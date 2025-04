Heifer International

Heifer tenía dos objetivos principales al emprender el proyecto. "Queríamos adoptar un enfoque innovador para los servicios de extensión digital", dice Marie. "No solo queríamos llegar a los agricultores a escala con recomendaciones agronómicas específicas, sino que también queríamos abordar la cuestión del cambio de comportamiento y los vínculos con el mercado".

Como primer paso del programa IBM Sustainability Accelerator, Heifer e IBM organizaron una serie de sesiones de design thinking en las que las dos organizaciones comenzaron a desarrollar una estrategia tecnológica para el proyecto. Como parte del enfoque del IBM Sustainability Accelerator de trabajar con los usuarios finales para crear soluciones que respondan a sus necesidades, Heifer celebró una segunda serie de sesiones con los propios agricultores Esto fue clave para ayudar a los agricultores a participar en el cambio de una forma de cultivar basada en la experiencia a una basada en datos.

A medida que se acercaba la temporada de lluvias, Heifer colaboró con IBM Consulting y otras unidades de negocio de IBM utilizando el método IBM Garage, el modelo de compromiso colaborativo de IBM que combina personas, procesos y tecnología. "Nos unimos en nuestro enfoque para plantear los requisitos de diseño e integrarlos en los trabajos pendientes, hacer sprints y luego implementar y probar las actualizaciones en el campo", dice Marie. "Al final del IBM Sustainability Accelerator, ya no parecían los equipos de Heifer e IBM, sino un solo equipo".

"Fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente generativas", continúa. "No solo abordamos los requisitos de las características, sino que también abordamos los desafíos programáticos e ideamos otras áreas de valor que podíamos ofrecer a través de la solución".

La solución OpenHarvest mejorada resultante combina la tecnología con la participación de la comunidad. Consiste en la plataforma administrativa OpenHarvest que se ejecuta en IBM Cloud, así como en una aplicación móvil para mediadores comunitarios (agricultores locales que asesoran a otros agricultores sobre qué plantar y cuándo) en el campo.

La solución aprovecha las API de IBM Environmental Intelligence con IA para recopilar y analizar datos de varias fuentes: previsión meteorológica hiperlocal en tiempo real, datos de humedad y composición del suelo de un centro local de análisis de suelos y datos recopilados por mediadores de la comunidad. Luego, el sistema genera recomendaciones para cada agricultor, como cuándo plantar, cuánto fertilizante usar y cuándo cosechar. Como la mayoría de los agricultores no tienen teléfonos inteligentes, reciben las recomendaciones en forma de mensajes SMS en sus teléfonos móviles. El sistema también utiliza técnicas de machine learning, en particular la agrupación, para predecir cuándo se activarán recomendaciones específicas a lo largo de la temporada agrícola, lo que permite a los administradores planificar y asignar recursos como semillas, fertilizantes, etc. de manera más eficiente.

Heifer necesita asegurarse de que los agricultores sigan las recomendaciones para determinar qué funciona y qué no. Para animar a los agricultores a hacerlo y fomentar prácticas basadas en datos, el equipo de Heifer estableció un programa de incentivos en el que los agricultores obtienen un registro digital verificable de sus operaciones. Los diez mejores agricultores con el mayor rendimiento fueron recompensados con 40 kg de semillas de cacahuete, que es suficiente para plantar en un acre.

Los mediadores comunitarios visitan las explotaciones, recopilan y etiquetan los datos pertinentes y toman fotos a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes. A continuación, estudiantes de agricultura de una universidad local analizan las fotos para verificar que se han aplicado las recomendaciones. Al participar en el programa, los agricultores pueden obtener acceso a fuentes de crédito asequibles con las que comprar semillas y suministros de alta calidad.