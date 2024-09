La nueva infraestructura de APIS IT agiliza el proceso de recreación de aplicaciones a partir de una copia de seguridad, proporcionando resistencia a los datos para la continuidad de la actividad y los servicios de TI. Permite la colaboración entre equipos, con diferentes microequipos que gestionan componentes del entorno y trabajan juntos para alcanzar sus objetivos empresariales. APIS IT también se beneficia ahora de la seguridad por diseño para todas las aplicaciones en contenedores que implementa, desde el punto de vista de la infraestructura. Esto permite que APIS IT aplique constantemente políticas de seguridad en todo el ecosistema OpenShift, protegiéndolo del ransomware y del malware.

El mayor beneficio para APIS IT es que IBM Spectrum Protect Plus solo realiza copias de seguridad del volumen persistente instantáneo sin afectar al volumen persistente en ejecución. Como resultado, proporciona resiliencia de datos sin interferir con la carga de trabajo de producción.

"La eficiencia resultante permitirá a APIS IT ejecutar cargas de trabajo más diversas en mayores volúmenes. También permitirá a APIS IT migrar algunas de las aplicaciones heredadas de nuestros clientes a aplicaciones más nuevas y modernas", afirma Jasmin Strkonjic, responsable de sistemas distribuidos de APIS IT. "Todas las entidades gubernamentales, ministerios y oficinas, desde las locales a las más grandes, están intentando digitalizar su trabajo. Croacia está intentando crear más plataformas digitales para nuestros ciudadanos. Este entorno será fundamental para ayudarnos a lograrlo".

Para simplificar aún más la solución, todo el almacenamiento se gestiona desde la consola de OpenShift. Añadir bases de datos es sencillo y solo lleva unos minutos.