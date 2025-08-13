Para alcanzar estos objetivos, Assisto e IBM colaboraron para integrar los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IBM® watsonx.ai y IBM® Granite, afinados por Assisto, en la plataforma de IA conversacional de Assisto, iAssist. Juntos, Assisto e IBM diseñaron un bot de voz más parecido a un humano, capaz de comprender y responder a entradas complejas y mixtas de código en varios idiomas.

Los sistemas internos de reconocimiento automático de voz (ASR) y texto a voz (TTS) de Assisto transcriben y vocalizan con precisión el habla multilingüe. Watsonx.ai permite la detección de sentimientos y emociones en tiempo real, mientras que los LLM Granite ajustados mejoran la calidad de la respuesta en interacciones mixtas de código. La plataforma iAssist también genera automáticamente resúmenes de llamadas concisos y admite análisis avanzados de texto para la comprensión contextual.

Para potenciar aún más los equipos de atención al cliente, un panel de control de análisis creado con IBM® Cognos Analytics agrega información, como tendencias de problemas, patrones de opinión y rendimiento de los agentes, en una interfaz unificada y fácil de usar.

Este enfoque integral permite a Assisto aprovechar el poder de la IA para transformar datos de audio no estructurados en valiosa inteligencia empresarial.