La plataforma RAG segura con servicios de chat permite a los clientes de la empresa tomar decisiones de inversión más rápidas e inteligentes.
Bay Point Advisors, una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta, se especializa en oportunidades del mercado privado que a menudo pasan por alto los inversores tradicionales. En este ámbito, la rapidez importa, pero la investigación de oportunidades es todo menos rápida. Las salas de datos seguras contienen cientos de archivos PDF, hojas de cálculo y contratos, lo que crea una montaña de información que los asesores y los clientes deben examinar antes de tomar decisiones críticas. Este proceso manual ralentiza el flujo de operaciones y conlleva el riesgo de perder oportunidades. Bay Point Advisors necesitaba una forma de acelerar la toma de decisiones sin sacrificar la precisión ni la seguridad. Su objetivo: crear una plataforma que permita a los clientes interactuar conversacionalmente con las salas de datos y recibir respuestas fundamentadas y respaldadas por citas en milisegundos.
acelera las capacidades de análisis de inversiones
ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos al cliente
mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente
Para superar los retrasos causados por la revisión manual de documentos, Bay Point Advisors se asoció con IBM para obtener experiencia y orientación. “No solo respondieron preguntas, sino que abrieron un canal de Slack, programaron reuniones semanales e incluso nos ayudaron a crear una prueba de concepto”, dijo Rick Atkinson, director de tecnología. Con el apoyo de IBM, la empresa creó Atlas, una plataforma con IA que permite el acceso conversacional a salas de datos seguras. Al aprovechar IBM® DataStax Astra DB en IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI y una capa de metadatos SQL, Atlas utiliza una arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG) para transformar documentos estáticos en una capa de conocimiento en la que se pueden realizar búsquedas. Esta integración automatizó los flujos de trabajo, reemplazando la revisión manual con respuestas instantáneas, respaldadas por citas y entregadas en milisegundos. El soporte directo de IBM aceleró el desarrollo, guiando los flujos de trabajo de recuperación y la optimización de parámetros para garantizar la escalabilidad, el rendimiento y la seguridad. “No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su soporte y orientación prácticos marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito”, dijo Rick Atkinson.
Con Atlas, Bay Point Advisors redujo el tiempo de revisiones e investigación de documentos de horas a segundos, acelerando la diligencia debida y mejorando la capacidad de respuesta al cliente. La plataforma ofrece respuestas fundamentadas y respaldadas por citas que reducen las tasas de error y minimizan las alucinaciones, asegurando una mayor confianza en las decisiones de inversión. Los asesores informan de importantes ganancias de productividad a medida que el escaneo manual se reemplaza por consultas automatizadas y conversacionales. El gobierno sigue siendo sólido, con permisos a nivel de documento aplicados de principio a fin, protegiendo los datos sensibles. Astra DB dentro de watsonx.data proporcionó la base segura y escalable para esta transformación, mientras que los expertos de IBM guiaron el diseño del flujo de trabajo y el ajuste de parámetros para optimizar el rendimiento. “No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su apoyo y orientación prácticos marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito”. De cara al futuro, Bay Point Advisors planea integrar capacidades de IA agéntica para una inteligencia proactiva. Atkinson comenta: “Atlas ofrece una experiencia segura y personalizada para cada cliente. Al combinar datos estructurados y datos no estructurados con la IA, los asesores pueden ofrecer una orientación personalizada y, al mismo tiempo, proteger la información confidencial, una verdadera situación en la que todos ganan para la confianza y el rendimiento”.
Bay Point Advisors es una empresa de inversión con sede en Atlanta fundada en 2012, especializada en soluciones de inversión creativas principalmente en el mercado de deuda privada en todo Estados Unidos. La empresa se centra en las oportunidades del mercado privado que a menudo pasan por alto los inversores tradicionales. Bay Point Advisors tiene como objetivo acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas aprovechando Tecnología avanzada.
© Copyright IBM Corporation. Enero de 2026.
IBM, el logo de IBM, DataStax y watsonx.data son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.