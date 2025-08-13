iAssist de Assisto Technologies se integra con watsonx.ai para agilizar el análisis de llamadas y aumentar la satisfacción del cliente
La gente suele mezclar el inglés y los idiomas regionales en sus conversaciones, especialmente en países como la India, y Assisto Technologies vio una oportunidad para mejorar el soporte a estas interacciones naturales con los clientes. La empresa imaginó una solución de voz impulsada por IA que pudiera seguir el ritmo de grandes volúmenes de interacciones multilingües y, al mismo tiempo, analizar el sentimiento y la emoción detrás de cada conversación.
Sin embargo, para hacer realidad esta visión, Assisto necesitaba mover más allá de los enfoques tradicionales de atención al cliente y adoptar una solución capaz de transcribir, interpretar y analizar el habla con código mixto a escala. Su objetivo era ayudar a las empresas a acceder a conocimientos en tiempo real, ofrecer experiencias más personalizadas y respaldar una participación más inteligente basada en datos en todos los puntos de contacto basados en voz.
Para alcanzar estos objetivos, Assisto e IBM colaboraron para integrar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IBM® watsonx.ai y IBM® Granite, afinados por Assisto, en la plataforma de IA conversacional de Assisto, iAssist. Juntos, Assisto e IBM diseñaron un bot de voz más parecido a un humano, capaz de comprender y responder a entradas complejas y mixtas de código en varios idiomas.
Los sistemas internos de reconocimiento automático de voz (ASR) y texto a voz (TTS) de Assisto transcriben y vocalizan con precisión el habla multilingüe. Watsonx.ai permite la detección de sentimientos y emociones en tiempo real, mientras que los LLM Granite ajustados mejoran la calidad de la respuesta en interacciones mixtas de código. La plataforma iAssist también genera automáticamente resúmenes de llamadas concisos y admite análisis avanzados de texto para la comprensión contextual.
Para potenciar aún más los equipos de atención al cliente, un panel de control de análisis creado con IBM® Cognos Analytics agrega información, como tendencias de problemas, patrones de opinión y rendimiento de los agentes, en una interfaz unificada y fácil de usar.
Este enfoque integral permite a Assisto aprovechar el poder de la IA para transformar datos de audio no estructurados en valiosa inteligencia empresarial.
La colaboración entre Assisto e IBM proporcionó mejoras medibles en la satisfacción y el compromiso del cliente. La plataforma iAssist mejorada ayudó a optimizar las operaciones y brindar interacciones más significativas con los clientes. Los resultados clave incluyen:
Estos beneficios han permitido a las empresas de banca, telecomunicaciones, seguros y venta minorista responder de forma más eficaz a las necesidades multilingües de los clientes, al tiempo que ofrecen un servicio de atención al cliente más personalizado y emocionalmente inteligente. Con conocimientos en tiempo real al alcance de la mano, los equipos de atención al cliente pueden tomar decisiones más rápidas y mejorar cada interacción.
La solución actualizada ya está disponible en todos los mercados globales, incluidos EE. UU., Europa y Asia Pacífico. Assisto planea mejorar aún más su plataforma de voz de IA admitiendo más idiomas regionales y ampliando las capacidades de reconocimiento del contexto emocional, ayudando a las empresas a ofrecer experiencias del cliente más intuitivas e inclusivas.
Assisto Technologies es una empresa de tecnología profunda de IA especializada en inteligencia de comunicación multilingüe que impulsa soluciones de voz, voicebot, OCR y traducción para defensa, gobierno, y sectores empresariales.
Fundada en 2021, el producto estrella de la empresa, iAssist, es una pila PLN unificada que ofrece inteligencia de comunicación multilingüe diseñada para mejorar el compromiso con el cliente y la eficiencia operativa. Con un equipo pequeño pero inteligente y altamente innovador, Assisto ofrece soluciones de IA de vanguardia para empoderar a las empresas con soluciones de voz y lenguaje de IA fluidas y similares a las humanas, y ayudar a las organizaciones a escalar e innovar.
Utilice watsonx.ai y transforme sin esfuerzo sus aplicaciones en soluciones de IA sólidas, manteniendo interfaces de usuario intuitivas y flujos de trabajo optimizados.
Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, Cognos, Granite y watsonx.ai son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.