Wir möchten die Bedeutung einer robusten Datenverwaltung, maßgeschneiderter Analysen und fortschrittlicher Automatisierungstechniken unterstreichen, die gemeinsam den Netzwerkbetrieb, die Leistung und die Zuverlässigkeit verbessern.

1. Datenebene: Optimierung von Telekommunikationsnetzdaten mittels generativer KI

Das Verständnis von Netzwerkdaten ist der Ausgangspunkt für jede generative KI-Lösung im Telekommunikationsbereich. Allerdings verwendet jeder Anbieter im Telekommunikationssektor eigene Zähler mit spezifischen Namen und Wertebereichen, was die Auswertung der Daten erschwert. Darüber hinaus arbeiten in der Telekommunikationsgeschäftswelt häufig mehrere Anbieter zusammen, was die Komplexität erhöht. Der Erwerb von Fachwissen in diesen herstellerspezifischen Details erfordert spezielles Wissen, das nicht immer ohne weiteres verfügbar ist. Ohne ein klares Verständnis der ihnen zur Verfügung stehenden Daten können Telekommunikationsunternehmen keine Anwendungsfälle für generative KI effektiv entwickeln und einsetzen.

Wir haben gesehen, dass Architekturen auf der Basis von Retrieval-Augmented Generation (RAG) bei der Bewältigung dieser Herausforderung sehr effektiv sein können. Basierend auf unserer Erfahrung aus Proof-of-Concept-Projekten (PoC) mit Kunden, sind hier die besten Möglichkeiten, generative KI in der Datenebene zu nutzen:

Verständnis von Lieferantendaten : Generative KI kann umfangreiche Lieferantendokumentationen verarbeiten, um kritische Informationen zu einzelnen Parametern zu extrahieren. Ingenieure können mit der KI über Abfragen in natürlicher Sprache interagieren und erhalten sofortige, präzise Antworten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, die komplexe und umfangreiche Anbieterdokumentation manuell zu durchsuchen, was viel Zeit und Mühe spart.

Erstellung von Wissensgraphen : Generative KI kann automatisch umfassende Wissensgraphen erstellen, indem sie die komplexen Datenmodelle verschiedener Anbieter versteht. Diese Wissensdiagramme stellen Datenentitäten und ihre Beziehungen dar und bieten eine strukturierte und vernetzte Sicht auf das Ökosystem der Anbieter. Dies trägt zu einer besseren Datenintegration und -nutzung in den oberen Schichten bei.

Übersetzung von Datenmodellen: Mit einem eingehenden Verständnis der Datenmodelle verschiedener Anbieter kann generative KI Daten von einem Anbietermodell in ein anderes übersetzen. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung für Telekommunikationsunternehmen, die Daten über verschiedene Systeme und Anbieter hinweg harmonisieren und Konsistenz und Kompatibilität sicherstellen müssen.

Die Automatisierung des Verständnisses anbieterspezifischer Daten, die Generierung von Metadaten, die Erstellung detaillierter Wissensgraphen und die Erleichterung einer nahtlosen Übersetzung von Datenmodellen sind Schlüsselprozesse. Zusammen ermöglichen diese Prozesse, unterstützt durch eine Datenebene mit RAG-basierter Architektur, Telekommunikationsunternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

2. Analyseebene: Nutzung verschiedener Modelle für Netzwerk-Erkenntnisse

Im Großen und Ganzen können wir die Anwendungsfälle der Netzwerkanalyse in zwei Kategorien unterteilen: Anwendungsfälle, die sich um das Verständnis des vergangenen und aktuellen Netzwerkzustands drehen, und Anwendungsfälle, die den zukünftigen Netzwerkzustand vorhersagen.

Für die erste Kategorie, die erweiterte Datenkorrelationen und die Gewinnung von Erkenntnissen über den vergangenen und aktuellen Netzzustand umfasst, können Betreiber große Sprachmodelle (LLMs) wie Granite™, Llama, GPT, Mistral und andere nutzen. Obwohl das Training dieser LLMs nicht speziell strukturierte Bedienerdaten umfasste, können wir sie effektiv in Kombination mit Multi-Shot-Prompting verwenden. Dieser Ansatz hilft dabei, zusätzliches Wissen und Kontext in die Interpretation von Bedienerdaten einzubringen.

