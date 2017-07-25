In dieser 6-teiligen Serie zur Entwicklung von Microservice-Anwendungen bieten wir einen Kontext für die Definition eines Cloud-basierten Pilotprojekts, das den aktuellen Bedürfnissen am besten entspricht und auf eine längerfristige Entscheidung zur Cloud-Einführung vorbereitet.

Hier in Teil 3: Wir bieten eine Methode zur Implementierung Ihrer eigenen Microservice-Projekte.

Weiterentwicklung einer bestehenden Anwendung

Jetzt gehen wir näher darauf ein, wie man einen Kurs für eine bestimmte Microservice-Anwendungs-Entwicklung in unterschiedlichem Umfang und mit Blick auf einen möglichen Übergang von kleineren zu größeren Transformationen von Anwendungen festlegen kann.

Obwohl der Aufbau von Microservice-Projekten ohne vorherige Anwendung relevant oder wichtig ist, einigen wir uns bei der Erstellung von Microservices auf einen „Monolith First“-Ansatz. Kurz gesagt bedeutet dies, dass Sie Ihre Anwendung auf jede erdenkliche Weise erstellen, um Ihre Idee zunächst zu validieren. Anschließend wenden Sie die Prinzipien in dieser Blogreihe an, um Ihren anfänglichen Monolithen zu skalieren und zu einem Microservice-Projekt weiterzuentwickeln. Es hat keinen Sinn, architektonisch reine Microservices zu erstellen, die dem Unternehmen keinen Mehrwert bieten.

Es gibt drei Bereiche, die Sie verstehen müssen, um ein erfolgreiches Microservice-Projekt zu implementieren: Ihr Unternehmen, Ihre Kultur und Ihre Fähigkeiten sowie Ihre Technologie.

Geschäftsanforderungen verstehen und definieren

Warum denken Sie über einen Umstieg auf Microservice nach? Viele Unternehmen benötigen effizientere Softwareentwicklungs- und Betriebspraktiken, um schneller einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und eine bessere Benutzererfahrung zu schaffen.

Bevor Sie die Auswirkungen eines Microservices-Projekts auf Ihre vorhandenen Anwendungen und Infrastrukturen verstehen können, müssen Sie verstehen, welche Teile Ihres Unternehmens zu langsam vorankommen, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. In vielen Fällen sind die Engagement-Systeme (SOE) des Unternehmens die Ursache für die Verlangsamung. Diese Systeme sind über viele Kanäle verfügbar – Web, mobil, APIs und dergleichen. Mangelnde Geschwindigkeit ist der Hauptgrund für die Umstellung auf eine Microservice-Architektur.

Bevor Sie einen Microservice-orientierten Ansatz verfolgen können, müssen Sie und Ihre Geschäftsbeteiligten wissen, was nicht schnell genug auf den Markt kommt. Welche Teile der Anwendung müssen verbessert und geändert werden, um sie schneller zu machen? Die Beantwortung dieser Frage beinhaltet, welche Teile des bestehenden Monolithen für die Weiterentwicklung von Microservice ins Visier genommen werden sollten.

Verwenden Sie Erfahrungsabläufe oder Architekturdiagramme, um dem Team zu helfen, Teile des bestehenden Monolithen anhand von Anmerkungen im Heatmap-Stil schnell herauszuarbeiten. Hier ist ein Webanwendungsarchiv für eine Storefront, das beispielsweise die Rot-Gelb-Grün-Skala für die Priorität von Schmerzpunkten verwendet: