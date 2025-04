CAC Engineering

IBM proporcionó una solución integral que combinaba servicios de consultoría y licencias de software. IBM Consulting ayudó a CAC a consolidar varios sistemas de plataforma en un único entorno SAP S/4HANA, estandarizando procedimientos y automatizando tareas para una mayor eficiencia y funcionalidades. CAC migró con éxito las cargas de trabajo de su sistema ERP a la nube y proporcionó acceso al software SAP a través de dispositivos móviles. El proyecto CAC incluyó la optimización de los procedimientos de adquisición y entrega y la transferencia de las tareas del sistema ERP a la nube, utilizando la oferta BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP. IBM Consulting ayudó a la iniciativa para avanzar en la innovación, la cooperación, la reducción de costes y la digitalización en CAC.