BWI refuerza las operaciones de TI de misión crítica para las Fuerzas Armadas alemanas

Para aprovechar esta oportunidad estratégica, BWI se asoció con IBM con el fin de establecer una base unificada e inteligente para las operaciones de TI, centrada en simplificar la forma en que los equipos supervisan, gestionan y optimizan entornos de TI complejos y de misión crítica. A partir de 2022, BWI se propuso conectar la observabilidad, las perspectivas sobre el rendimiento y los flujos de trabajo operativos en una capa compartida de inteligencia operativa que permitiera una toma de decisiones más rápida y mejor fundamentada, bajo control humano. El objetivo no era acumular herramientas adicionales, sino alinear las perspectivas, la acción y el gobierno en todo el panorama de TI existente de BWI.

BWI comenzó a diseñar e implementar su propia plataforma de automatización unificada en las instalaciones, adaptada a sus requisitos de seguridad, soberanía y escalabilidad. La plataforma combina la observabilidad en tiempo real, la optimización inteligente de recursos y la automatización basada en políticas, con Red Hat Ansible Automation Platform como capa central de automatización. Ansible desempeña un papel clave en la estandarización de los flujos de trabajo, permitiendo una automatización repetible y facilitando el paso de una administración manual a unas operaciones más diseñadas y resilientes.

A través de una demostración de valor estructurada, BWI validó cómo IBM® Instana Observability e IBM Turbonomic (que ahora forman parte de la plataforma IBM Concert) funcionan conjuntamente dentro de este modelo operativo unificado. Instana proporciona visibilidad automatizada en tiempo real de las aplicaciones y la infraestructura, mientras que Turbonomic aprovecha estas perspectivas con recomendaciones continuas basadas en políticas para ajustar la capacidad y la ubicación a la demanda de las aplicaciones en tiempo real. Juntas, ofrecen a los equipos de operaciones una visión contextual compartida que vincula el comportamiento del sistema con una gestión eficaz de los recursos.

Este enfoque integrado permite a BWI avanzar en la automatización de forma controlada y responsable. Las capacidades existentes de AIOps y Netcool Operations Insight (NOI) contribuyen a la detección y el análisis proactivos, mientras que las acciones de automatización siguen siendo gobernadas por políticas claras, aprobaciones, registros de auditoría y mecanismos de reversión seguros. Los asistentes inteligentes, capacidades basadas en IA que facilitan la investigación y recomiendan los próximos pasos, operan bajo supervisión humana, lo que garantiza la explicabilidad, la trazabilidad y la plena soberanía operativa.

IBM Expert Labs prestó apoyo en el diseño de la arquitectura, la implementación y la puesta en marcha operativa, ayudando a BWI a implementar y integrar estas capacidades de forma fiable en entornos de gran tamaño y totalmente en las instalaciones. En conjunto, IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible y las capacidades de AIOps conforman una base unificada de inteligencia operativa y automatización que aporta valor operativo en la actualidad, a la vez que proporciona una vía preparada para el futuro hacia una automatización más avanzada y asistida por agentes, como parte de la hoja de ruta a largo plazo de BWI.