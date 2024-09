Entorno de TI inicial

Coop Group ejecuta un conjunto completo de aplicaciones de SAP para gestionar su negocio. Hace unos años, la compañía había consolidado con éxito alrededor de 300 servidores de aplicaciones SAP y bases de datos de sistemas dedicados a la plataforma IBM Power Systems, utilizando la tecnología avanzada de virtualización IBM PowerVM. Coop Group ha estado ejecutando sus servidores de aplicaciones SAP e instancias de Oracle Database en IBM AIX desde entonces. Después de haber migrado inicialmente a servidores IBM Power 795, Coop Group ahora ejecuta su entorno SAP en cuatro servidores IBM Power System E880 con procesadores IBM® POWER8. Mediante la función IBM Power Enterprise Pool, para maximizar la eficiencia, la empresa puede cambiar de forma flexible las cargas de trabajo con las capacidades de procesamiento y memoria necesarias entre los cuatro servidores.

El panorama de aplicaciones de Coop Group comprende SAP for Retail con SAP ERP, SAP Customer Activity Repository, SAP ERP Human Capital Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Global Trade Services y Replenishment for Retail, SAP Business Warehouse y SAP Global Trade Services.

Para acelerar el análisis de datos, Coop Group había implementado una solución SAP Business Warehouse Accelerator basada en 768 núcleos de procesador x86 con una memoria total de 3 TB, ejecutando 64 instancias independientes del sistema operativo.

Para su repositorio de actividades de clientes de SAP, Coop Group había desplegado una base de datos SAP HANA. La empresa ejecutaba su gran entorno en una solución de dispositivo ampliable sin virtualización. Para manejar su base de datos SAP HANA de 3 TB, la compañía operaba un clúster de ocho nodos con 320 núcleos x86 en total.

La carga de trabajo total se estaba convirtiendo en un verdadero desafío para los sistemas que ejecutaban la aplicación SAP Customer Activity Repository. Christoph Kalt comenta: "En el pasado, tuvimos que reducir el volumen de datos que utilizamos para los análisis de SAP Customer Activity Repository debido a las limitaciones de la plataforma. Esto dificultó obtener una visión general casi en tiempo real del movimiento del inventario".

Solución técnica

Cuando Coop Group buscó expandir sus entornos SAP HANA para impulsar su estrategia de transformación, decidió simplificar la arquitectura de servidor subyacente y estandarizar su entorno de infraestructura SAP en todas las soluciones y aplicaciones. Esto implicó trasladar sus bases de datos SAP HANA a los servidores de IBM Power Systems.

Thomas Vielhauer comenta: "Conocemos la fiabilidad y los bajos requisitos de administración de la plataforma IBM Power Systems de la experiencia anterior con nuestras principales aplicaciones y bases de datos de SAP, nos interesaba ver cómo funcionaría SAP HANA en los servidores basados en procesos POWER8 de alto rendimiento".

Coop Group trabajó en estrecha colaboración con equipos de IBM y SAP para migrar sus aplicaciones SAP Customer Activity Repository y SAP Business Warehouse a SAP HANA que se ejecutan en servidores IBM Power System E880.

Christoph Kalt recuerda: “Pudimos completar la implementación y la migración extremadamente rápido, en menos de dos meses. Todo transcurrió sin contratiempos y estuvimos encantados de contar con el apoyo de IBM y SAP durante la migración de sistemas tan grandes y críticos para la empresa".

Arquitectura de servidores

Al dimensionar los nuevos servidores para ejecutar varias grandes bases de datos SAP HANA junto con los servidores de aplicaciones SAP, Coop Group implementó cuatro servidores IBM Power System E880 con procesadores IBM POWER8. Los servidores se han instalado en dos centros de datos separados para proporcionar redundancia en ambas ubicaciones. Dado que los centros de datos están a 130 km de distancia, todos los datos se sincronizan entre las dos ubicaciones a través de la duplicación de almacenamiento asíncrono. Un procedimiento de conmutación por error manual garantiza la continuidad del negocio en caso de desastre en uno de los sitios.

La empresa ejecuta sus bases de datos SAP HANA en servidores IBM Power Systems con SUSE Linux Enterprise Server para aplicaciones SAP. Esta es una plataforma de sistema operativo optimizada, validada y certificada por SAP. SAP y SUSE colaboran en su desarrollo para lograr el mejor rendimiento posible para las aplicaciones SAP de misión crítica. Las optimizaciones incluyen una opción de ajuste del kernel para mejorar el rendimiento de la caché de páginas y procedimientos de instalación simplificados para SAP HANA para acelerar las nuevas implementaciones. Además, SUSE Linux Enterprise Server para aplicaciones SAP tiene un canal de actualización dedicado para ofrecer parches, correcciones y actualizaciones de funciones específicas para aplicaciones SAP. Para reducir aún más el riesgo empresarial, la solución también ofrece acceso a asistencia prioritaria integrada y sin fisuras de SAP y SUSE.

Christoph Kalt explica: "Gracias a nuestra amplia experiencia con IBM Power Systems totalmente virtualizados que ejecutan IBM AIX, ya sabíamos cómo funciona la plataforma. Así, pudimos aprovechar nuestros conocimientos sobre conceptos y configuraciones de nuestro entorno IBM AIX, y utilizar esta experiencia para la nueva solución SAP HANA con SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ejecutado en procesadores IBM POWER". Esto nos ayudó a empezar rápidamente y facilitó la optimización de los procesos de operaciones y gestión".

