Durante la vista previa técnica de watsonx Code Assistant para Red Hat Ansible Lightspeed, el equipo fue capaz de lograr un 60 % de la elaboración inicial de una guía de estrategias Ansible utilizando las recomendaciones proporcionadas por watsonx.

"Me gusta ver nuestro viaje de modernización en estas etapas: gatear, caminar, correr, volar. En el pasado, gateábamos, hacíamos muchas cosas de forma manual. Luego, cuando empezamos con la automatización, íbamos andando. Una vez que implementamos Red Hat Ansible, ya estábamos corriendo. Y de cara al futuro, con watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, creo que podremos volar", añade Robert Barron, Arquitecto de Plataformas de Nube Híbrida de la organización del CIO de IBM. Vea cómo watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed puede ayudarle a volar.



Cada empresa tendrá diferentes casos de uso y, por lo tanto, experimentará resultados diferentes. Los ejemplos de clientes, como los de IBM, son ilustrativos, pero los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente. En general, no se pueden proporcionar los resultados esperados, ya que los resultados de los clientes dependerán de los datos, sistemas y servicios utilizados.