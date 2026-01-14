Bell prepara las bases para la agilidad y el crecimiento con SAP S/4HANA e IBM® Consulting
Bell es la mayor empresa de comunicaciones de Canadá en función de los ingresos totales y las conexiones combinadas de los clientes. Son líderes en redes avanzadas de fibra e inalámbricas, servicios empresariales y medios digitales.
La empresa necesitaba un entorno SAP personalizado para dar soporte a los procesos financieros, de la cadena de suministro y operativos que abarcan múltiples unidades de negocio y cientos de interfaces y terabytes de datos históricos. Esta complejidad dificultaba cada vez más la adaptación a la evolución de las necesidades empresariales. Bell necesitaba orquestar una transformación a gran escala de sus sistemas SAP, una que no solo modernizará su infraestructura, sino que también sentará las bases para futuras innovaciones, agilidad y operaciones en la nube.
Bell se asoció con IBM Consulting para ofrecer una plataforma de próxima generación dentro del presupuesto en solo 16 meses. El componente central de SAP ERP de Bell se migró a SAP S/4HANA y Google Cloud, lo que redujo el volumen de datos de 18 TB a 10 TB y mejoró la experiencia del usuario con SAP Fiori. Como parte del proyecto, también se migraron a Google Cloud varios sistemas circundantes de SAP, incluidos Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) y Business Planning and Consolidation (BPC).
IBM reunió al equipo adecuado para el éxito, incluidos los IBM Business Partners SNP y smartShift. La plataforma basada en software de SNP para la transformación de datos permite una rápida comprensión del panorama SAP de Bell y una migración eficiente de volúmenes de datos masivos. smartShift aportó capacidades de corrección de código con IA, ayudando a modernizar y preparar para el futuro más de 25 000 objetos personalizados de programación avanzada de aplicaciones de negocio (ABAP), reduciendo riesgos en la transición y asegurando la sostenibilidad a largo plazo.
Con IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, el equipo optimizó la migración de más de 700 interfaces y ayudó a garantizar la continuidad del negocio en todas las líneas de negocio críticas. Los servicios de modernización de aplicaciones de IBM y los servicios de consultoría financiera de IBM ayudaron a mejorar aún más las operaciones de Bell, acelerando la elaboración de informes, acortando los ciclos de cierre y permitiendo una toma de decisiones más rápida y estratégica basada en datos.
Bell ahora opera en un entorno SAP S/4HANA optimizado y habilitado para la nube que admite más de 15 000 usuarios en múltiples líneas de negocio. El nuevo sistema ofrece un rendimiento más rápido, mayor escalabilidad y resiliencia mejorada, lo que permite a los equipos trabajar de manera más eficiente y responder a las necesidades comerciales con agilidad.
Algunos resultados clave incluyen:
IBM continúa apoyando a Bell como socio estratégico, ayudando a la empresa a desarrollar sus capacidades de TI y finanzas.
Bell es considerada la mayor empresa de comunicaciones de Canadá, liderando en redes avanzadas de fibra y inalámbricos, servicios empresariales y medios digitales. Al ofrecer tecnología de próxima generación que aprovecha soluciones basadas en la nube e impulsadas por IA, mantienen a los clientes conectados, informados y entretenidos, al mismo tiempo que permiten a las empresas competir en el escenario mundial.
IBM Consulting es el lugar donde la experiencia fiable se une a la IA más avanzada. Al asesorar, diseñar, construir y operar innovaciones empresariales que importan, IBM Consulting le ayuda a superar sus mayores retos y a lograr resultados reales y medibles.
