Para superar estos desafíos, el condado de Broward adoptó una estrategia de nube híbrida impulsada por IBM Cloud Satellite y Red Hat OpenShift, ofreciendo la flexibilidad y rapidez necesarias para la modernización. Implementaron el IBM Maximo Application Suite (MAS), que incluía Maximo Mobile, que se integró de manera fluida con su infraestructura existente e introdujo capacidades de etiquetado inteligente para mejorar la visibilidad del activo.

La implementación de MAS 8 fue rápida, con un entorno de desarrollo y pruebas configurado en solo tres semanas, seguido de la producción en días. Este plazo acelerado mejoró significativamente la eficiencia operativa. Maximo Mobile habilitó la ejecución de trabajo móvil, etiquetado inteligente y acceso futuro a activos a través de iPads con mapas en móvil, lo que permitió al personal de campo acceder y enviar información directamente. La solución también mejoró la escalabilidad y el control de las actualizaciones, reforzando la fiabilidad y el rendimiento del sistema.

Los ingenieros de fiabilidad del sitio de IBM Cloud desempeñaron un papel clave en la aceleración de la implementación, respaldando el aprovisionamiento rápido y la gestión continua de la plataforma. Este enfoque permitió al condado de Broward mantener el control sobre sus datos al tiempo que aprovechaba las tecnologías nativas de la nube para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.