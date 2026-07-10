BWI refuerza las operaciones de TI de misión crítica para las Fuerzas Armadas alemanas

Aprovechar la observabilidad y la optimización unificadas para respaldar unos servicios de TI seguros y resilientes
Como proveedor de sistemas de TI de las Fuerzas Armadas alemanas, BWI GmbH es responsable de prestar servicios de TI seguros, fiables y de misión crítica, tanto en Alemania como en el extranjero. Con aproximadamente 1,15 millones de activos de TI gestionados a través de varios miles de servidores y un personal de más de 8.000 empleados, BWI gestiona uno de los entornos de TI en las instalaciones más complejos y de mayor importancia estratégica de Europa. Para seguir garantizando un alto rendimiento y la disponibilidad operativa, especialmente en los escenarios de prestación de servicios de TI, BWI evoluciona continuamente sus operaciones de TI con el fin de reforzar la resiliencia, la transparencia y la sostenibilidad a largo plazo.
A medida que los panoramas de aplicaciones se ampliaban y las infraestructuras crecían en escala y complejidad, BWI identificó una oportunidad para mejorar aún más la visibilidad del uso de los recursos de TI y del rendimiento de los servicios. En el contexto de la volatilidad de los mercados de hardware y de los ciclos de compras que requieren mucho tiempo, una mayor transparencia y una planificación de la capacidad basada en datos cobraron cada vez más importancia para maximizar el valor de la infraestructura existente, a la vez que se mantenía el control y la soberanía plenos. Para respaldar esta orientación estratégica, BWI emprendió un proceso a largo plazo destinado a mejorar sus operaciones de TI, centrándose en la gestión proactiva de los servicios, la automatización inteligente y la toma de decisiones fundamentada, en colaboración con un partner capaz de proporcionar tanto tecnología contrastada como una profunda experiencia alineada con sus requisitos de gobierno y seguridad.
Para aprovechar esta oportunidad estratégica, BWI se asoció con IBM con el fin de establecer una base unificada e inteligente para las operaciones de TI, centrada en simplificar la forma en que los equipos supervisan, gestionan y optimizan entornos de TI complejos y de misión crítica. A partir de 2022, BWI se propuso conectar la observabilidad, las perspectivas sobre el rendimiento y los flujos de trabajo operativos en una capa compartida de inteligencia operativa que permitiera una toma de decisiones más rápida y mejor fundamentada, bajo control humano. El objetivo no era acumular herramientas adicionales, sino alinear las perspectivas, la acción y el gobierno en todo el panorama de TI existente de BWI.
BWI comenzó a diseñar e implementar su propia plataforma de automatización unificada en las instalaciones, adaptada a sus requisitos de seguridad, soberanía y escalabilidad. La plataforma combina la observabilidad en tiempo real, la optimización inteligente de recursos y la automatización basada en políticas, con Red Hat Ansible Automation Platform como capa central de automatización. Ansible desempeña un papel clave en la estandarización de los flujos de trabajo, permitiendo una automatización repetible y facilitando el paso de una administración manual a unas operaciones más diseñadas y resilientes.
A través de una demostración de valor estructurada, BWI validó cómo IBM® Instana Observability e IBM Turbonomic (que ahora forman parte de la plataforma IBM Concert) funcionan conjuntamente dentro de este modelo operativo unificado. Instana proporciona visibilidad automatizada en tiempo real de las aplicaciones y la infraestructura, mientras que Turbonomic aprovecha estas perspectivas con recomendaciones continuas basadas en políticas para ajustar la capacidad y la ubicación a la demanda de las aplicaciones en tiempo real. Juntas, ofrecen a los equipos de operaciones una visión contextual compartida que vincula el comportamiento del sistema con una gestión eficaz de los recursos.
Este enfoque integrado permite a BWI avanzar en la automatización de forma controlada y responsable. Las capacidades existentes de AIOps y Netcool Operations Insight (NOI) contribuyen a la detección y el análisis proactivos, mientras que las acciones de automatización siguen siendo gobernadas por políticas claras, aprobaciones, registros de auditoría y mecanismos de reversión seguros. Los asistentes inteligentes, capacidades basadas en IA que facilitan la investigación y recomiendan los próximos pasos, operan bajo supervisión humana, lo que garantiza la explicabilidad, la trazabilidad y la plena soberanía operativa.
IBM Expert Labs prestó apoyo en el diseño de la arquitectura, la implementación y la puesta en marcha operativa, ayudando a BWI a implementar y integrar estas capacidades de forma fiable en entornos de gran tamaño y totalmente en las instalaciones. En conjunto, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible y las capacidades de AIOps conforman una base unificada de inteligencia operativa y automatización que aporta valor operativo en la actualidad, a la vez que proporciona una vía preparada para el futuro hacia una automatización más avanzada y asistida por agentes, como parte de la hoja de ruta a largo plazo de BWI.
Al reforzar la observabilidad en todo su panorama de TI, BWI ha mejorado la forma en que gestiona y presta los servicios de misión crítica para las Fuerzas Armadas alemanas. La visibilidad en tiempo real de las aplicaciones y la infraestructura proporciona a los equipos de operaciones una comprensión más clara del comportamiento y las dependencias del sistema, lo que permite respuestas más rápidas y seguras en entornos complejos y totalmente en las instalaciones. Esta visión operativa compartida favorece una toma de decisiones coherente y refuerza la estabilidad del servicio en condiciones exigentes.
Gracias a esta mayor visibilidad, BWI ha pasado de una resolución de incidencias reactiva a una gestión de servicios más proactiva. Ahora es posible identificar y abordar los posibles problemas en una fase más temprana de su ciclo de vida, lo que ayuda a BWI a evitar o gestionar de forma proactiva aproximadamente 30 000 interrupciones reales y potenciales de los servicios de TI al año. Este enfoque mejora la fiabilidad del servicio para los usuarios finales, a la vez que permite a los equipos de operaciones resolver los problemas de forma más eficiente y centrarse en iniciativas de mayor valor que favorecen la mejora continua.
Una mejor perspectiva de la utilización de la infraestructura también ha reforzado las capacidades de planificación y gestión de la capacidad de BWI. En entornos específicos, BWI ha identificado hasta un 35 % de capacidad potencial que puede liberarse y utilizarse de forma más eficaz, lo que permite a la organización retrasar las compras de hardware hasta 12 meses cuando resulte oportuno. En conjunto, estos resultados han reforzado la resiliencia operativa de BWI y han sentado unas bases sólidas para una evolución continua, lo que sitúa a la organización en condiciones de ampliar la automatización de forma controlada y gobernada, a la vez que se mantiene la supervisión humana, la trazabilidad y la plena soberanía operativa.
BWI es una de las mayores empresas de servicios de TI de Alemania, que proporciona servicios de TI estables, seguros y eficientes a las Fuerzas Armadas alemanas. Fundada en 2006, BWI ha ampliado significativamente su portfolio de servicios para incluir servicios de consultoría de expertos y el desarrollo rápido de nuevas soluciones de TI. Con más de 8000 empleados, BWI se compromete a impulsar la digitalización de las Fuerzas Armadas alemanas y a garantizar su preparación operativa.
IBM Concert reúne la observabilidad, la optimización y la resiliencia en una vista operativa unificada. Conecta señales a través de sus aplicaciones, infraestructura y redes, ayudando a los equipos a entender qué importa y coordinar acciones más rápido a través de operaciones híbridas.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
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Los ejemplos de clientes se presentan como ilustraciones de cómo dichos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber obtenido. El rendimiento, coste, ahorro u otros resultados reales en otros entornos operativos pueden variar.