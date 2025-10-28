La organización CIO de IBM se embarca en un viaje para consolidar sus datos operativos
Imagine un vasto océano de datos repleto de conocimientos potenciales que no se aprovecha al máximo debido a su estado desordenado. La organización del director de información (CIO) de IBM se enfrentaba a un reto similar. Esta almacenaba enormes cantidades de datos operativos de TI relacionados con aplicaciones, dispositivos, redes, infraestructura y herramientas empresariales. Estos datos se encontraban dispersos en fuentes dispares, incluidos siete data lakes creados con diferentes tecnologías.
Esta fragmentación dio lugar a varios problemas. En primer lugar, el equipo de CIO no podía acceder a grandes volúmenes de datos, lo que dificultaba su capacidad para obtener conocimientos valiosos y tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, el gobierno, los controles de acceso y los procesos eran incoherentes en los distintos repositorios, lo que comprometía la seguridad de datos. Por último, la duplicación desenfrenada de datos y procesos de extracción, transformación y carga (ETL) no solo reducía la calidad de los datos, sino que también incrementaba los costes operativos, agotaba los recursos y frenaba la innovación.
El equipo reconoció la necesidad urgente de un cambio radical en su estrategia de gestión de datos. Imaginaron una plataforma de datos centralizada y unificada diseñada para desmantelar los silos de datos existentes, establecer un gobierno sólido y dotar a los usuarios de capacidades de autoservicio. Esta plataforma democratizaría los datos, y los haría más accesibles y fáciles de combinar para su análisis, lo que, en última instancia, impulsaría el ahorro de costes, la eficiencia y la competitividad.
Para hacer frente a los retos que planteaban los datos fragmentados y desorganizados, la organización CIO de IBM llevó a cabo una transformación tecnológica en el tercer trimestre de 2024 e implementó la plataforma de datos I&T impulsada por IBM® watsonx.data, junto con IBM® watsonx.ai, IBM® Cognos Analytics e IBM® Knowledge Catalog. En conjunto, estas herramientas ayudaron a crear un centro unificado que sustituyó los silos desconectados por un control centralizado y una mayor accesibilidad. IBM watsonx.ai permitió el machine learning avanzado y la obtención de conocimientos impulsados por IA; IBM Cognos Analytics, la generación dinámica de informes y paneles de control; e IBM Knowledge Catalog, el gobierno sólido y la capacidad de descubrir datos.
Una conclusión fundamental de esta transición fue la capacidad de watsonx.data para reducir significativamente la complejidad. Anteriormente, los usuarios extraían datos de forma laboriosa de entornos dispares, entre los que se incluían fuentes como AskIdentity (DB2), Developer Platform (PostgreSQL), Voice of the Employee (PostgreSQL) e Infrastructure Inventory (MongoDB). Ahora, gracias a una arquitectura unificada impulsada por watsonx.data, una sola consulta extrae datos de estos diversos sistemas de manera fluida, lo que elimina un esfuerzo manual considerable. La plataforma se adapta a diversas bases de datos y formatos, y solo requiere revisiones esporádicas.
Para mejorar el acceso de los usuarios, el equipo implementó capas de abstracción para estandarizar la sintaxis SQL y aprovechó IBM Knowledge Catalog para impulsar la coherencia y la confianza de los datos. Los pipelines de CI/CD y la integración de GitHub optimizaron aún más el desarrollo, e hicieron que la plataforma fuera más colaborativa y escalable. Como resultado, la organización CIO de IBM opera ahora un ecosistema de datos centralizado e inteligente que impulsa la eficiencia y la innovación.
La implementación de la plataforma de datos I&T ha dado resultados muy positivos para la organización CIO de IBM. Al extraer los datos de los sistemas heredados y reducir la redundancia de datos, la plataforma ha permitido ahorrar 5,3 millones de dólares hasta el primer trimestre de 2025. También ha permitido una implementación 100 % SaaS en IBM Cloud for watsonx.data, lo que ha reducido la huella y la complejidad de las instalaciones.
Además, la plataforma ha mejorado el gobierno de datos, ha proporcionado una única fuente fiable y y ha habilitado estrategias de defensa de los datos más sólidas. La redundancia de datos se ha reducido en un 26 % de media para Identidad y en un 7,7 % para la Experiencia del desarrollador, ya que la plataforma elimina la necesidad de replicar datos en múltiples sistemas. Esta mejora también ha reducido el tiempo y el esfuerzo necesarios para llevar a cabo procesos ETL.
A medida que la plataforma integró más fuentes de datos, el equipo observó un aumento significativo en los volúmenes de datos, ejemplificado por 229 GB adicionales ingeridos diariamente desde los dispositivos y los casos de uso de la intranet de IBM. Durante los cuatro días anteriores, el equipo cargó con éxito más de 1250 millones de filas de la intranet de IBM, lo que demuestra la capacidad de la plataforma para la ingesta de datos eficiente y a gran escala.
De cara al futuro, el equipo está explorando formas de mejorar aún más la plataforma de datos de I&T para reducir la redundancia y mejorar la calidad de los datos. El objetivo es integrar todas las fuentes de datos operativos de TI en la plataforma antes de que finalice el año para aprovechar al máximo los beneficios de un entorno de datos unificado y regulado.
La organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM lidera la estrategia de TI interna y ofrece, protege, moderniza y respalda las soluciones de TI que los empleados, clientes y socios utilizan para hacer su trabajo todos los días.
El objetivo de la organización del CIO es crear una plataforma de TI adaptable que facilite el acceso a herramientas, aplicaciones y sistemas en toda la empresa. Con la misión de catalizar el crecimiento empresarial, la organización del director de sistemas de información acelera la resolución de problemas y sirve como motor de innovación para IBM.
