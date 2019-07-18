Speichertresor: Aufstieg und Fall der Diskette

Als 1977 der Apple II mit zwei 5 ¼-Zoll-Diskettenlaufwerken auf den Markt kam, war das ein gewaltiger Durchbruch für die Verbraucher. Unternehmen könnten Software und Betriebssysteme entwickeln und diese problemlos per Post oder in Geschäften vertreiben. Der „Personal Computer“ (PC) wurde immer zugänglicher und benutzerfreundlicher. Disketten machten Informationen portabel – Dokumente konnten auf einer Diskette gespeichert und auf einem anderen Computer geöffnet werden, und Menschen konnten diese Disketten miteinander teilen. Disketten genossen bis zum neuen Jahrtausend weiterhin das warme Licht des Scheinwerfers.

„Die Diskette bot die erste wirklich einfache Möglichkeit, Dateien zu übertragen“, so Roger Kasten, Worldwide Storage and SDI Flash Technical Enablement Manager bei IBM Systems. „In den 80er und 90er Jahren waren wir oft auf das sogenannte ‚Sneaker-Net‘ angewiesen, um Daten zwischen Computern zu übertragen. Man musste lediglich die Daten auf eine Diskette schreiben, zu einem Kollegen oder Freund gehen, ihm die Diskette geben und ihn die Daten auf sein System kopieren lassen.“

Im Jahr 2011 wurde die Produktion von Disketten dann vollständig eingestellt.

„Anfang der 2000er Jahre kam der USB-Stick auf den Markt“, erklärt Kasten. „In den folgenden Jahren hat er die Diskette als billiges und einfaches Datenübertragungsgerät weitgehend verdrängt.“