Tras su transformación, AgentLocator mejoró significativamente la velocidad de implementación, la eficiencia operativa y la fiabilidad del servicio. El aprovisionamiento automatizado de infraestructuras redujo el esfuerzo manual y minimizó el riesgo de implementación, lo que permitió a los equipos centrarse en la innovación en lugar del mantenimiento.

La arquitectura basada en la nube admite un aprovisionamiento de infraestructura un 80 % más rápido, un 70 % menos de esfuerzo de administración manual y un tiempo de comercialización un 50 % más rápido para las nuevas características habilitadas por CI/CD impulsado por GitOps en IBM Cloud Kubernetes Service.

AgentLocator admite el escalado dinámico en toda su plataforma, responde más rápido a las demandas del mercado y ofrece nuevas capacidades de manera más eficiente. Con una base de nube escalable, AgentLocator está bien posicionado para respaldar el crecimiento continuo y la evolución de los requisitos empresariales.