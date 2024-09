"Con la ayuda de los datos y las tecnologías digitales, hemos creado una experiencia de cliente muy atractiva en todos los puntos de contacto", dice Jin.

Y los clientes han notado. Más de tres millones de nuevos usuarios se han registrado para las aplicaciones móviles de las marcas VW y Jetta de FAW-Volkswagen desde el desarrollo y la transformación de integración de la compañía.

Desde pedir un coche hasta conducirlo, FAW-Volkswagen ha mejorado la experiencia.

Se convirtió en la primera empresa conjunta de vehículos convencional en permitir pedidos de vehículos personalizados en línea. Más que una nueva función conveniente, "el proyecto de pedido a entrega inició un cambio profundo en nuestra planificación de producción", explica Jin. "Hemos pasado de un modelo orientado al inventario a un modelo orientado al cliente. Podemos comprender las preferencias y necesidades de los usuarios, convertirlas rápidamente en productos y ajustar la producción de forma flexible para satisfacer las expectativas".

Como ejemplo de sus innovaciones en la experiencia de conducción, FAW-Volkswagen ganó el premio Red Dot Brand and Communication Design Award 2021 (enlace externo a ibm.com) por su diseño de interfaz hombre-máquina (HMI) Smart Cockpit.

La empresa obtuvo reconocimientos adicionales por transformar la naturaleza de su equipo de desarrollo, desde un departamento de software centrado en la fábrica hasta un grupo ágil de innovadores. El equipo de I+D de Chengdu se convirtió en el primer equipo de FAW-Volkswagen en obtener capacidades de I+D independientes y ganó el premio IDC "Best in Future of Digital Innovation" por un proyecto inteligente de creación de capacidades digitales de red, que incluyó el establecimiento de un ecosistema inteligente. Weipeng Jin también fue reconocida como “Estrella en ascenso del año” en los premios IDC China Future Enterprise Awards 2021.

FAW-Volkswagen ha cambiado lo que la compañía significa para sus clientes. Ya no es solo un productor de coches, sino también un innovador de la experiencia de conducción moderna. "En el futuro", dice Jin, "la experiencia del cliente seguirá siendo nuestro principio guía. Mediante un desarrollo y una integración ágiles, seguiremos creando excelentes servicios para empresas y viajes y optimizando las experiencias de conducción y conducción de los clientes."