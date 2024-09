"Es un ciclo vicioso", explica Yiannis Giokas, cofundador de Finc. "Es necesario tener crédito para que se le evalúe el crédito en Europa, pero no se puede acumular crédito si no lo tiene desde el principio. La penetración de los productos de crédito aquí es inferior al 50%, lo que significa que al menos uno de cada dos europeos no es elegible para ningún tipo de nueva solicitud de crédito porque no tiene historial crediticio".

Finclude tiene un plan para cambiar eso. Con la ayuda del equipo del programa IBM® Hyper Protect Accelerator y un conjunto de productos IBM cuidadosamente seleccionados, Finc proporciona a las empresas de toda la UE información detallada sobre sus clientes nuevos y existentes para que puedan tomar mejores decisiones sobre la ampliación de crédito y otros productos.