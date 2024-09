La clave para APIS IT era impulsar el valor empresarial utilizando IZOA. Gracias a las funciones de AIOps integradas en IZOA, APIS IT pudo detectar anomalías antes de que afectaran a los clientes. "En algunas ocasiones, nos dimos cuenta de que aparecían gráficos que mostraban los tipos de tendencia, con muchos más datos y un consumo de CPU cada vez mayor", recuerda Zadro. "Ahora podemos detectar el problema antes y no cuando ya se ha producido".

Recuerda un incidente concreto, con un problema durante una ventana de mantenimiento programado. APIS IT mantiene un sistema desarrollado en .NET que se desacoplaba con frecuencia de su correspondiente sistema Db2.Zadro se percató de la anomalía utilizando uno de sus paneles de control Splunk de IZOA y actuó para reinicializar la conexión antes de que se produjera ningún impacto en el cliente. Las operaciones resistentes en APIS IT implican eliminar el impacto en el cliente mientras se impulsa el valor empresarial clave.

APIS IT sigue utilizando IZOA como mucho más que una herramienta para visualizar sus datos operativos Z. La flexibilidad de IZOA está allanando el camino para la próxima generación de usuarios y desarrolladores de mainframe al reducir la complejidad y ayudar a optimizar DevOps en APIS. El uso que hacen de IZOA sigue creciendo a medida que integran Z en su entorno de nube híbrida.



Otro caso de uso práctico creativo en APIS IT es el aumento de la eficacia de su ciclo de desarrollo. Muchos de los equipos de desarrollo de APIS utilizan IBM® WebSphere Application Server. Zadro explicó que los datos necesitarían transformarse antes de que su equipo pudiera consumirlos. Por ello, los ingenieros de sistemas considerarían a los desarrolladores como terceros. Como él mismo dijo: “Ahora lo tienen todo simplificado. Si detectan problemas después de la implementación, pueden verlo fácilmente por sí mismos, todos los registros del WebSphere en z/OS están ahora en el mismo lugar que el WebSphere en Windows, etc...".



Mientras Zadro mira hacia el futuro con APIS IT e IBM, su objetivo es seguir superando los límites con IZOA. Espera que esta solución "esté aquí para quedarse y siga creciendo", afirma, a medida que se embarcan en su viaje de AIOps de nube híbrida.