8 Möglichkeiten, Software-Risiken frühzeitig im Entwicklungs- und Zyklus der Bereitstellung zu erkennen

Ein praktischer Leitfaden, um Sicherheitslücken früher zu erkennen – bevor sie die Bereitstellung verzögern oder in die Produktion gelangen
Die moderne Softwareentwicklung erzeugt mehr Code und Komplexität als je zuvor.KI-gestützte Tools können mittlerweile Anwendungslogik, Konfigurationsdateien und Infrastrukturdefinitionen innerhalb von Sekunden generieren.Dennoch basieren die meisten Anwendungen auf umfangreichen Ökosystemen aus Open-Source-Bibliotheken, APIs, Container-Images und „Infrastructure as Code“ (IaC)-Vorlagen.
Der Entwicklungs- und Bereitstellungslebenszyklus erstreckt sich mittlerweile über das Schreiben und Veröffentlichen von Code hinaus und umfasst auch die Bereitstellung der Infrastruktur sowie automatisierte Bereitstellungspipelines. Infolgedessen beschränken sich die Risiken nicht mehr allein auf den Code, sondern erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus.
Dieses neue Modell beschleunigt zwar Innovationen und verbessert die Effizienz, bringt jedoch auch neue Herausforderungen mit sich: Sicherheitslücken, unsichere Konfigurationen und offengelegte Geheimnisse können in den Code gelangen, ohne dass dies sofort erkennbar ist.Selbst wenn der Code erfolgreich kompiliert wird und automatisierte Tests besteht, können dennoch versteckte Risiken in Abhängigkeiten, Infrastrukturkonfigurationen und Service-Integrationen bestehen. Darüber hinaus arbeiten viele Unternehmen nach wie vor mit fragmentierten Tools und begrenzter Automatisierung, was die Ausführung sowohl in der Entwicklung als auch bei der Bereitstellung verlangsamt. Fehlerhafte Konfigurationen sind nach wie vor eine der Hauptursachen für Sicherheitsverletzungen, und uneinheitliche Standards verursachen unnötige Cloud-Kosten und behindern die Skalierbarkeit.
Eine Studie von Omdia, einer Technologieforschungsgruppe, verdeutlicht, wie schnell sich die Entwicklungslandschaft verändert.Fast zwei Drittel der Unternehmen setzen bereits generative KI-Tools ein, während mehr als die Hälfte die Cloud-Infrastruktur mittlerweile über IaC bereitstellt.1
Zwar sorgen diese Fortschritte für mehr Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, doch erhöhen sie zugleich das Risiko von Fehlkonfigurationen und systemischen Risiken.Bei der Bewältigung all dieser Probleme geht es nicht nur darum, Schwachstellen zu beheben.Es geht vielmehr darum, einen proaktiveren, standardisierten und automatisierten Ansatz zu entwickeln, um Risiken frühzeitig zu erkennen – und zwar über beide Lebenszyklen hinweg. Unternehmen, denen dies gut gelingt, können schneller vorankommen, Kosten senken und sicherere, widerstandsfähigere Systeme aufbauen.
Die folgenden acht Methoden können Entwicklungsteams dabei helfen, Risiken früher zu erkennen und zu bewältigen.
Viele herkömmliche Sicherheitsprüfungen finden erst statt, nachdem der Code bereits mehrere Phasen der Entwicklungspipeline durchlaufen hat.
Werden Sicherheitslücken erst spät entdeckt, müssen Entwickler frühere Änderungen erneut überprüfen, und Sicherheitsteams müssen eine große Menge an Befunden sichten. Während die Teams Probleme beheben, die bereits früher hätten erkannt werden können, kann sich der Zeitplan für die Veröffentlichung verzögern.
Führen Sie die Risikoerkennung bereits während der Entwicklung ein, damit Teams Sicherheitslücken erkennen können, solange der Code noch geschrieben wird. Die Behebung von Problemen, solange der Entwicklungskontext noch präsent ist, trägt dazu bei, eine weitere Ausbreitung von Risiken entlang der Pipeline zu verhindern und kostspielige Korrekturmaßnahmen in späteren Phasen zu reduzieren.