Thomas Vielhauer comenta: "Tener todas nuestras aplicaciones SAP (las que se ejecutan en SAP HANA y las que se encuentran en bases de datos tradicionales) en una única plataforma de servidor ha estandarizado nuestra infraestructura de TI. Esto ayudó a reducir significativamente el tiempo dedicado a la gestión y el mantenimiento".

Aprovechando las capacidades avanzadas de virtualización de IBM PowerVM, el equipo configuró particiones lógicas dedicadas (LPAR) para las bases de datos SAP HANA para garantizar un rendimiento óptimo en todo momento. Las dos bases de datos SAP HANA más grandes se ejecutan en LPARs con 96 núcleos de procesador IBM POWER8, configurados en modo de donación dedicada.

Para los servidores de aplicaciones, Coop Group configuró grupos de procesadores compartidos en cada máquina. Cuando la carga es baja, las dos particiones grandes también donan capacidad de procesamiento adicional al grupo compartido. La combinación de particiones lógicas dedicadas y compartidas permite a la empresa utilizar la capacidad informática y de memoria disponible de forma muy flexible. Estas particiones lógicas dinámicas pueden utilizar más núcleos de procesador o memoria del grupo de recursos compartidos cuando sea necesario, sin necesidad de realizar ajustes manuales del rendimiento. IBM PowerVM asigna automáticamente los recursos de servidor disponibles y no utilizados a las particiones lógicas con la carga más alta, lo que ayuda a aumentar el rendimiento y minimizar los requisitos de administración manual.

Al aumentar aún más la flexibilidad, Coop Group puede mover fácilmente particiones lógicas activas entre los dos servidores de cada ubicación sin interrumpir las aplicaciones o bases de datos para el personal, los usuarios o los clientes. La función IBM PowerVM Live Partition Mobility (LPM) permite un mantenimiento fluido del sistema, ya que el equipo puede evitar la mayoría de los tiempos de inactividad planificados. En combinación con IBM Power Systems Capacity on Demand, la compañía puede aumentar temporalmente el número de núcleos de procesador y memoria para cubrir el mantenimiento u otras actividades, y ejecutar más sistemas de lo habitual en uno de sus servidores IBM Power System E880.

Christoph Kalt comenta: "Las avanzadas capacidades de virtualización y la fácil escalabilidad de la plataforma IBM Power Systems fue un factor clave que influyó en nuestra decisión de trasladar nuestro entorno SAP HANA."

Por el momento, Coop Group mantiene las particiones lógicas que ejecutan SAP HANA con SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications y las particiones que ejecutan el sistema operativo IBM AIX en servidores físicos separados. Si la empresa alguna vez quisiera consolidar su infraestructura de manera más completa, Coop Group también podría mezclar particiones lógicas con diferentes sistemas operativos (como IBM AIX y Linux) en un solo servidor IBM Power System E880.

SAP HANA en la arquitectura IBM Power Systems

Al aprovechar la flexibilidad y el rendimiento de IBM Power Systems, Coop Group implementó sus aplicaciones SAP HANA en una configuración de integración de centros de datos (TDI) personalizada de SAP HANA. Los entornos totalmente virtualizados se benefician de todas las características integradas de fiabilidad y rendimiento de la plataforma IBM Power System.

En estrecha colaboración, Coop Group, IBM y SAP migraron SAP Business Warehouse de la empresa a SAP HANA ejecutándose en IBM Power Systems.

Coop Group también migró su repositorio de SAP Customer Activity a SAP HANA en IBM Power Systems. Christoph Kalt explica: "Dividir algunas tablas en un clúster SAP HANA puede ser complicado y como se necesitaba un nodo maestro y otro de respaldo, no podíamos utilizar toda la capacidad de la solución. Al pasarnos a IBM Power Systems, queríamos reducir los recursos no utilizados y evitar pagar por la capacidad que realmente no pudimos usar".

Thomas Vielhauer confirma: "Para respaldar el éxito a largo plazo de nuestra estrategia empresarial, la extensibilidad fue uno de los principales impulsores para trasladar nuestra aplicación SAP Customer Activity Repository a SAP HANA. No podíamos simplemente agregar un nuevo nodo a nuestro clúster existente, porque el proveedor ya no ofrecía exactamente el mismo hardware de servidor. Dado que mezclar diferentes nodos tampoco era una opción, habríamos tenido que reemplazar todo el clúster solo para agregar capacidad adicional, lo que no era una propuesta muy rentable. Poder activar más núcleos de procesador y memoria cuando sea necesario durante toda la vida útil de los servidores nos ayuda a proteger nuestra inversión de manera mucho más efectiva. Esto convierte a IBM Power Systems en la plataforma preferida para nuestro entorno SAP HANA en rápida expansión”.

Con IBM PowerVM, Coop Group puede desplegar máquinas virtuales más grandes para satisfacer los requisitos empresariales de la empresa. Una ruta de crecimiento no disruptiva para los sistemas aumenta la disponibilidad general y reduce el riesgo empresarial. La instalación de menos servidores físicos reduce la carga de trabajo de configuración manual, incluidas las tareas rutinarias como el cableado, la conexión de fuentes de alimentación y la configuración de equipos de red.