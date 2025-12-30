Dollarito es una plataforma de préstamos digitales centrada en ayudar a las personas sin historial crediticio o con puntuaciones crediticias bajas a acceder a préstamos transparentes, responsables y a precios razonables, lo que les permite crear crédito y mejorar su futuro financiero.

En Estados Unidos, millones de personas con crédito bajo o nulo quedan excluidas de las oportunidades financieras exactas que les permiten mejorar su crédito. Dollarito intentó ayudar a sus clientes a sortear esta paradoja dirección las limitaciones de los modelos tradicionales de puntuación crediticia. La empresa quería facilitar una evaluación más precisa de las capacidades de pago de una persona en función de sus transacciones bancarias, datos de comportamiento y factores económicos. Sin embargo, Dollarito carecía de una base tecnológica escalable, segura y conforme, que era fundamental para alcanzar su objetivo.

Entre en la plataforma IBM Cloud.