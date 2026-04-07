Maravillas del almacenamiento: el salto de automatización de Dahl con IBM

Dahl se asoció con IBM para modernizar sus operaciones de almacenamiento y logística, construyendo una instalación altamente automatizada diseñada para la escalabilidad y la eficiencia. IBM® Instana Observability para la monitorización, IBM Turbonomic para la optimización de recursos y Red Hat OpenShift para la orquestación de contenedores desempeñaron papeles clave. La iniciativa también incluía una revisión completa de la infraestructura digital y un nuevo sitio de comercio electrónico para garantizar experiencias de cliente fluidas en todos los canales.

La transformación unificó múltiples marcas bajo Dahl e introdujo pruebas de automatización en el nuevo almacén. “La instalación se construyó específicamente para lograr una automatización del 85 al 90 % por línea de pedido”, dice Sundberg. “Las pruebas iniciales muestran resultados prometedores: reducción de procesos manuales, mayor productividad, y estamos validando el rendimiento en condiciones reales”. Turbonomic ayudó a escalar pods en OpenShift con recomendaciones precisas de recursos, asegurando un rendimiento constante.

Instana Smart Alerts y el panel de control basado en IA permitieron la monitorización proactiva de todas las aplicaciones en una única vista codificada por colores. “Ahora podemos visualizar todo mejor”, dice Sundberg. Dahl también aprovecha la característica Instana Smart Alerts para monitorizar toda la cadena de aplicación, incluyendo su pasarela API. Al analizar los patrones de error durante un intervalo de diez minutos, Smart Alerts proporcionan alertas tempranas cuando ocurren anomalías, ayudando al equipo a actuar antes de que los problemas se agraven. A diferencia de la monitorización tradicional, que se centra en recursos aislados y requiere configuraciones complejas, Instana correlaciona automáticamente los datos de todos los servicios para desencadenar eventos significativos. Combinado con herramientas de visualización de código abierto y telemetría, este enfoque proporciona a Dahl observabilidad full-stack y control proactivo sobre sus flujos de trabajo críticos. “Ahora vemos el portfolio completo de aplicación, con flujo de datos en tiempo real. Si algo se vuelve rojo o amarillo, podemos identificar y abordar inmediatamente el posible problema antes de que afecte el tiempo de respuesta al cliente”. Esto reforzó las capacidades DevOps de Dahl, asegurando el rendimiento de la aplicación y la calidad del código antes de entrar en funcionamiento.

El lanzamiento del nuevo sitio de comercio electrónico de Dahl fue un hito fundamental en la transformación de la empresa. Tras dos intentos de lanzamiento fallidos causados por problemas de integración backend con el sistema ERP, el equipo aprovechó IBM Instana para obtener una observabilidad full-stack e identificar las causas raíz en tiempo real. “Antes de Instana, estábamos procesando registros y esperábamos buscar en el lugar correcto”, dice Sundberg. Con Instana Smart Alerts y telemetría en tiempo real, el tercer lanzamiento se realizó sin problemas, lo que permitió al equipo resolver los problemas a medida que surgían. El sitio se puso en marcha cuatro meses antes de lo previsto, logrando un ROI del 100 % en Instana en solo un par de meses. El rendimiento también mejoró drásticamente, ya que los tiempos de respuesta cayeron de cinco segundos a menos de dos milisegundos, lo que aumentó la satisfacción de los clientes e impulsó el aumento de las compras.