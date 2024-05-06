Die Grundlage für die Modernisierung von SAP-ERP schaffen

Mit Hunderten von erfolgreichen Implementierungen von S/4HANA-Programmen, die sowohl SAP ERP-Anwendungen als auch die Modernisierung der Infrastruktur umfassten, verfügt IBM über einen genau definierten Ansatz, der Rapid Discovery genannt wird. Dieser Ansatz hilft dabei, das Was, Warum und Wie der SAP ERP-Modernisierung zu bestimmen und ist infrastrukturunabhängig. Egal, ob Sie SAP ERP auf AIX, IBM i, Linux oder Windows ausführen, der Ansatz bleibt derselbe. Das Team aus funktionsübergreifenden Experten von IBM verwendet innovative Tools und Frameworks, um eine transformative Grundlage zu schaffen, die aus sechs wesentlichen Bestandteilen besteht:

Unternehmensfunktionsmodell – Vereinbarung über die Geschäftsprozesshierarchie, die den Umfang der ERP-Implementierung sowie Geschäftsanforderungen in den zukünftigen Geschäftsprozessen definiert Governance-Modell – Klare Struktur, Framework und Betriebsmodell für die Programmaufsicht und -umsetzung einschließlich wichtiger Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse Geschäftswert – Finanzielle Begründung für die Transformation, die die Vorteile des Programms quantifiziert und sie mit den Kosten der Implementierung vergleicht Implementierungs-Roadmap – Klare Formulierung der wichtigsten Architekturentscheidungen, des Serviceumfangs, der Datenstrategie und der Implementierungs-Roadmap für die Transformation Abstimmung der Führungskräfte – Abstimmung der Führungskräfte im gesamten Unternehmen auf den Zweck, die Prioritäten, den weiteren Weg, die Verantwortlichkeiten und die Vorteile der Transformation Nachhaltigkeitsframework – Ausrichtung der Nachhaltigkeitsziele an der Gesamtstrategie des ERP-Systems, um einen Single-Source-of-Truth (SSOT)-Datenzugriff für regulatorische Anforderungen zu ermöglichen

Im Rahmen von Rapid Discovery unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Bewältigung von Problemen, die mit den folgenden Faktoren zusammenhängen:

Moderne Unternehmensarchitektur – Entwerfen Sie die zukünftige Unternehmensarchitektur, einschließlich der strategischen Ausrichtung der Anwendungsrationalisierung und der RISE- oder Nicht-RISE-Cloud-Strategie.

– Entwerfen Sie die zukünftige Unternehmensarchitektur, einschließlich der strategischen Ausrichtung der Anwendungsrationalisierung und der RISE- oder Nicht-RISE-Cloud-Strategie. Daten und Analyse – Bestimmen Sie die aktuellen Realitäten der Datenbereitschaft und entwickeln Sie eine optimierte Daten- und Analysestrategie, um den Wechsel zu SAP S/4HANA zu unterstützen und zu nutzen.

– Bestimmen Sie die aktuellen Realitäten der Datenbereitschaft und entwickeln Sie eine optimierte Daten- und Analysestrategie, um den Wechsel zu SAP S/4HANA zu unterstützen und zu nutzen. Sicherheit und Kontrollen – Definieren Sie die Sicherheits- und Kontrollarchitektur nach Überprüfung der aktuellen Reifegrade.

– Definieren Sie die Sicherheits- und Kontrollarchitektur nach Überprüfung der aktuellen Reifegrade. Change Management– Entdecken und verstehen Sie die Chancen und Auswirkungen des organisatorischen Change Managements im Zusammenhang mit der ERP-Transformation und entwickeln Sie einen übergeordneten Ansatz, um die Akzeptanz bei den Benutzern und die Wertrealisierung zu fördern.

Dieser klar definierte Analyseprozess zur Modernisierung von SAP hilft Ihnen, Ihre aktuelle SAP-Landschaft zu bewerten, Ihren Soll-Zustand zu definieren und sich auf Business Case, Betriebsmodell und eine moderne Unternehmensarchitektur abzustimmen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, erkunden Sie die Modernisierung von IBM Cloud for SAP ERP.