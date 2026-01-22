El condado de Broward se transforma con Maximo Application Suite, que mejora la eficiencia operativa y la ejecución del trabajo móvil
Broward County Water and Wastewater Services necesitaba modernizar su enfoque de gestión de activos para mantenerse al día con las crecientes demandas operativas y la evolución de los estándares tecnológicos. Su infraestructura estaba envejeciendo y se acercaba al final de su vida útil, lo que limitaba la funcionalidad y creaba retos para el mantenimiento y la escalabilidad. Los esfuerzos de modernización anteriores se habían enfrentado a contratiempos, lo que provocó ineficiencias y retrasos. La organización necesitaba una solución que pudiera integrarse con su entorno on-premises y que, al mismo tiempo, permitiera capacidades avanzadas como la ejecución del trabajo móvil y el seguimiento inteligente de los activos.
Para superar estos desafíos, el condado de Broward adoptó una estrategia de nube híbrida impulsada por IBM Cloud Satellite y Red Hat OpenShift, ofreciendo la flexibilidad y rapidez necesarias para la modernización. Implementaron el IBM Maximo Application Suite (MAS), que incluía Maximo Mobile, que se integró de manera fluida con su infraestructura existente e introdujo capacidades de etiquetado inteligente para mejorar la visibilidad del activo.
La implementación de MAS 8 fue rápida, con un entorno de desarrollo y pruebas configurado en solo tres semanas, seguido de la producción en días. Este plazo acelerado mejoró significativamente la eficiencia operativa. Maximo Mobile habilitó la ejecución de trabajo móvil, etiquetado inteligente y acceso futuro a activos a través de iPads con mapas en móvil, lo que permitió al personal de campo acceder y enviar información directamente. La solución también mejoró la escalabilidad y el control de las actualizaciones, reforzando la fiabilidad y el rendimiento del sistema.
Los ingenieros de fiabilidad del sitio de IBM Cloud desempeñaron un papel clave en la aceleración de la implementación, respaldando el aprovisionamiento rápido y la gestión continua de la plataforma. Este enfoque permitió al condado de Broward mantener el control sobre sus datos al tiempo que aprovechaba las tecnologías nativas de la nube para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.
En general, la nueva solución proporcionó al condado de Broward una base escalable y fiable para el crecimiento futuro: empoderar a los equipos, simplificar la gestión y garantizar que la infraestructura crítica siga siendo compatible y resiliente.
Al modernizar su entorno de gestión de activos con el enfoque de nube híbrida de IBM y Maximo Application Suite, el condado de Broward desbloqueó un nivel de agilidad que impacta directamente en la prestación de servicios y los costos operativos. El aprovisionamiento de los entornos de producción ahora solo lleva tres semanas (una reducción del 90 % con respecto a los plazos anteriores), lo que acelera el tiempo de obtención de valor y permite una respuesta más rápida a las necesidades de la comunidad. Los entornos de prueba, que antes eran un cuello de botella para la innovación, ahora pueden implementarse en tres días en lugar de varias semanas, dando a los equipos la flexibilidad para validar y desplegar nuevas capacidades sin demora.
Esta velocidad se logró sin concesiones. El condado completó una migración de bases de datos exitosa al 100 % sin pérdida de datos, lo que garantizó la continuidad y el cumplimiento durante la transición. De cara al futuro, se prevé que los esfuerzos de actualización se reduzcan en un 50 %, lo que reducirá los gastos generales operativos y liberará recursos para iniciativas estratégicas.
Juntas, estas mejoras posicionan al condado de Broward para ofrecer servicios de agua más fiables, adaptarse rápidamente a los cambios normativos y continuar su transformación digital con confianza.
Broward County Water and Wastewater Services (WWS) es una empresa pública vital que sirve a uno de los condados más poblados de Florida. Responsable de suministrar agua potable limpia y segura y de gestionar el tratamiento de aguas residuales para cientos de miles de residentes, WWS opera una compleja red de infraestructuras que abarca plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tuberías e instalaciones de servicio. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, el cumplimiento de la normativa y la excelencia operativa, WWS desempeña un papel crítico en la protección del estado público y el medio ambiente, al tiempo que garantiza un servicio fiable en toda la región.
Explore cómo IBM Maximo puede transformar sus operaciones de gestión de activos, mejorando la eficiencia y el cumplimiento.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logo de IBM, y Maximo, Cloud, Expert Labs y Red Hat Openshift son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.