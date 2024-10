Die unten aufgeführten Strategien zur Risikominderung werden je nach Geschäftsrisiken und potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen am häufigsten und am häufigsten in Kombination eingesetzt.

Risikoakzeptanz: Diese Strategie beinhaltet die Akzeptanz der Möglichkeit, dass eine Belohnung das Risiko überwiegt. Es muss nicht permanent sein, aber für einen bestimmten Zeitraum ist es möglicherweise die beste Strategie, schwerwiegenderen Risiken und Bedrohungen Vorrang einzuräumen.

Risikovermeidung: Die Strategie der Risikovermeidung ist eine Methode zur Minderung möglicher Risiken, indem Maßnahmen ergriffen werden, um das Eintreten des Risikos zu verhindern. Bei diesem Ansatz kann es erforderlich sein, dass das Unternehmen andere Ressourcen oder Strategien gefährdet.

Risikoüberwachung: Dieser Ansatz würde zum Tragen kommen, nachdem ein Unternehmen seine Analyse zur Risikominderung abgeschlossen und beschlossen hat, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Risikos oder die Auswirkungen, die es hätte, wenn es eintreten würde, zu verringern. Dadurch wird das Risiko nicht beseitigt, sondern es wird akzeptiert, man konzentriert sich darauf, die Verluste einzudämmen, und tut, was man kann, um eine Ausbreitung des Risikos zu verhindern.

Risikotransfer: Beim Risikotransfer wird das Risiko auf einen Dritten übertragen. Diese Strategie verlagert das Risiko vom Unternehmen auf eine andere Partei; in vielen Fällen verlagert sich das Risiko auf eine Versicherungsgesellschaft. Ein Beispiel hierfür ist der Abschluss einer Versicherungspolice zur Deckung von Sach- oder Personenschäden.