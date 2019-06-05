Nachdem die Blockchain durch die Kryptowährung an Bedeutung gewonnen hat, ist sie im Begriff, traditionelle Branchen wie die Immobilienbranche sowie aufstrebende wie Ride Sharing grundlegend zu verändern.
Ein wichtiger Aspekt jeder potenziellen Disruptionsgeschichte ist, wie die Blockchain-Technologie bestehende Workflows und Prozesse, wie beispielsweise das Projektmanagement, verändern könnte.
Ja, es ist noch theoretisch, aber Krypto-Unternehmer arbeiten bereits an Möglichkeiten, das unveränderliche Hauptbuch zu einer Schlüsselkomponente künftiger Projektmanagement-Workflows zu machen. In diesem Beitrag gehen wir darauf ein, wie Blockchain den Bereich des Projektmanagements verändern wird.
Der offensichtlichste Nutzen der Blockchain ist die Fähigkeit, mithilfe der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) eine unveränderliche Aufzeichnung von Ereignissen zu führen.
In den Projektmanagement-Workflows von morgen kann sich Ihr Team bei einer Reihe entscheidender Funktionen auf DLT verlassen, z. B. bei der Aufrechterhaltung einer unveränderlichen Informationsquelle.
In einem verteilten Hauptbuch hostet jeder Knoten oder Computer unabhängig Projektdaten. Jeder Knoten aktualisiert auch diese Daten. Mit anderen Worten: Keine einzelne Partei in diesem System kann diese Daten ändern oder verändern und wiederum wird das gesamte Projektteam auf eine Single-Source-of-Truth (SSOT) verweisen.
Dies ist hilfreich bei der Untersuchung von Unstimmigkeiten und Streitigkeiten, insbesondere mit einem externen Stakeholder, wie einem Kunden oder Subunternehmer. Wenn Sie beispielsweise Ihren Bauunternehmer so eingeplant haben, dass er an einem bestimmten Datum Mitarbeiter entsendet, und diese Mitarbeiter zu spät oder zu früh eintreffen, kann jeder im System überprüfen, ob dem Subunternehmer ein Fehler unterlaufen ist oder nicht.
Intern können Sie auch den Daten im Hauptbuch vertrauen, wenn Sie den Geschäftsbetrieb analysieren, um zu sehen, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet wird, um Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen zu erkennen und andere Vorteile zu nutzen.
Ja, das können Sie heute mit einer zentralisierten Cloud-basierten Projektmanagement-Suite tun. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Teil dieser Daten aufgrund von Ausfallzeit des Cloud-Hosts oder durch Manipulationen verloren geht.
Mit DLT können Sie darauf vertrauen, dass der Datensatz Ihres Teams vollständig und nicht manipuliert ist. In dieser Hinsicht erhalten Sie dank der Verfügbarkeit mehrerer Knoten auch Datenredundanz – für den Fall, dass Ihr Knoten aufgrund der Umstellung Ihrer Software und Daten vorübergehend ausfällt.
Ein Smart Contract ist im Grunde ein Code, der auf einer Blockchain ausgeführt wird. Er enthält spezifische Regeln, denen beide Vertragsparteien zustimmen müssen. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, wird der Smart Contract automatisch ausgeführt oder implementiert.
In komplexen Projektmanagement-Workflows könnten Sie möglicherweise Smart Contracts als Mittel zur Verwaltung voneinander abhängiger Aufgaben einsetzen.
In der Baubranche beispielsweise nimmt der Einsatz von Building, Information and Modeling (BIM) zu. Die Grundidee von BIM besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern am Bauprojekt, wie dem Architekturbüro, den Bauingenieuren, den Lieferanten und anderen, zu erleichtern.
Stellen wir uns ein Bauprojekt vor, an dem der Betonlieferant, die Bauarbeiter und der Bauherr beteiligt sind. Der Bauherr könnte Smart Contracts einrichten, die das Bauteam erst nach der Lieferung des Betons auf die Baustelle benachrichtigen, um zum geplanten Termin zu kommen.
Wenn der Beton nicht geliefert wird, muss sich der Subunternehmer nicht an den geplanten Termin halten. Dies könnte das Risiko von ungenutzter Arbeit verhindern und wiederum dazu beitragen, das Budget des Projekts zu kontrollieren. Ebenso könnte der Subunternehmer für die Bauarbeiter seine Mitarbeiter ohne Weiteres zu einem anderen Projekt anstelle des ursprünglichen Projekts entsenden, ohne den Projektinhaber benachrichtigen zu müssen – er kann sich einfach auf die in der BIM-Software angezeigten Informationen beziehen.
In ähnlicher Weise könnten Sie Smart Contracts abschließen, um bestimmte Aufträge – zum Beispiel die benötigte Stahlmenge und -sorte – nur dann freizugeben, wenn der Bauingenieur dem Entwurf die Genehmigung gibt. Wenn der Ingenieur einen Konflikt erkennt, werden die Zulieferer erst benachrichtigt, wenn die Konstrukteure den Konflikt gelöst haben.
Aber wenn das erledigt ist, erhalten die Lieferanten nur Aufträge, die auf dem aktualisierten Design basieren, was dem Projektinhaber Kostenüberschreitungen erspart, die durch inkompatible Materialien entstehen. Sie können dies auch auf die Luftfahrt, die Automobilindustrie, die Elektronikfertigung und andere Projekttypen anwenden.
Eine Blockchain-basierte BIM-Suite würde außerdem jedem Stakeholder eine unveränderliche Quelle für die Metadaten des Projekts bieten. Sie können diese Metadaten als Nachweis für Schiedsverfahren, Streitigkeiten und behördliche Gründe sowie für Akkreditierungszwecke wie LEED- und WELL-Baustandards verwenden.
Das Potenzial ist vorhanden, aber die Implementierung von Blockchain im Projektmanagement wird eine Herausforderung sein.
Das Blockchain-Ledger basiert beispielsweise auf seinen Knoten. Wenn die Knoten jedoch mit zu vielen Daten überflutet werden, können sie zu langsam werden.. Bei Projekten mit einem erheblichen Metadatenaufkommen, wie beispielsweise im Bauwesen, kann die Skalierung von DLT eine Herausforderung darstellen. Ebenso kann die Integration von Blockchain auch eine gründliche Neubetrachtung der Herangehensweise von Projektmanagern und Unternehmen an Prozesse erfordern.