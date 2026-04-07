Permitir un cambio nacional hacia un uso limpio de energía en los hogares

El Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto (DESNZ) está liderando la transición energética limpia del Reino Unido, con el objetivo de lograr energía limpia para 2030 y cero neto para 2050. El progreso está en marcha, pero solo dos millones de propietarios han pasado de las calderas de gas o combinadas a las bombas de calor con fuente de aire. Para 2030, DESNZ se propone multiplicar por más de cinco el ritmo actual de instalación de bombas de calor.

La calefacción sigue siendo una oportunidad central. Los 30 millones de hogares del Reino Unido generan alrededor del 20 % de las emisiones nacionales, y muchos se construyeron antes de los estándares de aislamiento modernos, lo que hace que las actualizaciones sean más complejas.

Alcanzar objetivos a largo plazo requiere un enfoque fresco: utilizar perspectivas del consumidor y la participación digital para fomentar nuevos hábitos en cómo las personas calientan sus hogares.

Para mejorar la eficiencia energética del hogar, es necesario comprender los hábitos arraigados en materia de confort y calefacción. Muchos hogares todavía están más familiarizados con los sistemas más antiguos y puede que aún no reconozcan plenamente los beneficios a largo plazo de las medidas de modernización o de las alternativas con bajas emisiones de carbono. Pasar de una caldera combinada a una bomba de calor suele parecer un cambio significativo que requiere tanto adaptación técnica como conductual.

DESNZ ha introducido una serie de planes de subvenciones para apoyar la transición. La conciencia, los costes iniciales y la capacidad de la cadena de suministro siguen siendo desafíos importantes a superar. Abordar estas cuestiones será fundamental para acelerar la adopción de estas medidas y mantener el rumbo hacia las ambiciones a largo plazo del Reino Unido.