Entwickler verbringen den Großteil ihrer Zeit mit der Arbeit in integrierten Entwicklungsumgebungen und Code-Repositorys.Erkenntnisse zur Sicherheit, die ausschließlich in externen Dashboards oder Berichten in späten Phasen erscheinen, werden oft ohne den Kontext bereitgestellt, den Entwickler benötigen, um schnell handeln zu können.
Integrieren Sie Erkenntnisse über Risiken direkt in die Workflows der Entwickler, um Ingenieuren dabei zu helfen, potenzielle Sicherheitslücken bereits beim Schreiben oder Überprüfen von Code zu erkennen. Diese Sicherheitsergebnisse können Folgendes aufzeigen:
Indem diese Signale bereits während der Entwicklungsarbeit sichtbar gemacht werden, können Teams Probleme frühzeitig beheben und den Fortschritt aufrechterhalten.
Moderne Anwendungen sind nicht nur auf den Anwendungscode angewiesen, sondern auch auf zahlreiche weitere Komponenten.Open-Source-Bibliotheken, Container-Images, Infrastrukturkonfigurationen, APIs und Bereitstellungsvorlagen beeinflussen allesamt die Funktionsweise von Anwendungen in der Produktion.Ein umfassender Überblick über mehrere Schichten des Anwendungsstacks ermöglicht eine effektive Erkennung von Risiken:
Die gemeinsame Analyse dieser Ebenen hilft dabei, Sicherheitslücken aufzudecken, die bei einer isolierten Code-Prüfung möglicherweise übersehen werden.
Viele moderne Software-Risiken entstehen eher durch die Beziehungen zwischen Komponenten als innerhalb eines einzelnen Codeabschnitts. So kann beispielsweise eine anfällige Abhängigkeit erst dann ausgenutzt werden, wenn sie mit einer bestimmten Service-Exposition kombiniert wird. Eine Infrastrukturkonfiguration kann unbeabsichtigt neue Zugriffspfade zwischen Diensten schaffen.
Da Anwendungen zunehmend dezentralisiert und modular aufgebaut sind, werden diese Wechselwirkungen immer komplexer. Das Verständnis dafür, wie Code, Abhängigkeiten und Infrastruktur über verschiedene Umgebungen hinweg zusammenwirken, ermittelt einen umfassenderen Überblick über die Anwendungsrisiken und hilft dabei, Probleme zu erkennen, die bei herkömmlichen Sicherheitsprüfungen möglicherweise übersehen werden.
Sicherheitstools können in modernen Entwicklungsumgebungen große Mengen an Befunden generieren.Allerdings stellt nicht jede Sicherheitslücke das gleiche Risiko dar. Eine Sicherheitslücke, die einen kundenorientierten Dienst betrifft, erfordert möglicherweise eine sofortige Behebung, während dasselbe Problem in einer Entwicklungsumgebung ein geringeres Risiko darstellen kann.
Ein Kontext, der Sicherheitslücken mit dem Anwendungsverhalten, der Infrastruktur und den Produktionsumgebungen verknüpft, hilft den Teams, sich auf die Probleme mit den potenziell größten Auswirkungen zu konzentrieren.Die Priorisierung von Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage realer Risiken hilft Entwicklungs- und Sicherheitsteams dabei, die kritischsten Probleme schnell zu beheben, ohne den Entwicklungsfortschritt zu verlangsamen.
Die manuelle Bereitstellung über grafische Benutzeroberflächen (GUIs) mit Point-and-Click-Funktionalität oder benutzerdefinierte Skripte ist fehleranfällig und bei großem Umfang ineffizient. Die „ClickOps“-Bereitstellung verursacht uneinheitliche Bereitstellungen mit geringen Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Zusammenarbeit zwischen den Teams.
