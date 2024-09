BRUNATA-METRONA tiene la misión de mejorar sustancialmente la eficiencia energética en propiedades que utilizan tecnologías digitales. Al integrar sus soluciones SAP® a IBM® Power® Systems e IBM Storage, la compañía proporciona capacidades inteligentes de automatización del hogar que mejoran la satisfacción del cliente, ayudan a reducir costes y aceleran sus propios procesos comerciales.

Reto empresarial ¿Cómo podría BRUNATA-METRONA combinar y analizar datos de millones de sensores IoT para permitir la automatización inteligente del hogar para sus clientes y reducir el consumo y los costes de energía?

Transformación La empresa está optimizando sus inversiones y creando insight accionable con datos integrados de millones de sensores, utilizando aplicaciones SAP ERP ejecutadas en IBM Power Systems e IBM Storage.

Resultados 99% mayor rapidez en procesos de facturación >99,9% disponibilidad para aplicaciones críticas para el negocio Millones de sensores proporcionan datos continuos a los sistemas centrales

Historia de un desafío empresarial Abordar el desperdicio de energía A medida que la realidad del calentamiento global nos afecta a nivel personal, existe un impulso creciente para abordar el desperdicio de energía. Una forma de reducir el consumo de energía del hogar es optimizar el uso del sistema de calefacción, y la clave para esto es proporcionar datos de buena calidad. BRUNATA-METRONA en Alemania trabaja con universidades e instituciones de investigación para identificar patrones de uso de calefacción comunes utilizando análisis avanzados, aprendizaje automático e inteligencia artificial. BRUNATA-METRONA gestiona sensores para calefacción, agua, detección de humo y otros fines, y procesa grandes cantidades de datos en tiempo real. Markus Hertrich, CIO de BRUNATA-METRONA, explica: "Como proveedor de servicios de calefacción y agua que gestiona más de un millón de propiedades, estamos mejor posicionados para identificar patrones de uso que individuos o arrendadores. Al reducir la energía consumida por hogar para la calefacción, protegemos positivamente el medio ambiente y también reducimos los costes de vida para los inquilinos y los propietarios de viviendas". Y continúa: "Nuestro objetivo es utilizar las operaciones de redes inteligentes y la tecnología de hogares inteligentes para innovar. Los sensores conectados pueden entender lo que sucede dentro de un hogar y adaptarse dinámicamente a situaciones en constante cambio. La automatización inteligente nos permite ajustar los controles de calefacción teniendo en cuenta información contextual adicional, como la apertura de una ventana. Los resultados iniciales ya han demostrado que nuestras soluciones de automatización inteligente del hogar pueden ahorrar hasta un 30 por ciento en el uso de energía de calefacción sin reducir la comodidad de los inquilinos y propietarios de viviendas". Sin embargo, la captura y el análisis de grandes volúmenes de datos de medidores inteligentes y sensores impuso una nueva carga de trabajo significativa en los sistemas de facturación y gestión existentes. Por eso el equipo se propuso revitalizar su infraestructura informática, lo que posibilitaría modelos de facturación aún más flexibles.

Al trabajar con IBM, tenemos acceso directo a especialistas líderes en una amplia gama de campos y podemos aprovechar el liderazgo tecnológico de IBM. Bernd Maisenbacher Head of IT and Telco Operations BRUNATA-METRONA

Historia de transformación Aprovechamiento del rendimiento y la flexibilidad de IBM Power Systems BRUNATA-METRONA se basa en una amplia gama de aplicaciones de SAP para respaldar las operaciones, incluido SAP ERP (enlace externo a ibm.com) para los procesos de finanzas, control, ventas y servicios al cliente. La empresa también utiliza SAP Utilities, así como SAP Customer Relationship Management, SAP ERP Human Capital Management y SAP SuccessFactors Recruiting. Para acelerar sus cargas de trabajo críticas para el negocio, el equipo recurrió a IBM para ayudar a optimizar su infraestructura de TI central. La compañía eligió dos servidores IBM Power System E950, impulsados por procesadores IBM POWER9®, para ejecutar las aplicaciones empresariales SAP ERP. Con la tecnología de virtualización IBM PowerVM® que se ejecuta en IBM AIX®, estos dos servidores alojan más de 40 sistemas SAP, muchos de los cuales aprovechan la base de datos IBM Db2®. El rendimiento y la eficiencia de IBM Db2 dan soporte a los procesos centrales de la empresa en todos los departamentos y funciones empresariales. Para garantizar la disponibilidad ininterrumpida de todos los procesos empresariales, la compañía implementó IBM PowerHA® SystemMirror® para AIX, que ofrece continuidad empresarial y recuperación ante desastres a nivel empresarial. Bernd Maisenbacher señala: "Gracias a IBM Power Systems, IBM Storage, IBM PowerVM, IBM AIX e IBM Db2, tenemos la fiabilidad que necesitamos para proporcionar a los arrendadores, propietarios e inquilinos toda la información relevante en línea, todo el día, todos los días. Con más del 99,9% de disponibilidad para las aplicaciones SAP ERP que se ejecutan en los servidores IBM Power System E950, BRUNATA-METRONA se beneficia de una estabilidad sólida. IBM Power Systems ofrece un rendimiento superior con una pequeña huella física en el centro de datos y un alto nivel de automatización, para que podamos centrar más tiempo y recursos en la empresa". Continúa: "Esta plataforma flexible y altamente escalable nos permite integrar datos continuamente actualizados de medidores inteligentes y muchos millones de sensores IoT en nuestros procesos empresariales principales. Con el apoyo de las soluciones IBM, podemos ofrecer productos y servicios más rápidamente, y obtener información más detallada sobre las estructuras de costes internas utilizando funciones como el análisis de rentabilidad, lo que nos permite comprender mejor el rendimiento corporativo y mejorar nuestra estrategia empresarial". BRUNATA-METRONA se basa en una amplia gama de aplicaciones de SAP para dar soporte a las operaciones, incluido SAP ERP para finanzas, control, ventas y procesos de atención al cliente. La empresa también utiliza SAP Utilities, así como SAP Customer Relationship Management, SAP ERP Human Capital Management y SAP SuccessFactors Recruiting.

