Resiliencia a escala para la logística sanitaria

HEFAME eligió la evolución en lugar de la revisión. Modernizar la recuperación era el siguiente paso natural para una arquitectura en la que la cooperativa ha confiado durante más de dos décadas en IBM Power. En colaboración con Age2 e IBM, HEFAME se propuso reforzar la resiliencia sin comprometer la estabilidad de sus sistemas centrales. El objetivo estaba claro: transformar un sólido modelo de recuperación in situ en una capacidad flexible y preparada para la nube. Para ello, el equipo amplió la base probada de IBM Power a la nube utilizando IBM Power Virtual Server, manteniendo la continuidad de la plataforma y minimizando el riesgo de transición. Una prueba de concepto en IBM Cloud simuló la hora de mayor demanda de HEFAME, un aumento repentino de la recepción de pedidos y la facturación, e igualó, y en ocasiones superó, el rendimiento del centro de datos principal, lo que confirmó que no se producía ninguna merma en la estabilidad.

Con esta validación, los equipos finalizaron un diseño basado en IBM Power Virtual Server, combinado con SAP HANA System Replication para un movimiento continuo de datos y una activación predecible y controlada. Age2 lideró la orquestación, los runbooks y la cadencia de ensayo, mientras que IBM aportó patrones de referencia y experiencia en plataformas.



Como explica Juan Sánchez Rodríguez, director de sistemas de HEFAME: “La estrecha colaboración entre HEFAME, Age2 e IBM fue un factor decisivo para hacer avanzar el proyecto. La alineación técnica y funcional de los tres equipos garantizó que los objetivos empresariales y los requisitos tecnológicos se unieran en una solución sólida y bien adaptada”.