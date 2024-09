El movimiento estratégico de Carey hacia la arquitectura de la nube, específicamente Red Hat OpenShift en AWS (ROSA), marcó un cambio de paradigma hacia la agilidad y la escalabilidad. Al trasladar sus aplicaciones Java a la plataforma de contenedores IBM WebSphere Liberty, Carey adoptó un sistema fluido y eficiente capaz de satisfacer las necesidades de una operación que nunca duerme. Además, las bases de datos de Oracle se trasladaron a Oracle Cloud Infrastructure y las API se gestionaron con elegancia, lo que demuestra cómo la contenedorización moderna y los servicios nativos de la nube pueden renovar incluso los sistemas más arraigados.

La introducción de IBM Instana en la pila tecnológica de Carey fue fundamental. Las aplicaciones heredadas se volvieron transparentes bajo la plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada de la tecnología IBM. Instana proporcionó a Carey la visión de rayos X necesaria para detectar cuellos de botella en el rendimiento, anomalías en los recursos y problemas operativos en tiempo real, dando paso a una nueva era de fiabilidad y mantenimiento proactivo.

El salto final a las operaciones modernizadas fue una transición meticulosamente planificada, un testimonio del compromiso total de Carey con la modernización. Con una documentación exhaustiva y ejercicios prácticos, el equipo llevó a cabo una transición sin contratiempos. Carey no ha experimentado casi ningún tiempo de inactividad no planificado o no planificado desde la migración. Las cifras de rendimiento y fiabilidad han igualado y, a menudo, superado las del sistema local.