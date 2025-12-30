No es de extrañar que la tecnología impulse el comercio minorista moderno. Pero cuando los sistemas se retrasan, también lo hace el negocio. Para seguir el control en este entorno digital, las empresas deben reaccionar rápidamente ante posibles cuellos de botella.

Un minorista líder en piezas de automóvil con cientos de establecimientos en todo Estados Unidos creó una infraestructura personalizada de gestión de puntos de venta y almacenes para dar soporte a las operaciones a nivel de tienda. Aunque en un principio estos sistemas eran fiables y se adaptaban a las necesidades del minorista, el proceso de implementación era lento y exigía muchos recursos, ya que a menudo se tardaba varias semanas o incluso meses en incorporar una sola tienda nueva. Este retraso creó un bloqueo que elevó los costes operativos, amenazando los agresivos objetivos de expansión de la empresa.

El minorista de piezas de automóviles necesitaba una forma de centralizar su infraestructura, agilizar las implementaciones y reducir el tiempo y los gastos asociados con el escalado. Al mismo tiempo, la empresa necesitaba garantizar una protección robusta tanto de los datos a nivel de almacenar como de la empresa.

Estos retos impulsaron a la empresa a explorar estrategias de modernización, lo que significaba encontrar un socio de confianza que les ayudara a crecer de forma más rápida, inteligente y segura.