El nuevo enfoque de la gestión de contenido ayuda a los equipos de toda la empresa a trabajar de forma más rápida y eficiente. En las cuentas por pagar, Fleet Hire Services se ha alejado del procesamiento manual de facturas; hoy en día utiliza Datacap para extraer automáticamente la información clave de los documentos de facturación a medida que llegan, y almacena los datos en un repositorio central de FileNet Content Manager. Luego, el contenido electrónico pasa a los sistemas de contabilidad, listo para su revisión y pago.



Tom Tierney comenta: «Gestionamos cientos de facturas y avisos de penalización [PCN] al mes, e incluso miles en los momentos de mayor actividad, por lo que eliminar la necesidad de que el personal tenga que introducir manualmente la información de todos estos documentos ahorra a nuestra fuerza laboral una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo.



«También gestionamos las facturas y las PCN de manera más inteligente. Open Connections nos ayudó a desarrollar una función que organiza las facturas y los PCN en función de la fecha de emisión y la fecha límite de pago. Si una factura o una PCN en particular se acerca a su fecha de vencimiento, se activará una alerta y se notificará al equipo que es necesario realizar el pago pronto. Esto hace que sea mucho más fácil para nuestro personal controlar su carga de trabajo, ya que pueden priorizar los puntos más urgentes y garantizar que nuestros proveedores, ayuntamientos y policía siempre reciban sus pagos a tiempo».



Además, los nuevos conocimientos sobre el contenido empresarial han ayudado a Fleet Hire Services a obtener importantes ahorros de costes.



Tom Tierney explica: «Todos nuestros vehículos deben estar sujetos a impuestos antes de poder usarlos en la carretera. Si compramos un vehículo, pero no tenemos la intención de usarlo de inmediato, tenemos que solicitar una notificación reglamentaria de vehículos todoterreno [SORN] para que no esté sujeto a impuestos, y utilizamos un número de referencia del libro de registro de cada vehículo para completar un SORN.



«Como tendemos a comprar vehículos al por mayor y los añadimos gradualmente a nuestra flota en el transcurso de unos meses, a menudo nos topamos con que pagábamos impuestos por los vehículos que se encontraban en un concesionario, un gasto totalmente innecesario, simplemente porque no teníamos una visión fácil de la situación fiscal de cada vehículo».



Y continúa: «Hoy en día, utilizamos Datacap para extraer automáticamente la información de los libros de registro de los vehículos y confirmar si deben estar sujetos a impuestos o no. Calculamos que ahorramos alrededor de 1.200 libras al mes al evitar costes fiscales innecesarios, y todo gracias a la mejora de la visibilidad que nos proporcionan las soluciones de gestión de contenido empresarial de IBM».



A medida que Fleet Hire Services continúa expandiendo su uso de las soluciones de gestión de contenido empresarial de IBM, tanto sus empleados como los clientes a los que atienden están disfrutando de los beneficios de un mejor acceso y control de la información.



Tom Tierney concluye: "Antes capturábamos muchos datos, pero no hacíamos mucho con ellos. Gracias a IBM y Open Connections, ahora estamos aprovechando al máximo nuestro contenido empresarial. Los equipos dedican mucho menos tiempo a buscar archivos en papel, imprimir documentos y teclear datos en diferentes sistemas; trabajan más rápido y con mayor precisión. Como resultado, pueden gestionar mayores volúmenes de trabajo, lo que nos ayuda a mantener el negocio creciendo de forma rentable, ya que podemos evitar aumentar la plantilla.



«Y lo que es igualmente importante, el aumento de la eficiencia permite a nuestros empleados dedicar más tiempo a las funciones de atención al cliente para centrarse en la interacción con los clientes. Al brindar un buen servicio cada vez que un cliente se pone en contacto con nosotros, lo fidelizamos, lo cual es vital para el éxito continuo de nuestro negocio».