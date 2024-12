Was sind Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen?

Die Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) unterscheidet anhand des Qualitätsmodells zur Klassifikation nach Donabedian drei Arten von Qualitätsmaßnahmen1. Maßnahmen werden als Struktur-, Prozess- oder Ergebnismaßnahmen klassifiziert.

Strukturmaßnahmen: Bei Strukturmaßnahmen handelt es sich um die allgemeine Möglichkeit von Gesundheitseinrichtungen, eine hochwertige Versorgung bereitzustellen; dies betrifft die Kapazität, die Systeme und Prozesse der Einrichtung. Zu diesen Maßnahmen kann gehören, ob die Einrichtung moderne elektronische Krankenakten und Erfassungssysteme für Arzneimittelverordnungen verwendet. Diese Maßnahmen können auch die Anzahl der beschäftigten Fachärzte oder das Verhältnis von Versorgern zu Patienten umfassen.

Prozessmaßnahmen: Bei Prozessmaßnahmen handelt es sich um die Maßnahmen der Einrichtung, mit denen die Gesundheitsversorgung erhalten oder verbessert wird. Zu diesen Maßnahmen können Vorsorgemaßnahmen als auch Maßnahmen gehören, die bereits bestehende Probleme in der Gesundheitsversorgung behandeln. Mit diesen Maßnahmen soll bewertet werden, wie die Einrichtung allgemein akzeptierte Standards in der Praxis erfüllt. Bei den meisten Qualitätsmaßnahmen im Gesundheitswesen in der öffentlichen Berichterstattung handelt es sich um Prozessmaßnahmen.

Ergebnismaßnahmen: Ergebnismaßnahmen spiegeln die Auswirkungen von Eingriffen an Patienten in der Einrichtung wider und wie sie die Gesundheit von Patienten verbessert haben. Beispiele für Ergebnismaßnahmen sind Raten zu Mortalität nach chirurgischen Eingriffen, Wiederaufnahme von Patienten, Komplikationen bei Operationen und im Krankenhaus erworbenen Infektionen.

Obwohl durch einen Fokus auf Qualitätsmaßnahmen und Qualitätssicherung die Gesundheitsversorgung verbessert werden kann, warnen Gesundheitsexperten2 , dass es nur begrenzte Belege dafür gibt, dass viele Qualitäts- oder Leistungsmaßnahmen zu verbesserten Ergebnissen in der Gesundheitsversorgung führen – einschließlich solcher, die an Anreize von Versicherern oder Regierungen gebunden sind. Trotz dieser Begrenzung nehmen Qualitätsmaßnahmen und vergleichende Qualitätsbewertungen an Beliebtheit zu, da die Maßnahmen auf intermediären Endpunkten basieren, wie z. B. Risikofaktorkontrolle oder Pflegeprozessen, die für Manipulation, übermäßige Tests und übermäßige Behandlung anfällig sind. Stattdessen sollten Qualitätsmaßnahmen auf patientenzentrierten Ergebnissen mit individualisierten Ansätzen für die klinische Komplexität basieren.