Für die zweite Kategorie, die sich auf die Vorhersage des künftigen Netzzustands konzentriert, wie z. B. die Antizipation von Netzausfällen und das Forecasting von Verkehrsbelastungen, können sich die Betreiber nicht auf generische LLMs verlassen. Dies liegt daran, dass diesen Modellen das notwendige Training fehlt, um mit netzwerkspezifischen strukturierten und halbstrukturierten Daten zu arbeiten. Stattdessen benötigen die Betreiber Foundation Models, die speziell auf ihre individuellen Daten und betrieblichen Merkmale zugeschnitten sind. Um das zukünftige Netzwerkverhalten genau vorherzusagen, müssen wir diese Modelle mit den spezifischen Mustern und Trends des Betreibers schulen, wie z. B. historische Leistungsdaten, Störungsberichte und Konfigurationsänderungen.

Um spezialisierte Foundation Models zu implementieren, sollten Netzwerkbetreiber eng mit KI-Technologieanbietern zusammenarbeiten. Die Einrichtung einer kontinuierlichen Feedback-Schleife ist unerlässlich. Dabei wird die Modellleistung regelmäßig überwacht und die Daten werden genutzt, um das Modell iterativ zu verbessern. Darüber hinaus können hybride Ansätze, die mehrere Modelle kombinieren, von denen jedes auf unterschiedliche Aspekte der Netzwerkanalyse spezialisiert ist, die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit steigern. Schließlich kann die Einbeziehung von menschlichem Fachwissen zur Validierung und Feinabstimmung der Ausgaben des Modells die Genauigkeit weiter verbessern und das Vertrauen in das System aufbauen.

3. Automatisierungsebene: Integration von generativer KI und Netzwerksimulationen für optimale Lösungen

Diese Ebene ist dafür verantwortlich, optimale Maßnahmen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Analyseschicht zu bestimmen und durchzusetzen, wie z. B. zukünftige Vorhersagen zum Netzwerkzustand sowie Anweisungen oder Absichten des Betriebsteams für den Netzwerkbetrieb.

Es besteht ein weit verbreitetes Missverständnis, dass generative KI Optimierungsaufgaben übernimmt und die optimale Reaktion auf vorhergesagte Netzwerkzustände bestimmen kann. Für Anwendungsfälle mit optimaler Maßnahmenbestimmung muss die Automatisierung jedoch Netzwerksimulationstools integrieren. Diese Integration ermöglicht detaillierte Simulationen aller potenziellen Optimierungsmaßnahmen mithilfe eines digitalen Netzwerkzwillings (einer virtuellen Nachbildung des Netzwerks). Diese Simulationen schaffen eine kontrollierte Umgebung zum Testen verschiedener Szenarien, ohne das Live-Netzwerk zu beeinträchtigen.

Durch die Nutzung dieser Simulationen können Anwender die Ergebnisse vergleichen und analysieren, um die Maßnahmen zu ermitteln, die den Optimierungszielen am besten entsprechen. Hervorzuheben ist, dass Simulationen oft spezialisierte Foundation Models aus der Analyseebene nutzen, wie z. B. maskierte Sprachmodelle. Diese Modelle ermöglichen die Manipulation von Parametern und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf bestimmte maskierte Parameter innerhalb des Netzwerkkontexts.

Die Automatisierung nutzt eine weitere Reihe von Anwendungsfällen für generative KI, nämlich die automatisierte Generierung von Skripten für die Ausführung von Aktionen. Diese Aktionen, die durch Netzwerk-Erkenntnisse oder von Menschen ausgehende Absichten ausgelöst werden, erfordern maßgeschneiderte Skripte, um die Netzwerkelemente entsprechend zu aktualisieren. Bisher wurde dieser Prozess in Telekommunikationsunternehmen manuell durchgeführt. Mit den Fortschritten in der generativen KI besteht jedoch das Potenzial für eine automatische Skripterstellung. Architekturen mit generischen LLMs, die durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) ergänzt werden, zeigen in diesem Zusammenhang eine gute Leistung, sofern die Betreiber den Zugriff auf die Dokumentation des Lieferanten und geeignete Verfahrensmethoden (MOP) sicherstellen.

Generative KI spielt eine wichtige Rolle im zukünftigen Telekommunikationsbetrieb, von der Vorhersage von KPI bis hin zur Reaktion auf Erkenntnisse und Benutzerabsichten. Allerdings ist die Bewältigung von Herausforderungen wie effizientes Datenverständnis, spezialisierte vorausschauende Analyse und automatisierte Netzwerkoptimierung von entscheidender Bedeutung. IBM verfügt in jedem dieser Bereiche über praktische Erfahrung und bietet Lösungen für eine effiziente Datenintegration, spezialisierte Foundation Models und automatisierte Netzwerkoptimierungstools.

Möchten Sie Anwendungsfälle für generative KI in Ihrem Netzwerk implementieren? Bringen Sie uns Ihren Anwendungsfall und lassen Sie uns sein volles Potenzial freischalten. Kontaktieren Sie uns.