Permitir un cambio nacional hacia un uso limpio de energía en los hogares

DESNZ acelera la adopción de soluciones energéticas domésticas bajas en carbono más limpias y asequibles en el Reino Unido
El Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto (DESNZ) está liderando la transición energética limpia del Reino Unido, con el objetivo de lograr energía limpia para 2030 y cero neto para 2050. El progreso está en marcha, pero solo dos millones de propietarios han pasado de las calderas de gas o combinadas a las bombas de calor con fuente de aire. Para 2030, DESNZ se propone multiplicar por más de cinco el ritmo actual de instalación de bombas de calor.
La calefacción sigue siendo una oportunidad central. Los 30 millones de hogares del Reino Unido generan alrededor del 20 % de las emisiones nacionales, y muchos se construyeron antes de los estándares de aislamiento modernos, lo que hace que las actualizaciones sean más complejas.
Alcanzar objetivos a largo plazo requiere un enfoque fresco: utilizar perspectivas del consumidor y la participación digital para fomentar nuevos hábitos en cómo las personas calientan sus hogares.
Para mejorar la eficiencia energética del hogar, es necesario comprender los hábitos arraigados en materia de confort y calefacción. Muchos hogares todavía están más familiarizados con los sistemas más antiguos y puede que aún no reconozcan plenamente los beneficios a largo plazo de las medidas de modernización o de las alternativas con bajas emisiones de carbono. Pasar de una caldera combinada a una bomba de calor suele parecer un cambio significativo que requiere tanto adaptación técnica como conductual.
DESNZ ha introducido una serie de planes de subvenciones para apoyar la transición. La conciencia, los costes iniciales y la capacidad de la cadena de suministro siguen siendo desafíos importantes a superar. Abordar estas cuestiones será fundamental para acelerar la adopción de estas medidas y mantener el rumbo hacia las ambiciones a largo plazo del Reino Unido.
Para respaldar el programa de descarbonización de energía doméstica de DESNZ, DESNZ contrató a IBM® Consulting para diseñar y entregar SIGMA, la aplicación de gestión de subvenciones integrada de Salesforce. Esta plataforma de datos e IA impulsada por Salesforce agiliza la administración de subvenciones nacionales, mejora los servicios a los ciudadanos y fortalece la toma de decisiones basada en datos, lo que ayuda a DESNZ a avanzar en sus ambiciones a largo plazo de manera más eficiente.
En estrecha colaboración con los equipos de Policy y Integrated Corporate Services – Digital, IBM Consulting evaluó todo el ciclo de vida del programa de subvenciones, desde la estrategia de canales y el diseño de indicadores clave de rendimiento hasta las soluciones de CRM escalables. El equipo tuvo en cuenta requisitos orientados al futuro, como la conservación de datos durante más de 25 años y el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial en el análisis de datos, la gobernanza, la implementación estandarizada y la obtención de valor.
IBM Consulting reunió a un equipo multidisciplinar para diseñar un enfoque sólido de gestión de portfolio. Esto incluyó definir la visión del producto, la hoja de ruta, la arquitectura, los beneficios y el gobierno, y la introducción de formas de trabajo centradas en el producto, apoyadas por DevOps, para una entrega más rápida y en múltiples lanzamientos. A medida que la plataforma SIGMA maduró, IBM Consulting ayudó a establecer el modelo operativo a largo plazo para la plataforma y transfirió la propiedad a ICS, garantizando que la organización tuviera la capacidad y la independencia necesarias para mantener y hacer crecer la plataforma.
Un enfoque constante y centrado en el cliente sustentaba todo el programa, creando un recorrido fluido para todos los usuarios. Un gobierno unificado y un enfoque DevOps compartido garantizaron la calidad, la reutilización y la productividad en todo el desarrollo.
Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud y Public Sector Solutions proporcionaron las interfaces intuitivas, el sólido ajuste funcional y la arquitectura modular necesarios para una configuración rápida y una mejora continua.
A través de una estrecha colaboración, los equipos de Salesforce, IBM, ICS Digital y Policy aceleraron el desarrollo y redujeron el esfuerzo de entrega al reutilizar componentes configurables en toda la plataforma.
Al combinar las capacidades de Salesforce con los aceleradores y la experiencia en entregas de IBM Consulting, el equipo pudo implementar la solución significativamente más rápido, alrededor de un 70 % más rápido que los enfoques empresariales comparables. Salesforce Data Cloud permitió una integración fluida con los sistemas de pago, reforzando el flujo de datos y mejorando la eficiencia operativa en todo el programa.
Los primeros hitos de entrega incluyeron la incorporación de tres proveedores clave de DESNZ, cinco productos y la capacitación en gestión de flujos de trabajo a más de 30 funcionarios. La automatización ya ha reducido sustancialmente el esfuerzo manual, sustituyendo tareas como la gestión de hojas de cálculo, las cargas por lotes y la conciliación de datos por procesos digitales racionalizados. Los primeros indicadores muestran una notable mejora de la productividad de DESNZ.
La plataforma SIGMA está ahora en uso activo en más de 270 autoridades locales, apoyando una administración de subvenciones consistente y de alta calidad en todo el país. IBM Consulting colaboró con los usuarios empresariales y el equipo digital para desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para el éxito a largo plazo, abarcando ámbitos como la analítica web, la ciencia de datos, la gestión de productos, la gestión de proyectos y la implementación con múltiples proveedores.
Con la plataforma Salesforce ahora integrada y escalable, DESNZ está bien posicionado para acelerar la consecución de sus objetivos nacionales de bomba de calor y energía limpia. La gestión mejorada del portfolio y la automatización ayudarán al departamento a avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de los 30 millones de hogares del Reino Unido, convirtiendo la ambición estratégica en resultados medibles en el camino hacia el cero neto.
DESNZ (Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto) se formó en febrero de 2023 y es responsable de la seguridad energética del Reino Unido, protegiendo a los contribuyentes y alcanzando el cero neto. Su objetivo principal es liderar la iniciativa gubernamental para lograr una energía limpia de aquí a 2030, y pretende impulsar la descarbonización de los hogares durante esta legislatura con el fin de reducir las facturas de los ciudadanos y combatir la pobreza energética, al mismo tiempo que se descarboniza el sector de la construcción.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.