8 Möglichkeiten, Software-Risiken frühzeitig im Entwicklungs- und Zyklus der Bereitstellung zu erkennen

Die moderne Softwareentwicklung erzeugt mehr Code und Komplexität als je zuvor.KI-gestützte Tools können mittlerweile Anwendungslogik, Konfigurationsdateien und Infrastrukturdefinitionen innerhalb von Sekunden generieren.Dennoch basieren die meisten Anwendungen auf umfangreichen Ökosystemen aus Open-Source-Bibliotheken, APIs, Container-Images und „Infrastructure as Code“ (IaC)-Vorlagen.

Der Entwicklungs- und Bereitstellungslebenszyklus erstreckt sich mittlerweile über das Schreiben und Veröffentlichen von Code hinaus und umfasst auch die Bereitstellung der Infrastruktur sowie automatisierte Bereitstellungspipelines. Infolgedessen beschränken sich die Risiken nicht mehr allein auf den Code, sondern erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus.

Dieses neue Modell beschleunigt zwar Innovationen und verbessert die Effizienz, bringt jedoch auch neue Herausforderungen mit sich: Sicherheitslücken, unsichere Konfigurationen und offengelegte Geheimnisse können in den Code gelangen, ohne dass dies sofort erkennbar ist.Selbst wenn der Code erfolgreich kompiliert wird und automatisierte Tests besteht, können dennoch versteckte Risiken in Abhängigkeiten, Infrastrukturkonfigurationen und Service-Integrationen bestehen. Darüber hinaus arbeiten viele Unternehmen nach wie vor mit fragmentierten Tools und begrenzter Automatisierung, was die Ausführung sowohl in der Entwicklung als auch bei der Bereitstellung verlangsamt. Fehlerhafte Konfigurationen sind nach wie vor eine der Hauptursachen für Sicherheitsverletzungen, und uneinheitliche Standards verursachen unnötige Cloud-Kosten und behindern die Skalierbarkeit.

Eine Studie von Omdia, einer Technologieforschungsgruppe, verdeutlicht, wie schnell sich die Entwicklungslandschaft verändert.Fast zwei Drittel der Unternehmen setzen bereits generative KI-Tools ein, während mehr als die Hälfte die Cloud-Infrastruktur mittlerweile über IaC bereitstellt.1

Zwar sorgen diese Fortschritte für mehr Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, doch erhöhen sie zugleich das Risiko von Fehlkonfigurationen und systemischen Risiken.Bei der Bewältigung all dieser Probleme geht es nicht nur darum, Schwachstellen zu beheben.Es geht vielmehr darum, einen proaktiveren, standardisierten und automatisierten Ansatz zu entwickeln, um Risiken frühzeitig zu erkennen – und zwar über beide Lebenszyklen hinweg. Unternehmen, denen dies gut gelingt, können schneller vorankommen, Kosten senken und sicherere, widerstandsfähigere Systeme aufbauen.

Die folgenden acht Methoden können Entwicklungsteams dabei helfen, Risiken früher zu erkennen und zu bewältigen.