Corría el verano de 2019 y el rendimiento general de Bestseller India era impresionante. Desde su lanzamiento hace 11 años, la empresa creció a un ritmo medio superior al 50% anual. En más de 1.500 tiendas de toda la India, los clientes se hicieron con marcas de ropa populares como Jack & Jones, Only, Selected y Vero Moda.

Pero entonces, la marca más vendida de Bestseller India, Only, diseñada para el floreciente mercado juvenil, se encontró con varios vientos en contra. "Only había caído de repente y no encontrábamos nada que nos permitiera averiguar qué había ido mal", dice Sharma. "Estábamos desconcertados y teníamos que averiguar por qué estaba bajando".

Sharma y su equipo viajaron de Bombay a Bangalore, la capital tecnológica de la India, en busca de respuestas. "Buscábamos un socio", dice Sharma, "que no solo pudiera aportar las nuevas tecnologías, sino que también entendiera bien el espacio de la moda".

Independientemente de la tecnología, comprender la industria de la moda en la India es notoriamente difícil. Dentro de su población de casi 1.400 millones de personas, la India engloba cientos de dialectos, religiones y grupos étnicos. Las preferencias de los consumidores cambian notablemente de una ciudad a otra. Llevar un seguimiento de los mercados microsegmentados a esta escala supone un reto incluso para los mejores y más experimentados planificadores de productos y comerciantes de moda.

Bestseller India es una filial de Bestseller, un minorista mundial con sede en Dinamarca que es líder en "moda rápida", un modelo de negocio dinámico que lleva la ropa de moda de la pasarela al perchero en cuestión de días o semanas. Cuando la moda rápida da en el blanco, los nuevos diseños de ropa vuelan de las estanterías. Pero si los nuevos diseños no gustan a los consumidores, el inventario se reduce y parte de él acaba en los vertederos. De hecho, en el conjunto de la industria mundial de la moda, el 20% de la ropa confeccionada no se llega a vender.

La industria de la confección también es una gran consumidora de materias primas, agua y energía. Por ejemplo, la producción de una simple camiseta de algodón requiere hasta cuatro litros de agua. Al alinear más estrechamente la demanda de los consumidores con el diseño y la producción, la industria de la moda puede aumentar sus beneficios y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad medioambiental.

Históricamente, la mayoría de los minoristas de moda tienden a confiar en la experiencia pasada y en el instinto "visceral" para decidir qué diseños fabricar, qué cantidades producir y dónde comercializar sus productos. Pero la diversidad y el dinamismo del mercado indio revelaron las limitaciones de una estrategia visceral, sobre todo cuando Bestseller India estudió a fondo por qué su marca más vendida ya no funcionaba como se esperaba.

Cuando Sharma acudió a su siguiente reunión en Bangalore, sabía que necesitaba una ventaja tecnológica para que sus diseñadores y compradores elaboraran mejores previsiones y entregaran el producto adecuado en el momento oportuno. Y cuando por fin se sentó con los expertos del IBM Research Laboratory fue directo al grano: "¿Podría IBM ayudarnos a resolver estos problemas aportando conocimientos a partir de los datos con la IA?"