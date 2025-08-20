Was ist Django?

Machen Sie die Datenbankverwaltung Python-ähnlicher.

Wenn Sie ein Django-Projekt starten, können Sie das gesamte Datenmodell Ihrer Anwendung in Python erstellen, ohne SQL verwenden zu müssen. Mithilfe eines objektrelationalen Mappers (ORM) wandelt Django traditionelle Datenbankstrukturen in Python-Klassen um, um die Arbeit in einer vollständigen Python-Umgebung zu erleichtern. Django-MySQL unterstützt den JSON-Datentyp und die zugehörigen Funktionen.

In Django werden Ihre Datenbanktabellen zu Python-Klassen. Bei den Webanwendungen erfolgen der Datenzugriff und das Datenmanagement durch Django-Modelle. Die Felder der Datenbank werden einfach in Klassenattribute umgewandelt. Wenn Sie mit dem Definieren von Klassenattributen in Python vertraut sind, können Sie problemlos eine Django-Datenbank entwerfen und verwalten.

Das Web-Framework Django bietet eine Abkürzung zur vollständigen Integration mit der Datenbank Ihrer Anwendung. Es bietet CRUD-Funktionalität (Create, Read, Update, Delete), HttpResponse und Cross-Site-Scripting, Funktionen für die Benutzerverwaltung und die Softwareverwaltung sowie vieles andere mehr. Sie importieren die Pakete, stellen eine Verbindung zu Ihrer Datenbank her und machen sich dann wieder an die Arbeit, um die Komponenten Ihrer Anwendung zu entwickeln, durch die sich Ihr Produkt von anderen unterscheidet.

Erstellen Sie dynamische Seiten mithilfe von Vorlagen.

Da Django für die Entwicklung von Webanwendungen konzipiert ist, muss es eine Möglichkeit geben, auf einfache Weise dynamisches HTML zu erstellen, das die individuellen Daten Ihrer Benutzer anzeigt. Die Django-Anwendung erzeugt dieses dynamische HTML mit der integrierten Vorlagen-Steuerkomponente genannt Django Template Language (DTL).

Eine HTML-Vorlage ermöglicht es Django-Entwicklern, statische Elemente (einschließlich Designelementen wie Farben, Logos oder Text) mit Daten (wie Benutzernamen oder Standorten) zu kombinieren, um im Handumdrehen eine neue Webseite zu erstellen. Wenn Sie bei Model-View-Controller (MVC) möchten, dass Ihre Anwendung einen Benutzer mit seinem Namen begrüßt, wenn er sich anmeldet, können Sie eine Vorlage erstellen, die den statischen Text anzeigt („Willkommen auf der Website, X“) und dann einen dynamischen Platzhalter verwenden, um automatisch den Vornamen des Benutzers aus Ihrer Datenbank anzuzeigen. Wenn die Seite angezeigt wird, werden die dynamischen Elemente mit den statischen Elementen kombiniert, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu ermöglichen.

Verbessern Sie die Sicherheit.

Bei der Beantwortung der Frage „Was ist Django?“ müssen die besonderen Sicherheitsfunktionen von Django erwähnt werden. Webanwendungen sind häufig das Ziel von Hackern, insbesondere Anwendungen, die Benutzeranmeldeinformationen oder Finanzdaten speichern. Django bietet Funktionen, mit denen Sie Ihre Anwendung und Ihre Benutzer schützen können.

Eines der größten Risiken für Websites, die vom Benutzer eingegebene Daten akzeptieren, besteht darin, dass ein böswilliger Benutzer Code einschleust, der katastrophale Auswirkungen auf Ihr System haben kann. Zum Schutz vor solchen Angriffen werden in den Django-Vorlagen gängige HTML-Zeichen in allen vom Benutzer eingegebenen Feldern automatisch ersetzt. So wird beispielsweise „<“ automatisch in „lt“ umgewandelt, um das Einfügen von bösartigem Code in Ihr Programm zu erschweren. Django schützt auf ähnliche Weise vor SQL-Injection, indem es unautorisierte Befehle uminterpretiert, damit unbefugte Benutzer nicht ihren eigenen Code in Ihre Datenbank einschleusen können.

Webentwickler können sich auch darauf verlassen, dass Django-APIs automatisch einen Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) verwenden, um benutzerspezifische geheime Tokens in POST-Anfragen einzufügen. Auf diese Weise können Webentwickler verhindern, dass böswillige Benutzer andere POST-Anfragen duplizieren, um sich als autorisierte Benutzer auszugeben.

Der von Django zur Verfügung gestellte Schutz geht über die expliziten Sicherheitsfunktionen hinaus: Die Sicherheitsmaßnahmen werden durch die umfangreiche Erfahrung und das Fachwissen der Django-Nutzer unterstützt. Wenn Sie Ihre gesamte Webanwendung von Grund auf neu erstellen, stehen Sie immer in der Gefahr, versehentlich eine Sicherheitslücke in Ihr Modul einzubauen. Django-Pakete sind weit verbreitet, quelloffen und von Webentwicklern gut geprüft, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Daten geschützt sind.