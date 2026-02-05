Con Atlas, Bay Point Advisors redujo el tiempo de revisiones e investigación de documentos de horas a segundos, acelerando la diligencia debida y mejorando la capacidad de respuesta al cliente. La plataforma ofrece respuestas fundamentadas y respaldadas por citas que reducen las tasas de error y minimizan las alucinaciones, asegurando una mayor confianza en las decisiones de inversión. Los asesores informan de importantes ganancias de productividad a medida que el escaneo manual se reemplaza por consultas automatizadas y conversacionales. El gobierno sigue siendo sólido, con permisos a nivel de documento aplicados de principio a fin, protegiendo los datos sensibles. Astra DB dentro de watsonx.data proporcionó la base segura y escalable para esta transformación, mientras que los expertos de IBM guiaron el diseño del flujo de trabajo y el ajuste de parámetros para optimizar el rendimiento. “No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su apoyo y orientación prácticos marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito”. De cara al futuro, Bay Point Advisors planea integrar capacidades de IA agéntica para una inteligencia proactiva. Atkinson comenta: “Atlas ofrece una experiencia segura y personalizada para cada cliente. Al combinar datos estructurados y datos no estructurados con la IA, los asesores pueden ofrecer una orientación personalizada y, al mismo tiempo, proteger la información confidencial, una verdadera situación en la que todos ganan para la confianza y el rendimiento”.