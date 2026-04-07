Maravillas del almacenamiento: el salto de automatización de Dahl con IBM

Dahl e IBM
Saint-Gobain, líder mundial en construcción sostenible, confía en su filial Dahl para ofrecer soluciones de alto rendimiento en todos los mercados de la construcción. El almacén de Dahl funcionaba al 140 % de su capacidad, lo que provocaba ineficiencias, retrasos y un aumento de los costes. “Esta situación no era sostenible”, afirma Roger Sundberg, especialista en desarrollo y operaciones. Los ejecutivos estaban preocupados por la satisfacción del cliente y la escalabilidad, lo que llevó a tomar medidas urgentes.
Para apoyar el crecimiento, Dahl lanzó una iniciativa de modernización para ampliar el almacenamiento, racionalizar la logística y reconstruir la infraestructura central de TI. También se introdujo un nuevo sitio de comercio electrónico para mejorar la agilidad, la escalabilidad y la experiencia del cliente en los canales físicos y digitales, garantizando el éxito a largo plazo y el liderazgo del mercado.
Dahl se asoció con IBM para modernizar sus operaciones de almacenamiento y logística, construyendo una instalación altamente automatizada diseñada para la escalabilidad y la eficiencia. IBM® Instana Observability para la monitorización, IBM Turbonomic para la optimización de recursos y Red Hat OpenShift para la orquestación de contenedores desempeñaron papeles clave. La iniciativa también incluía una revisión completa de la infraestructura digital y un nuevo sitio de comercio electrónico para garantizar experiencias de cliente fluidas en todos los canales.
La transformación unificó múltiples marcas bajo Dahl e introdujo pruebas de automatización en el nuevo almacén. “La instalación se construyó específicamente para lograr una automatización del 85 al 90 % por línea de pedido”, dice Sundberg. “Las pruebas iniciales muestran resultados prometedores: reducción de procesos manuales, mayor productividad, y estamos validando el rendimiento en condiciones reales”. Turbonomic ayudó a escalar pods en OpenShift con recomendaciones precisas de recursos, asegurando un rendimiento constante.
Instana Smart Alerts y el panel de control basado en IA permitieron la monitorización proactiva de todas las aplicaciones en una única vista codificada por colores. “Ahora podemos visualizar todo mejor”, dice Sundberg. Dahl también aprovecha la característica Instana Smart Alerts para monitorizar toda la cadena de aplicación, incluyendo su pasarela API. Al analizar los patrones de error durante un intervalo de diez minutos, Smart Alerts proporcionan alertas tempranas cuando ocurren anomalías, ayudando al equipo a actuar antes de que los problemas se agraven. A diferencia de la monitorización tradicional, que se centra en recursos aislados y requiere configuraciones complejas, Instana correlaciona automáticamente los datos de todos los servicios para desencadenar eventos significativos. Combinado con herramientas de visualización de código abierto y telemetría, este enfoque proporciona a Dahl observabilidad full-stack y control proactivo sobre sus flujos de trabajo críticos. “Ahora vemos el portfolio completo de aplicación, con flujo de datos en tiempo real. Si algo se vuelve rojo o amarillo, podemos identificar y abordar inmediatamente el posible problema antes de que afecte el tiempo de respuesta al cliente”. Esto reforzó las capacidades DevOps de Dahl, asegurando el rendimiento de la aplicación y la calidad del código antes de entrar en funcionamiento.
El lanzamiento del nuevo sitio de comercio electrónico de Dahl fue un hito fundamental en la transformación de la empresa. Tras dos intentos de lanzamiento fallidos causados por problemas de integración backend con el sistema ERP, el equipo aprovechó IBM Instana para obtener una observabilidad full-stack e identificar las causas raíz en tiempo real. “Antes de Instana, estábamos procesando registros y esperábamos buscar en el lugar correcto”, dice Sundberg. Con Instana Smart Alerts y telemetría en tiempo real, el tercer lanzamiento se realizó sin problemas, lo que permitió al equipo resolver los problemas a medida que surgían. El sitio se puso en marcha cuatro meses antes de lo previsto, logrando un ROI del 100 % en Instana en solo un par de meses. El rendimiento también mejoró drásticamente, ya que los tiempos de respuesta cayeron de cinco segundos a menos de dos milisegundos, lo que aumentó la satisfacción de los clientes e impulsó el aumento de las compras.
Tras la transformación, Dahl logró un procesamiento y entrega de pedidos más rápidos, respaldado por una estrategia logística centralizada y almacenes 24x7 en toda Suecia. Las herramientas de IBM permitieron la resolución proactiva de problemas y ayudaron a consolidar la monitorización de diez soluciones a cuatro, aumentando la observabilidad y la fiabilidad.
Las capacidades de corrección de incidentes de Instana aceleraron el lanzamiento del nuevo sitio de comercio electrónico de Dahl en cuatro meses, consiguiendo un ROI del 100 % en cuestión de semanas. Los tiempos de respuesta se redujeron de cinco segundos a menos de dos milisegundos, lo que aumentó la satisfacción de los clientes y las compras. La automatización en el cumplimiento de pedidos aumentó del 60 % al 80-90 %, con 10 de 12 pruebas ejecutando con éxito automatizaciones de almacén al 120 % del volumen máximo de pedidos.
“El uso combinado de Instana y Turbonomic nos proporciona una monitorización y optimización integral, lo que mejora nuestra capacidad para gestionar los recursos de forma eficaz”, señala Sundberg. “Esto nos ha permitido consolidar nuestro entorno de monitorización de diez soluciones a cuatro, aumentando la observabilidad y detectando antes posibles problemas”.
“Instana y Turbonomic identificaron y eliminaron los problemas de rendimiento que interferían con el movimiento de los paquetes”, explica Sundberg. “Tras 10 de las 12 pruebas, logramos ejecutar con éxito la automatización del almacén al 120 % del volumen máximo de pedidos, lo que demuestra el potencial del sistema. Estas pruebas forman parte de un proceso de validación continuo para garantizar un rendimiento constante antes de la implementación a gran escala”.
Estos resultados no solo han mejorado la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, sino que también han reforzado la ventaja competitiva de Dahl en el sector logístico de rápida evolución de Suecia, posicionando a la empresa como una referencia en innovación y capacidad de respuesta.
Dahl es un centro neurálgico de la construcción y el desarrollo en Suecia, que suministra materiales de climatización, fontanería y construcción en todo el país. Con sede en Estocolmo, Dahl es una filial de Saint-Gobain Distribution Sweden, que cuenta con varias filiales.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.