Seis billones de dólares al día. La mayor cuota de mercado del negocio bursátil y de representación en EE.UU. Esto es lo que está en juego para Broadridge Financial Solutions. La precisión y la fiabilidad no son lujos, son necesidades. Hasta el más mínimo desliz en los procesos diarios podría poner en peligro no sólo la reputación de la empresa, sino también la estabilidad del propio Wall Street.