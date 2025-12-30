Dollarito amplía el acceso al crédito para comunidades con puntuaciones bajas con una solución basada en IBM® Cloud
Dollarito es una plataforma de préstamos digitales centrada en ayudar a las personas sin historial crediticio o con puntuaciones crediticias bajas a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables, lo que les permite crear crédito y mejorar su futuro financiero.
En Estados Unidos, millones de personas con crédito bajo o nulo quedan excluidas de las oportunidades financieras exactas que les permiten mejorar su crédito. Dollarito intentó ayudar a sus clientes a sortear esta paradoja dirección las limitaciones de los modelos tradicionales de puntuación crediticia. La empresa quería facilitar una evaluación más precisa de las capacidades de pago de una persona en función de sus transacciones bancarias, datos de comportamiento y factores económicos. Sin embargo, Dollarito carecía de una base tecnológica escalable, segura y conforme, que era fundamental para alcanzar su objetivo.
Entre en la plataforma IBM Cloud.
Después de evaluar sus necesidades empresariales y opciones tecnológicas, Dollarito se puso en contacto con IBM para crear una solución web con una infraestructura segura, compatible y escalable. Esta solución debía adaptarse totalmente a su misión de servir a las comunidades con acceso limitado al crédito.
La solución web de IBM combinaba la optimización de infraestructuras y el cumplimiento normativo, impulsada por IBM Cloud for Financial Services, con capacidades avanzadas de IA del portfolio de productos IBM watsonx. Esta combinación permitió una estrategia y unas operaciones más inteligentes a través de la IA generativa y los modelos fundacionales.
Con operaciones totalmente contenedorizadas y una estrategia de malla de datos, que cuenta con estrictas auditorías y controles de acceso, la solución también permitió a Dollarito centrarse en la innovación manteniendo la confianza y la transparencia.
Gracias a su nuevo modelo de evaluación crediticia con IA, Dollarito ha logrado resultados como:
Al ir más allá de la puntuación crediticia tradicional, Dollarito permite a los clientes resolver necesidades financieras urgentes de forma rápida y segura. La asociación con IBM ha reforzado la posición de Dollarito como líder en innovación inclusiva de fintech. A medida que sigan creciendo, tienen la intención de seguir colaborando con los equipos de IBM para desarrollar nuevos casos de uso y adoptar tecnologías avanzadas que se basen en su infraestructura existente.
Dollarito es una plataforma de préstamos digitales que ayuda a comunidades sin historial crediticio o con bajos puntajes FICO a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables. Dollarito aplica la IA a los datos bancarios, transaccionales y de comportamiento para evaluar la capacidad de repago con mayor precisión que las puntuaciones FICO.
