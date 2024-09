Thomas Strieder, vicepresidente del grupo de seguridad informática y servicios operativosde ANDRITZ, explica: "La TI proporciona infraestructura básica y servicios y aplicaciones a todos nuestros empleados, en todo el mundo. Al mismo tiempo, nuestros equipos prestan servicios de TO [tecnología operativa] a nuestros clientes. Estas dos áreas están conectadas, y lo estarán mucho más en el futuro".

Con estos riesgos en mente y teniendo en cuenta la convergencia de TI y TO, ANDRITZ fundó su propia empresa de ciberseguridad de TO, OTORIO, en 2018. Hoy en día, OTORIO es un pilar crucial en la estrategia de ciberseguridad de la empresa. Pero a principios de 2020, una vez implementadas las medidas de seguridad de TO, la empresa centró su atención en la TI.