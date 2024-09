Estaba claro que el motor de recomendaciones podría mejorarse utilizando análisis de datos de IA.Para obtener ayuda en el desarrollo, en marzo de 2021 Change Machine contrató al equipo de IBM® Data Science and AI Elite.IBM® trabajó bajo el programa IBM® Data and AI for Social Impact, una colaboración de formación en la que IBM® ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a utilizar la ciencia de datos y la IA para ampliar su misión.

El proyecto comenzó con el intercambio de conocimientos y la definición de requisitos entre el personal de IBM® y Change Machine.El objetivo era racionalizar los datos organizacionales en un todo coherente y desarrollar modelos de clasificación mediante el aprendizaje automático que personalizaran las recomendaciones.Los modelos serían de autoaprendizaje y se basarían en una IA fiable, lo que significa que el razonamiento detrás de las recomendaciones sería explicable.

La escalabilidad permitiría al motor manejar el crecimiento esperado en socios y usuarios. Además, los paneles operativos mostrarían datos en directo para obtener información sobre las operaciones.

Para desarrollar los modelos de datos e IA, el equipo de IBM® eligió IBM® Cloud Pak for Data as a Service, que vincularía todos los datos en una función de datos centralizada.Los desarrolladores utilizaron la solución IBM® watsonx Studio con su función AutoAI para facilitar el desarrollo.La solución IBM® Cognos Dashboard Embedded basada en API impulsaría paneles escalables.Todas las herramientas residen en IBM® Cloud Pak suministradas desde IBM® Cloud.