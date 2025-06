Die Strategie- und Investitionsfinanzierung sorgt für die Ausrichtung des Portfolios und stellt sicher, dass es nach Geschäftswert und ROI priorisiert wird, damit das Unternehmen Lösungen entwickeln und beibehalten kann, die die Kunden benötigen. Ihre Aufgabe ist es, Investitionsmittel für die wertvollsten Projekte bereitzustellen und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine wichtigsten Geschäftsziele erreichen kann.

Mit Hilfe von Strategie- und Investitionsmitteln kann das Team sich kontinuierlich anpassen und entsprechend den sich ändernden Marktanforderungen und -chancen planen. Ergebnisbasierte Ziele und strategische Themen sollten für jedes Portfolio festgelegt und dann neu bewertet werden. Diese können mit Zielen und Schlüssel-Ergebnissen (Objectives and Key Results, OKRs) weiter präzisiert werden, um zu verdeutlichen, in was das Unternehmen investieren sollte.