Resiliencia a escala para la logística sanitaria

HEFAME moderniza la recuperación ante desastres con IBM® Power Virtual Server para proteger más de 72 000 pedidos diarios
En la distribución farmacéutica, la puntualidad va de la mano de la confianza. HEFAME, que presta servicio a más de 6200 farmacias y gestiona más de 300 TB de datos de misión crítica, ha operado durante mucho tiempo con el rigor que se espera de una de las principales cooperativas españolas. Pero el entorno que la rodea ha evolucionado: las emergencias sanitarias mundiales, las perturbaciones provocadas por el clima y las ciberamenazas cada vez más sofisticadas han convertido la continuidad en una disciplina operativa esencial.
Al reconocer este panorama cambiante, HEFAME vio la oportunidad de evolucionar su sólida postura de alta disponibilidad hacia un enfoque de recuperación capaz de activarse más rápido, con una pérdida de datos mínima y sin interrumpir los flujos de trabajo esenciales. La intención no era corregir una deficiencia, sino adelantarse a una nueva realidad operativa, sentando las bases para una transformación fundamental.
HEFAME eligió la evolución en lugar de la revisión. Modernizar la recuperación era el siguiente paso natural para una arquitectura en la que la cooperativa ha confiado durante más de dos décadas en IBM Power. En colaboración con Age2 e IBM, HEFAME se propuso reforzar la resiliencia sin comprometer la estabilidad de sus sistemas centrales. El objetivo estaba claro: transformar un sólido modelo de recuperación in situ en una capacidad flexible y preparada para la nube. Para ello, el equipo amplió la base probada de IBM Power a la nube utilizando IBM Power Virtual Server, manteniendo la continuidad de la plataforma y minimizando el riesgo de transición. Una prueba de concepto en IBM Cloud simuló la hora de mayor demanda de HEFAME, un aumento repentino de la recepción de pedidos y la facturación, e igualó, y en ocasiones superó, el rendimiento del centro de datos principal, lo que confirmó que no se producía ninguna merma en la estabilidad.
Con esta validación, los equipos finalizaron un diseño basado en IBM Power Virtual Server, combinado con SAP HANA System Replication para un movimiento continuo de datos y una activación predecible y controlada. Age2 lideró la orquestación, los runbooks y la cadencia de ensayo, mientras que IBM aportó patrones de referencia y experiencia en plataformas.
Como explica Juan Sánchez Rodríguez, director de sistemas de HEFAME: “La estrecha colaboración entre HEFAME, Age2 e IBM fue un factor decisivo para hacer avanzar el proyecto. La alineación técnica y funcional de los tres equipos garantizó que los objetivos empresariales y los requisitos tecnológicos se unieran en una solución sólida y bien adaptada”.
HEFAME opera ahora con un plazo de recuperación validado de unas cuatro horas y una pérdida de datos mínima, lo que convierte la recuperación ante desastres de una simple medida de seguridad teórica en una capacidad operativa contrastada. Las pruebas de carga máxima mostraron que los flujos de trabajo que soportan más de 72. 000 pedidos diarios se ejecutan de forma fiable en la nube, reforzando la confianza de que la activación no comprometerá el servicio. Extender la arquitectura existente a un modelo basado en la nube mantiene alineadas la producción y la recuperación ante desastres (DR), simplifica las operaciones y añade independencia física respecto al sitio principal para escenarios extremos.
El programa también reforzó el modelo operativo: el gobierno del cambio, la documentación y los ensayos regulares garantizan que cada modificación relevante del sistema se refleje en el entorno de recuperación. “Hemos construido una cultura basada en la anticipación más que en la reacción, dando a nuestros equipos una confianza operativa genuina”, resume Sánchez.
De cara al futuro, HEFAME ampliará el alcance de su entorno de recuperación, añadiendo nuevos procesos críticos y dependencias a medida que avance su estrategia de resiliencia.
El Grupo HEFAME es una cooperativa española líder en distribución farmacéutica que presta servicio a más de 6200 farmacias, cuenta con entre 1200 y 1300 empleados y unos ingresos de 1930 millones de euros en 2025. Cuenta con una cuota de mercado nacional de aproximadamente el 12,4 % y se dedica a la logística de reparto múltiple.
Age2 es un IBM Gold Partner con sede en España, que ofrece soluciones de nube híbrida, infraestructura, seguridad y continuidad. La empresa combina la experiencia certificada con las tecnologías de IBM para ofrecer proyectos a medida y una evolución de la plataforma a largo plazo para los clientes.
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IBM, el logo de IBM e IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud y SAP HANA System Replication son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.