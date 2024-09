BHSF crea mejores lugares de trabajo a través de sus servicios de salud y bienestar. Para garantizar que los trabajadores puedan acceder a estos servicios cuando los necesiten, BHSF contrató una póliza de seguro contra el tiempo de inactividad, recurriendo al socio comercial de IBM, Meridian IT, para alojar aplicaciones esenciales en un entorno de nube de alta disponibilidad que se ejecuta en servidores IBM® Power Systems™.

Reto empresarial Para que sus servicios de salud y bienestar en el lugar de trabajo sean accesibles en todo el Reino Unido, BHSF no puede permitirse interrupciones en sus sistemas esenciales. La empresa se propuso reducir el riesgo de tiempo de inactividad no planificado.

Transformación BHSF trasladó sus aplicaciones principales a los servidores IBM Power Systems alojados y gestionados por Meridian, obteniendo nuevas capacidades como el cifrado de datos y el enmascaramiento de datos, junto con una mayor disponibilidad.

Resultados Aumento del 567% en reclamaciones procesadas por día, respaldadas por tecnología IBM de alto rendimiento 1 ETC ahorrado en gestión de TI, liberando al equipo para que se concentre en la innovación Restauración de datos en cuestión de minutos después de un desastre, en lugar de 48 horas

Historia de un desafío empresarial Adopción de la transformación digital Las personas trabajan mejor cuando se sienten en su mejor momento. En consecuencia, invertir en el bienestar físico, mental y económico de los empleados redunda en beneficio de todos: el empleado, su empleador y la sociedad en general. BHSF es una organización sin fines de lucro basada en este espíritu. Con una orgullosa historia que se remonta a 1873, BHSF construye mejores lugares de trabajo al ayudar a las personas a obtener el apoyo que necesitan para prosperar. En los últimos años, la organización se ha embarcado en una transformación digital para ayudar a garantizar que sus servicios se mantengan en sintonía con las necesidades de sus clientes. Richard Evanson, director de TI y proyectos grupales de BHSF, explica: "Antes, la mayoría de nuestras reclamaciones se presentaban y procesaban en papel. En la actualidad, la mitad de los siniestros llegan a través de nuestro portal en línea y se gestionan digitalmente de principio a fin. Aunque la automatización ayuda a nuestro personal a trabajar con más eficacia, también impone grandes exigencias a nuestros sistemas informáticos. A medida que la proporción de aplicaciones digitales aumenta año tras año, la disponibilidad de nuestros sistemas de TI se vuelve más importante que nunca”. Para protegerse de las interrupciones de sus servicios, BHSF comenzó a buscar una alternativa más sólida a su infraestructura de TI existente. Al mismo tiempo, la organización vio la oportunidad de reforzar sus capacidades de seguridad de la información y liberar a su equipo de TI de las tareas de gestión que consumían mucho tiempo. "Nuestros clientes dependen de que nuestros servicios estén disponibles cuando los necesitan, por lo que el tiempo de inactividad no es una opción", afirma Richard. "Durante la pandemia del COVID-19 aumentó la demanda de apoyo en salud mental, y estábamos decididos a estar ahí para nuestros 350.000 asegurados durante la crisis y más allá. Decidimos que había llegado el momento de buscar expertos en infraestructuras en los que pudiéramos confiar, para centrarnos aún más en el cliente".

Hemos aumentado nuestra tasa diaria de procesamiento de reclamaciones de 150 a 1.000 reclamaciones por persona por día. Ahora emitimos 4.000 facturas al mes. Nuestra transformación digital continúa a buen ritmo, con la tecnología de alto rendimiento de IBM Power Systems desempeñando un papel clave. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

