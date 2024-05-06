Die Grundlage für die Modernisierung von SAP-ERP schaffen

Erfolgreiche SAP-ERP-Modernisierungsprogramme beginnen mit einer klaren organisatorischen Ausrichtung auf die gewünschten Ergebnisse und den erwarteten Geschäftswert, einem End-to-End-Umfang und einer Roadmap. Diese Abstimmung ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die ihre Kernprozesse seit Jahren mit SAP ECC abwickeln. Es hilft ihnen dabei, zu entscheiden, wo sie mit ihren Modernisierungsinitiativen beginnen sollen und wie sie Prioritäten setzen, organisieren und planen müssen, um den Wert dieser Investition zu erkennen.
Für die Erstellung dieses Strategieplans benötigen Unternehmen eine Faktenbasis, die es ihnen ermöglicht, kritische Entscheidungen zur SAP S/4HANA-gestützten Transformation in den Bereichen Personal, Prozesse, Unternehmensarchitektur und Technologien der nächsten Generation voranzutreiben.
Mit Hunderten von erfolgreichen Implementierungen von S/4HANA-Programmen, die sowohl SAP ERP-Anwendungen als auch die Modernisierung der Infrastruktur umfassten, verfügt IBM über einen genau definierten Ansatz, der Rapid Discovery genannt wird. Dieser Ansatz hilft dabei, das Was, Warum und Wie der SAP ERP-Modernisierung zu bestimmen und ist infrastrukturunabhängig. Egal, ob Sie SAP ERP auf AIX, IBM i, Linux oder Windows ausführen, der Ansatz bleibt derselbe. Das Team aus funktionsübergreifenden Experten von IBM verwendet innovative Tools und Frameworks, um eine transformative Grundlage zu schaffen, die aus sechs wesentlichen Bestandteilen besteht:
Im Rahmen von Rapid Discovery unterstützen wir unsere Kunden auch bei der Bewältigung von Problemen, die mit den folgenden Faktoren zusammenhängen:
Dieser klar definierte Analyseprozess zur Modernisierung von SAP hilft Ihnen, Ihre aktuelle SAP-Landschaft zu bewerten, Ihren Soll-Zustand zu definieren und sich auf Business Case, Betriebsmodell und eine moderne Unternehmensarchitektur abzustimmen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, erkunden Sie die Modernisierung von IBM Cloud for SAP ERP.