Con la nueva capacidad de implementar aplicaciones en minutos y reducir los tiempos de implementación del entorno completo de cinco semanas a medio día, Corboy ve una notable mejora en la relación entre su departamento y sus clientes internos, las unidades de negocio del banco. “Las empresas acuden a nosotros y no les pedimos una cantidad significativa de dinero y tiempo para ofrecer un nuevo servicio completo. Prestamos servicios totalmente probados de forma incremental, y se dan cuenta de los beneficios rápidamente”.



Además, el equipo de Corboy está atendiendo a más departamentos internos de lo que podía hacerlo anteriormente. "Algunas áreas de la empresa que las TI habrían desatendido, no deliberadamente, sino por falta de capacidad, ven ahora cómo fluyen los beneficios hacia sus clientes particulares". Según Corboy, la plataforma IBM Cloud es ideal para soportar tal agilidad y entrega optimizada. "Los márgenes son más pequeños en todas partes y la capacidad de ofrecer servicios cruciales de forma rápida y incremental sin un gasto masivo de capital es una ventaja para todos".



"UrbanCode Deploy y las tecnologías de nube, como la plataforma IBM Cloud, nos permiten irrumpir, principalmente debido a la agilidad que podemos ofrecer y sobre la que podemos girar", dice Corboy. "Podemos ofrecer soluciones con rapidez y, si la solución no es la adecuada, podemos adaptarnos rápidamente y cambiar a otra que satisfaga mejor las necesidades de la empresa".