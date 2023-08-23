AWS EC2-Instanztypen: Herausforderungen und Best Practices für das Hosting Ihrer Anwendungen in AWS

Nachdem Sie nun die häufigsten Herausforderungen bei der Auswahl der besten EC2-Instanz kennen, finden Sie hier einige der Best Practices, die wir unseren Kunden und Partnern empfehlen zu befolgen.

1. Verstehen Sie Ihre Workload

Der erste und wichtigste Schritt bei der Auswahl des richtigen EC2-Instanztyps besteht darin, Ihre Workload zu verstehen. Jede Anwendung hat unterschiedliche Anforderungen an CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Speicherplatz, und es ist wichtig zu wissen, was Ihre Anwendung für einen reibungslosen Ablauf benötigt.

Wenn Sie zum Beispiel eine Datenbankanwendung betreiben, benötigen Sie möglicherweise eine große Menge an RAM, um Abfragen effizient zu bearbeiten. Wenn Sie hingegen eine rechenintensive Anwendung ausführen, benötigen Sie möglicherweise eine leistungsstarke CPU.

Um Ihre Workload besser zu verstehen, können Sie Tools wie AWS CloudWatch oder Drittanbieter-Überwachungslösungen nutzen, um Daten zur Ressourcennutzung zu sammeln. Diese Daten können dann verwendet werden, um den optimalen Instanztyp für Ihre Anwendung zu bestimmen.

2. Berücksichtigen Sie die CPU

Die CPU ist eine der wichtigsten Komponenten einer EC2-Instanz, da sie die Rechenleistung der Instanz bestimmt. Wenn Ihre Anwendung eine hohe CPU-Leistung erfordert, sollten Sie nach einem Instanztyp suchen, der eine höhere Anzahl an CPUs und eine höhere Taktfrequenz aufweist.

AWS bietet eine Vielzahl von CPU-optimierten Instanztypen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), wie die C5-, M5- und R5-Familien, die für Hochleistungs-Rechenworkloads konzipiert sind. Diese Instanzen verfügen über die neueste Generation maßgeschneiderter AWS Graviton3 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Prozessoren (erhebliche Upgrades gegenüber dem Graviton2) und sind für Anwendungen optimiert, die eine hohe CPU-Auslastung erfordern. Wenn Ihre Anwendung jedoch keine hohe CPU-Leistung benötigt, können Sie sich für einen günstigeren Instanztyp ohne GPU und mit geringerer CPU-Anzahl entscheiden, wie zum Beispiel die T3-Familie.

3. Berücksichtigen Sie den Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher ist eine weitere kritische Komponente einer EC2-Instanz, da er bestimmt, wie viele Daten die Instanz gleichzeitig verarbeiten kann. Wenn Ihre Anwendung viel Arbeitsspeicher benötigt, sollten Sie nach einem Instanztyp suchen, der über eine größere Speicherkapazität verfügt.

Wenn Ihre Anwendung jedoch nicht viel Arbeitsspeicher benötigt, können Sie sich für einen günstigeren Instanztyp mit kleinerer Speicherkapazität entscheiden, wie zum Beispiel die T3-Familie.

AWS bietet eine Vielzahl von speicheroptimierten Instanztypen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), wie die X1-, R4- und z1d-Familien, die für speicherintensive Workloads konzipiert sind. Diese Instanzen verfügen über große Arbeitsspeicherkapazitäten und sind für Anwendungen optimiert, die eine hohe Speicherauslastung erfordern, wie z. B. In-Memory-Datenbanken.

Wenn Ihre Anwendung jedoch nicht viel Arbeitsspeicher benötigt, können Sie sich für einen günstigeren Instanztyp mit kleinerer Speicherkapazität entscheiden, wie zum Beispiel die T3-Familie.

4. Berücksichtigen Sie das Netzwerk

Das Netzwerk ist eine weitere kritische Komponente einer EC2-Instanz, da es bestimmt, wie Echtzeitdaten zu und von der Instanz übertragen werden können. Wenn Ihre Anwendung eine hohe Netzwerkleistung erfordert, sollten Sie nach einem Instanztyp mit höherer Netzwerkbandbreite suchen.

AWS bietet eine Reihe von netzwerkoptimierten Instanztypen, wie die C5n-und HPC-Familien („High-Performance Compute“), die für netzwerkintensive Workloads konzipiert sind. Diese Instanzen verfügen über Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstellen und sind für Anwendungen optimiert, die eine hohe Netzwerkauslastung erfordern.

Wenn Ihre Anwendung jedoch keine hohe Netzwerkleistung erfordert, können Sie sich für einen günstigeren Instanztyp mit geringerer Netzwerkbandbreite entscheiden, beispielsweise für die T3-Familie.

5. Berücksichtigen Sie den Speicher

Speicher ist die letzte kritische Komponente einer EC2-Instanz, da sie bestimmt, wie viel Daten auf der Instanz gespeichert werden können. Wenn Ihre Anwendung viel Speicher benötigt, sollten Sie nach einem Instanztyp suchen, der eine größere Speicherkapazität hat (Elastic Block Store, oder EBS). Seien Sie jedoch vorsichtig – Speicher gehört auch zu den kostspieligsten Cloud-Ressourcen und kann leicht unnötige Ausgaben durch ungenutzte und nicht angeschlossene EBS Volumes verursachen.

AWS bietet eine Vielzahl von Speicher-optimierten Instanztypen an, wie die I3- und D2-Familien, die für Speicher-Workloads konzipiert sind. Diese Instanzen Funktion große Mengen an SSD-Speicher und lokalem Speicher und sind für Anwendungen optimiert, die einen hohen IOPS-Durchsatz erfordern.

Wenn Ihre Anwendung jedoch nicht viel Speicher benötigt, können Sie sich für einen günstigeren Instanztyp mit kleinerer HDD-basierter Speicherkapazität entscheiden, wie zum Beispiel die T3-Familie.

6. Berücksichtigen Sie das Preisgestaltungsmodell

AWS bietet mehrere Preisgestaltungsmodelle für EC2-Instanzen an, darunter On-Demand, Reservierte Instanzen und Spot-Instanzen. Jedes Modell hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und Sie müssen unbedingt das Modell wählen, das am besten zu Ihrer Workload und Ihrem Budget passt.

On-Demand-Instanzen werden nach Stunden abgerechnet und erfordern keine Vorabverpflichtung. Sie eignen sich am besten für Workloads mit variabler Nachfrage oder kurzfristige Projekte.

Reservierte Instanzen bieten einen erheblichen Rabatt auf den Stundensatz im Austausch für eine einmalige Vorauszahlung. Sie eignen sich am besten für Workloads, deren Nutzung vorhersehbar ist und die eine langfristige Bindung erfordern.

Mit Spot-Instanzen können Sie auf ungenutzte EC2-Kapazitäten bieten und erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Sie eignen sich jedoch am besten für Workloads, die Unterbrechungen verkraften können und flexible Anfangs- und Endzeiten haben.

7. Testen und optimieren

Sobald Sie einen EC2-Instanztyp ausgewählt haben, müssen Sie Ihre Anwendung unbedingt testen und optimieren, um sicherzustellen, dass sie effizient läuft. Sie können Tools wie AWS CloudWatch oder IBM Instana nutzen, um die Leistung Ihrer Anwendung zu überwachen und eventuelle Engpässe oder Verbesserungsbereiche zu identifizieren.