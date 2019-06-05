Der offensichtlichste Nutzen der Blockchain ist die Fähigkeit, mithilfe der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) eine unveränderliche Aufzeichnung von Ereignissen zu führen.

In den Projektmanagement-Workflows von morgen kann sich Ihr Team bei einer Reihe entscheidender Funktionen auf DLT verlassen, z. B. bei der Aufrechterhaltung einer unveränderlichen Informationsquelle.

In einem verteilten Hauptbuch hostet jeder Knoten oder Computer unabhängig Projektdaten. Jeder Knoten aktualisiert auch diese Daten. Mit anderen Worten: Keine einzelne Partei in diesem System kann diese Daten ändern oder verändern und wiederum wird das gesamte Projektteam auf eine Single-Source-of-Truth (SSOT) verweisen.

Dies ist hilfreich bei der Untersuchung von Unstimmigkeiten und Streitigkeiten, insbesondere mit einem externen Stakeholder, wie einem Kunden oder Subunternehmer. Wenn Sie beispielsweise Ihren Bauunternehmer so eingeplant haben, dass er an einem bestimmten Datum Mitarbeiter entsendet, und diese Mitarbeiter zu spät oder zu früh eintreffen, kann jeder im System überprüfen, ob dem Subunternehmer ein Fehler unterlaufen ist oder nicht.

Intern können Sie auch den Daten im Hauptbuch vertrauen, wenn Sie den Geschäftsbetrieb analysieren, um zu sehen, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet wird, um Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen zu erkennen und andere Vorteile zu nutzen.

Ja, das können Sie heute mit einer zentralisierten Cloud-basierten Projektmanagement-Suite tun. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Teil dieser Daten aufgrund von Ausfallzeit des Cloud-Hosts oder durch Manipulationen verloren geht.

Mit DLT können Sie darauf vertrauen, dass der Datensatz Ihres Teams vollständig und nicht manipuliert ist. In dieser Hinsicht erhalten Sie dank der Verfügbarkeit mehrerer Knoten auch Datenredundanz – für den Fall, dass Ihr Knoten aufgrund der Umstellung Ihrer Software und Daten vorübergehend ausfällt.