Con la contratación de IBM Services - Technology Support para proporcionar soporte multivendedor integrado, Hana Financial Group espera reducir los costes operativos en aproximadamente un 3 por ciento. Además, el cliente ha mejorado la eficiencia de sus procesos de gestión de proveedores en un 30 % al consolidarlos con el grupo IBM. El equipo de IBM ha consolidado más de 100 facturas en una sola factura, lo que reduce significativamente los gastos generales. Gracias a la rapidez con la que el equipo de IBM responde a los problemas, Hana Financial Group ha mejorado la estabilidad de su sistema y ha reducido al mínimo los tiempos de inactividad imprevistos. A modo de ejemplo, cuando en el pasado el grupo necesitaba una pieza de recambio, esperaba más de una hora a que llegara la pieza. Sin embargo, debido a que el grupo IBM almacena las piezas que se necesitan frecuentemente in situ, Hana recibe las piezas que necesita en un plazo de 10 minutos, una disminución del 83 por ciento.