Durch die Definition geeigneter Infrastruktur-Footprints in Modulen stellen die Betriebsteams die benötigte Infrastruktur bereit, ohne dass es zu einer verschwenderischen und kostspieligen Überdimensionierung kommt. Dadurch wird das Unternehmen in die Lage versetzt, genehmigte, gesicherte und standardisierte Infrastruktur effizient bereitzustellen. Dieser Ansatz wird ermöglicht durch:
Die schnelle Bereitstellung eröffnet enorme Möglichkeiten, doch Unternehmen müssen dabei die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und eine Überbereitstellung vermeiden.
Ein mit IaC verwandtes Konzept ist „Policy as Code“ (PaC). Bei diesem Ansatz werden Unternehmensrichtlinien wie Sicherheits-, Compliance- und andere Governance-Regeln ebenso wie die Infrastruktur in Form von Code dargestellt.
Und genau wie bei IaC hilft die Umsetzung von Richtlinien in Code den Kunden dabei, ihre Governance zu automatisieren, gemeinsam daran zu arbeiten und zu überprüfen. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist, dass Richtlinien proaktiv durchgesetzt werden können – noch bevor eine nicht konforme Infrastruktur entsteht – und nicht erst reaktiv, wenn es bereits zu spät ist.
Implementieren Sie PaC durch:
Die Bereitstellung von Infrastruktur erfordert einen sicheren Zugriff auf Cloud-Ressourcen; die Verwaltung von Zugangsdaten über verschiedene Anbieter und Rollen hinweg stellt jedoch für viele Unternehmen nach wie vor eine anhaltende Herausforderung dar.
Der Zugriff sollte durch rollenbasierte Kontrollen und nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen geregelt werden, um sicherzustellen, dass Benutzer und Systeme nur über die Berechtigungen verfügen, die sie tatsächlich benötigen. Das Ersetzen langlebiger, statischer Geheimnisse durch dynamisch generierte, kurzlebige Anmeldedaten verringert das Risiko einer Offenlegung, schränkt die Wiederverwendung von Anmeldedaten ein und vereinfacht die Verwaltung des Lebenszyklus von Anmeldedaten.
Dieser Ansatz stärkt nicht nur die Sicherheit, sondern unterstützt Unternehmen auch dabei, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, indem strengere Zugriffskontrollen durchgesetzt und die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts von Zugangsdaten über den gesamten Lebenszyklus der Bereitstellung hinweg verringert wird.
Softwaresysteme entwickeln sich im Zuge immer schnellerer Entwicklungspraktiken kontinuierlich weiter – und diese Entwicklung erstreckt sich mittlerweile vollständig auch auf die Phase der Bereitstellung. Durch KI-generierten Code, Open-Source-Ökosysteme und programmierbare Infrastruktur können Teams leistungsstarke Anwendungen schneller als je zuvor entwickeln. Gleichzeitig bringen sie neue Risikofaktoren mit sich, die sowohl die Entwicklungs- als auch die Phase der Bereitstellung betreffen.
Unternehmen, die Risikoerkenntnisse bereits in einer frühen Phase des Entwicklungszyklus aufdecken, können Störungen in späteren Phasen reduzieren und Entwicklern dabei helfen, Probleme zu beheben, solange der Entwicklungskontext noch präsent ist. Die Ausweitung dieses Ansatzes auf die Bereitstellung – durch standardisierte Infrastrukturbereitstellung, Durchsetzung von Richtlinien und dynamisches Anmeldedatenmanagement – trägt dazu bei, dass die Sicherheit bei der Überführung der Systeme in die Produktion konsequent gewährleistet ist.
Durch die Einbindung dieser Vorgehensweisen über den gesamten Lebenszyklus hinweg können Unternehmen ihre Umgebungen besser absichern, die Konsistenz im Betrieb verbessern und auch bei zunehmender Größe die Kontrolle behalten.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth, Omdia, 2026.