Solo con el soporte de dos socios sólidos, IBM y SAP, podríamos hacer realidad nuestra visión de permitir un uso de energía más sostenible. Las aplicaciones SAP ERP que se ejecutan en IBM Power Systems nos ayudan a obtener nuevos conocimientos más rápido. Markus Hertrich CIO BRUNATA-METRONA

Historia de resultados Optimización de los procesos empresariales y aumento de la satisfacción del cliente El traslado de SAP ERP a los nuevos servidores IBM Power Systems E950 ha transformado las capacidades de BRUNATA-METRONA, tanto para sistemas internos como para sus objetivos de sostenibilidad más amplios. Bernd Maisenbacher comenta: "Las soluciones IBM nos han permitido acelerar sustancialmente nuestros procesos de facturación, reduciendo el tiempo necesario para entregar facturas y análisis de energía a los clientes de 15 días a solo un día. Hacer esto a escala para 170.000 facturas al día es un gran logro, y ha aumentado enormemente la satisfacción del cliente. Los clientes quieren una visión más rápida de su consumo de energía, que ahora podemos ofrecer proporcionando información en tiempo real, lo que ha reforzado considerablemente nuestra posición en el mercado". Con la aceleración del ritmo de cambio en la industria energética, la flexibilidad operativa se ha convertido en una preocupación clave. Al utilizar IBM Power Systems, la empresa se beneficia de una gestión dinámica, inteligente y totalmente automatizada de la capacidad y los recursos que consigue tiempos de respuesta rápidos y constantes de menos de 250 milisegundos para sus aplicaciones empresariales SAP de misión crítica. Sin intervención manual, el diseño de la solución permite a las aplicaciones aprovechar todos los recursos disponibles, como núcleos de CPU o memoria, para garantizar que las cargas de trabajo en las horas punta se manejen con facilidad. Cuando los momentos de máxima carga de trabajo han pasado, los recursos se liberan para las actividades normales de las aplicaciones empresariales del día a día, incluidas las tareas de finanzas y compras, y el cada vez más importante portal digital del cliente. Bernd Maisenbacher dice: "En el dinámico mundo actual, estimar la carga de trabajo de TI futura es un desafío importante. Las nuevas tecnologías, con un mayor alcance de los procesos digitales, acortan los plazos de entrega y el ciclo de vida de muchas soluciones informáticas; antes trabajábamos en años, pero ahora pensamos en meses. La flexibilidad de IBM Power Systems nos proporciona planificación y seguridad de inversión. Poder utilizar toda la capacidad disponible donde la necesitamos con poca antelación aumenta nuestra agilidad empresarial y permite la innovación para ayudar a optimizar los servicios al cliente". Asimismo, comenta: "Consideramos que IBM es un socio altamente valioso y de confianza. Hemos trabajado con los mismos ingenieros durante muchos años. Conocen nuestro entorno extremadamente bien y comprenden en profundidad nuestros retos empresariales y técnicos. Al trabajar con IBM, tenemos acceso directo a especialistas líderes en una amplia gama de campos y podemos aprovechar el liderazgo tecnológico de IBM". De cara al futuro, BRUNATA-METRONA quiere redoblar sus iniciativas de IoT y big data, con el objetivo de utilizar la analítica para obtener conocimientos aún más rápidos y ofrecer nuevos servicios de valor añadido a los clientes. Para abordar los desafíos futuros de los macrodatos y aumentar la agilidad empresarial, incluidos el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, la empresa está considerando las últimas soluciones de almacenamiento híbridas compatibles con la multinube, como el almacenamiento IBM Flashsystem®, para acelerar aún más la entrega de datos. Markus Hertrich concluye: "Solo con el apoyo de dos socios fuertes, IBM y SAP, podemos hacer realidad nuestra visión de permitir un uso más sostenible de la energía. Las aplicaciones SAP ERP que se ejecutan en IBM Power Systems con los principales procesadores IBM POWER9 nos ayudan a obtener nuevos conocimientos más rápido. La infraestructura de IBM escalable y fiable respalda perfectamente nuestros preparativos para pasar a las soluciones ERP de última generación y a tecnologías In-Memory, como las soluciones SAP Customer Experience y SAP S/4HANA".