Historia de transformación Transición fluida a la nube BHSF se basa en un conjunto de aplicaciones empresariales personalizadas que se ejecutan en un entorno IBM i en servidores de IBM Power Systems. La organización decidió trasladar estos sistemas a la última generación de tecnología IBM Power Systems en un entorno en la nube alojado y gestionado por Meridian (enlace externo a ibm.com). "IBM Power Systems ha sido el núcleo de nuestra transformación digital", comenta Richard. “Nuestros servidores proporcionan todo lo que necesitamos para servir a nuestros clientes de manera efectiva y respaldar el 80 por ciento del negocio de BHSF. Decidimos subcontratar completamente nuestro entorno de Power Systems a Meridian, lo cual es una señal de nuestra fe en ellos. Eran la opción más informada y rentable, y proporcionaban valor mucho más allá de los servicios de alojamiento”. Con la ayuda de Meridian, BHSF migró al centro de datos de Meridian sin problemas. El equipo de Meridian puso en marcha dos entornos en la nube y los configuró para la replicación continua de datos. BHSF también se beneficia de una conectividad de red totalmente redundante, lo que permite una resiliencia sin precedentes. Richard recuerda: "Al trabajar juntos, BHSF y Meridian completaron la migración a la nube sin problemas, sin impacto negativo en la empresa. De hecho, la mayoría de los usuarios ni siquiera se dieron cuenta de que algo había cambiado, excepto que sus aplicaciones se ejecutaban un poco más rápido que antes". Gracias a Meridian, BHSF funciona ahora con la versión más reciente del sistema operativo IBM i y tiene acceso a las últimas funciones de IBM Power Systems. En concreto, la organización está empleando el cifrado y la ofuscación de datos para mejorar su oferta a los clientes. "Con los servicios en la nube de Meridian, tenemos las últimas innovaciones de IBM al alcance de la mano", dice Richard. "Ahora que podemos cifrar los datos en reposo, es más fácil que nunca trabajar con empresas altamente reguladas en el gobierno y la salud. Gracias al enmascaramiento de datos, podemos realizar pruebas con datos reales ofuscados sin riesgo de comprometer la privacidad de nuestros clientes. Esto nos permite desarrollar y lanzar nuevos servicios al mercado con mayor rapidez, a la vez que cumplimos con las normas y protegemos a nuestros clientes".

Obtenemos acceso a nuevas y valiosas funciones de IBM Power Systems que contribuyen directamente a nuestra ventaja competitiva, y Meridian se asegura de que podamos utilizarlas en todo su potencial. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

Historia de resultados Creación de operaciones más ágiles y eficaces BHSF aprovecha la tecnología de alto rendimiento de IBM para responder más rápido a los clientes y ayudar a los trabajadores de todo el Reino Unido a acceder antes a los servicios de salud y bienestar que necesitan. El entorno de IBM Power Systems admite una nueva solución de automatización de procesos robóticos, que agiliza las tareas manuales y reduce aún más los tiempos de respuesta. “Hemos aumentado nuestra tasa diaria de procesamiento de reclamaciones de 150 a 1.000 reclamaciones por persona por día”, comenta Richard. "Ahora emitimos 4.000 facturas al mes. Nuestra transformación digital continúa a buen ritmo, con la tecnología IBM Power Systems de alto rendimiento jugando un papel clave”. Al pasarse a la nube, BHSF también ha liberado más tiempo para centrarse en las prioridades estratégicas, con la seguridad de que su entorno informático está en las mejores manos posibles. La organización está canalizando este tiempo extra hacia la innovación, lo que le ayuda a conservar su posición de liderazgo. "La externalización de nuestro entorno IBM Power Systems a Meridian liberó el equivalente a un empleado a tiempo completo, y cuando eres un equipo de 13, eso hace una gran diferencia", dice Richard. "No tenemos que mantener habilidades de infraestructura internas, ya que el equipo de IBM Power Systems y expertos de IBM i de Meridian ejecutan el hardware por nosotros. Al mismo tiempo, obtenemos acceso a nuevas y valiosas capacidades de IBM Power Systems que contribuyen directamente a nuestra ventaja competitiva, y Meridian garantiza que podamos utilizarlas en todo su potencial". En el improbable caso de que ocurra un problema técnico, BHSF ahora puede recuperarse mucho más rápido. Como resultado, la organización puede ofrecer a los clientes una mayor continuidad de servicio, cumpliendo su objetivo de estar allí siempre que sea necesario. Richard concluye, "Trabajando con Meridian, hemos reducido nuestro objetivo de punto de recuperación para que podamos restaurar los datos en pocos minutos de un desastre en lugar de 48 horas, lo que significa mucho para nuestros clientes. Aún mejor, logramos todo esto mientras mantuvimos los costos de TI estables y cambiamos nuestro gasto de CAPEX a OPEX. Con la ayuda de IBM y Meridian, estamos logrando nuestro objetivo de dar prioridad a las necesidades de nuestros clientes en todo momento."



Logramos todo esto manteniendo los costos de TI estables y cambiando nuestro gasto de CAPEX a OPEX. Con la ayuda de IBM y Meridian, logramos nuestro objetivo de poner en primer lugar las necesidades de nuestros clientes. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF