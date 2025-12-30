GlassHouse Systems ayuda a un minorista a optimizar las implementaciones y reducir los costes con IBM® Power Virtual Server
No es de extrañar que la tecnología impulse el comercio minorista moderno. Pero cuando los sistemas se retrasan, también lo hace el negocio. Para seguir el control en este entorno digital, las empresas deben reaccionar rápidamente ante posibles cuellos de botella.
Un minorista líder en piezas de automóvil con cientos de establecimientos en todo Estados Unidos creó una infraestructura personalizada de gestión de puntos de venta y almacenes para dar soporte a las operaciones a nivel de tienda. Aunque en un principio estos sistemas eran fiables y se adaptaban a las necesidades del minorista, el proceso de implementación era lento y exigía muchos recursos, ya que a menudo se tardaba varias semanas o incluso meses en incorporar una sola tienda nueva. Este retraso creó un bloqueo que elevó los costes operativos, amenazando los agresivos objetivos de expansión de la empresa.
El minorista de piezas de automóviles necesitaba una forma de centralizar su infraestructura, agilizar las implementaciones y reducir el tiempo y los gastos asociados con el escalado. Al mismo tiempo, la empresa necesitaba garantizar una protección robusta tanto de los datos a nivel de almacenar como de la empresa.
Estos retos impulsaron a la empresa a explorar estrategias de modernización, lo que significaba encontrar un socio de confianza que les ayudara a crecer de forma más rápida, inteligente y segura.
en costes de infraestructura
para apoyar las operaciones minoristas y reducir la latencia
frente a semanas o días
Para superar los retrasos en la implementación y el aumento de los costes, el minorista se asoció con GlassHouse Systems, un business partner Platinum de confianza de IBM especializado en soluciones de nube híbrida y ciberseguridad. Alex Talmor, presidente de GlassHouse Systems, comenta: "Nuestro cliente necesitaba una plataforma estable, escalable y flexible para respaldar el rápido crecimiento nacional con confianza. Como líder mundial en la prestación de servicios IBM Power Virtual Server, ayudamos a las organizaciones a ampliar sus entornos a la nube y a aprovechar su mayor agilidad. Las capacidades de IBM Power Virtual Server, combinadas con la experiencia de GlassHouse Systems, permiten a las empresas volver a centrarse en sus propios servicios e iniciativas de crecimiento".
El IBM Business Partner migró los sistemas anteriores del minorista desde su infraestructura on-prem a IBM Power Virtual Server en IBM Cloud. La solución se implementó en dos regiones, Washington, DC y Dallas, con replicación para copia de seguridad y recuperación ante desastres. Al pasarse a la nube híbrida, el minorista pudo centralizar su infraestructura, mejorar la escalabilidad y reducir la latencia. IBM Power Virtual Server también ofreció la flexibilidad y el rendimiento necesarios para acelerar la incorporación de tienda.
"En GlassHouse Systems, hemos construido nuestra reputación durante 30 años como business partner Platinum de IBM al ofrecer soluciones integrales de nube híbrida y ciberseguridad. Nuestra profunda experiencia en tecnologías de IBM nos permite reducir el riesgo y acelerar el tiempo de obtención de valor para nuestros clientes", dijo Talmor. La implementación colaborativa no solo abordó los desafíos actuales del minorista, sino que sentó las bases para el crecimiento futuro.
Después de la migración a IBM Power Virtual Server, el minorista de piezas de automóviles mejoró drásticamente su capacidad para expandir su presencia en todo el país. El tiempo de incorporación de cada nueva tienda se redujo de semanas o meses a minutos, lo que permitió una rápida implementación en todas las regiones. Además, el minorista redujo los costes de infraestructura en más de un 40 % al tiempo que mejoró la resiliencia de los datos y las capacidades de recuperación ante desastres. Estas ganancias operativas los posicionaron para competir de forma más eficaz en el mercado de autopartes.
"Mirando hacia adelante, nos centramos en ayudar a los clientes a ampliar su adopción de IBM Cloud, mediante la integración de cargas de trabajo adicionales, mejorando la seguridad y garantizando la resiliencia de datos", continúa Talmor. "Con la integración de IBM Power Systems, estamos encantados de ayudar a más clientes a reducir costes y mejorar la disponibilidad de sus aplicaciones críticas".
Con GlassHouse Systems e IBM como socios tecnológicos permanentes, el minorista está bien equipado para continuar transformando su infraestructura y ofrecer un mayor valor a los clientes.
Fundada en 1993 y con sede en Norteamérica, GlassHouse Systems (GHS)diseña, implementa, gestiona y protege infraestructuras de TI empresariales tanto on premises como en la nube. GHS es un business partner Platinum de IBM, que atiende a clientes del sector público y privado en todos los sectores, que incluyen finanzas, servicios, formación y fabricación.
