la competitividad.