El cambio a fuentes de energía renovables es un arma clave en la lucha contra el cambio climático, e Iberdrola está a la vanguardia de la revolución. Sirviendo a más de 100 millones de clientes en países de Europa, Estados Unidos, Brasil, Australia y México, Iberdrola desempeña un papel de liderazgo en ayudar a las empresas y comunidades a construir un futuro más verde y sostenible para todos.

Ramón Zumárraga, director de Servicios de Compras de Iberdrola, explica: “La sostenibilidad está en nuestro ADN. Es por eso que nuestra misión es proporcionar energía limpia y asequible a la mayor cantidad de personas posible, al mismo tiempo que garantizamos que nuestro modelo de negocio sea ambientalmente sostenible, competitivo y rentable. Partiendo de nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2030 en Europa y en 2050 en todo el mundo, queremos que todos nuestros proveedores se unan a nosotros en la adopción de medidas activas para prevenir el cambio climático, y la adopción de tecnologías innovadoras nos ayudará a lograr este objetivo."

Iberdrola se fijó el ambicioso objetivo de garantizar que el 70% de sus principales proveedores hayan puesto en marcha políticas y estándares efectivos de desarrollo sostenible para el año 2022. Para lograr esto, la compañía buscó formas de mejorar sus relaciones con los proveedores, monitorizar, medir el progreso y tomar decisiones de compra más inteligentes y eficientes.

"Durante muchos años, confiamos en un sistema de gestión de relaciones con proveedores en las instalaciones altamente personalizado", continúa Zumárraga, "pero mantener y gestionar la infraestructura de apoyo era cada vez más costoso y tedioso".

Además, la solución de gestión de relaciones con los proveedores (SRM) ofrecía características de gobierno limitadas para las compras en toda la empresa y, lo que es más importante, no proporcionaba capacidad para evaluar a los proveedores nuevos y existentes en función de los criterios de sostenibilidad.

"Nuestra plataforma SRM existente era tan difícil de actualizar que no pudimos mantenerla al día con los crecientes requisitos de nuestro propio proceso de adquisiciones", comenta Zumárraga. “Esto hizo necesario que algunos procesos internos se realizaran manualmente por correo electrónico. Dada la aceleración de los nuevos requisitos y nuestro fuerte compromiso con la sostenibilidad, continuar llevando a cabo estos procesos de una manera tan no estándar podría habernos llevado a no cumplir con nuestros ambiciosos objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. Del mismo modo, la gestión manual de los procesos de adquisición también podría haber aumentado el riesgo de que nuestros equipos liquidaran contratos que contravendrían las políticas internas en materia de ciberseguridad o riesgo laboral".