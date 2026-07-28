AgentLocator agiliza las implementaciones y escala las operaciones con IBM Cloud VPC
A medida que AgentLocator amplió su plataforma SaaS para profesionales de inmuebles de toda Norteamérica, su proceso de implementación manual se volvió cada vez más difícil de gestionar a escala. Las versiones requerían una amplia coordinación entre los equipos de desarrollo, control de calidad y DevOps, con implementaciones realizadas directamente en servidores IIS que se ejecutaban en un modelo de infraestructura tradicional. Este enfoque aumentó la complejidad operativa, ralentizó la entrega de características y aumentó el riesgo de errores de implementación e interrupciones del servicio. La gestión de la infraestructura a escala también consumió recursos valiosos que podrían haberse centrado en la innovación de productos. Para respaldar el crecimiento continuo y las expectativas de los clientes, AgentLocator necesitaba un modelo operativo que pudiera reducir la complejidad operativa, optimizar la gestión de la infraestructura y escalar a la par del negocio.
AgentLocator se asoció con IBM para transformar su enfoque de implementación y crear una base de nube escalable para el crecimiento. Al implementar soluciones de IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), la empresa pasó de implementaciones manuales basadas en IIS a un entorno automatizado, contenedorizado y nativo de la nube. IBM Cloud Virtual Server for VPC ofrecía redes seguras y aisladas y un control de nivel empresarial, mientras que IBM Cloud Kubernetes Service permitía la orquestación de cargas de trabajo contenedorizadas mediante recursos flexibles en la nube que podían escalar bajo demanda. La nueva arquitectura permitió entornos estandarizados, aprovisionamiento automatizado de infraestructuras y flujos de trabajo DevOps coherentes en los equipos de desarrollo, control de calidad y operaciones. Las capacidades multizona mejoraron aún más la resiliencia y la disponibilidad de las aplicaciones. Con la automatización reemplazando los procesos manuales, AgentLocator redujo la complejidad operativa, minimizó el riesgo de implementación y estableció una plataforma confiable que admite lanzamientos más rápidos a medida que el negocio continúa creciendo.
Tras su transformación, AgentLocator mejoró significativamente la velocidad de implementación, la eficiencia operativa y la fiabilidad del servicio. El aprovisionamiento automatizado de infraestructuras redujo el esfuerzo manual y minimizó el riesgo de implementación, lo que permitió a los equipos centrarse en la innovación en lugar del mantenimiento.
La arquitectura basada en la nube admite un aprovisionamiento de infraestructura un 80 % más rápido, un 70 % menos de esfuerzo de administración manual y un tiempo de comercialización un 50 % más rápido para las nuevas características habilitadas por CI/CD impulsado por GitOps en IBM Cloud Kubernetes Service.
AgentLocator admite el escalado dinámico en toda su plataforma, responde más rápido a las demandas del mercado y ofrece nuevas capacidades de manera más eficiente. Con una base de nube escalable, AgentLocator está bien posicionado para respaldar el crecimiento continuo y la evolución de los requisitos empresariales.
AgentLocator es una empresa canadiense de tecnología de inmuebles fundada en 2011, con operaciones en Canadá y Sarajevo. La empresa ofrece una plataforma SaaS para profesionales de inmuebles de todo Canadá y EE. UU., combinando capacidades de generación de oportunidades, CRM, automatización y marketing digital. Sus soluciones ayudan a los agentes a gestionar todo el ciclo de vida de los clientes potenciales, desde la captación de clientes potenciales hasta la gestión continua de las relaciones con los clientes.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) permite a las organizaciones crear entornos de nube seguros y aislados con computación, almacenamiento y redes flexibles. Con el aislamiento nativo de la red, los controles de acceso granulares y el aprovisionamiento de infraestructura bajo demanda, los equipos pueden implementar recursos en minutos, escalar dinámicamente y mantener un rendimiento constante. Combinado con alta disponibilidad, monitorización integrada y conectividad híbrida fluida, IBM Cloud VPC proporciona una base sólida para modernizar las aplicaciones y respaldar el crecimiento del negocio.
© Copyright IBM Corporation. Julio de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.